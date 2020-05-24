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США сократили добычу нефти на 2,3 млн. баррелей в сутки

18:19. 24 мая 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


США сократили добычу нефти на 2,3 млн. баррелей в сутки

Американские компании сократили добычу нефти на 2,3 млн баррелей в сутки. Это почти столько же, насколько Россия и Саудовская Аравия согласились снизить производство сырья в мае и июне в рамках сделки ОПЕК+.

Как сообщает The Financial Times со ссылкой на подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie, к 20 мая в США сократили добычу нефти на 20% по сравнению с мартовскими показателями. «Genscape, подразделение консалтинговой компании Wood Mackenzie, сообщила, что добыча к 20 мая упала почти на 20%, или на 2,3 миллиона баррелей в день, с пикового уровня марта в 13,24 миллиона», — сообщает деловое издание.

Американские сокращения превышают те объемы, о которых ранее заявляли в Минэнерго США. Там прогнозировали, что падение составит 1,9 млн баррелей. Однако производство снизилось гораздо сильнее. Компания Baker Hughes сообщила, что на этой неделе количество работающих буровых установок в США продолжило снижаться и составило 237 единиц. В декабре прошлого года их было 800.

Ранее регуляторы штатов страны не стали принуждать компании к сокращению добычи, а президент США заявил, что рынок сам рассудит. Из-за переизбытка нефти, падения спроса и угрозы переполнения хранилищ цены на американскую нефть в конце апреля опускались до отрицательных значений. Часть американских компаний сама заявила о сокращении добычи.

Напомним, что страны ОПЕК+ договорились снизить добычу в мае и июне на 9,7 млн баррелей в сутки. А не участвующие в сделке государства «Большой двадцатки», в том числе США, пообещали сократить производство еще на 5 млн баррелей.

http://perevodika.ru/articles/1209349.html – цинк

Таким образом, можно констатировать, что США неформально участвуют в картельной сделке ОПЕК+ (хотя официально, такие договоренности запрещены американским законодательствам) и на данном этапе выполняют взятые на себя обязательства по сокращению добычи и не так важно, как они оправдывают это внутри США.

Фактически, нефтяная война Саудовской Аравии и РФ привела к тому, что США были принуждены участвовать в нефтяной сделке (в которой на законных основаниях они не могли участвовать) и сокращать добычу нефти (чего не собирались делать). Ключевой вопрос, сколько такая сделка сможет просуществовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5892679.html

Метки: нефть, Россия, саудовская аравия, США, экономика

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