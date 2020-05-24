Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 мая 2020

В последнее время на фоне активизировавшейся подпольной борьбы арабского населения против курдской администрации и контролируемых ею вооруженных формирований, массового дезертирства бойцов из их рядов руководство Сирийских Демократических Сил столкнулось с острой проблемой нехватки личного состава.

Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.

Оно и неудивительно. Простые курды все меньше желают рисковать своими жизнями, реализуя интересы США в регионе. Так, наиболее часто случаи дезертирства наблюдаются среди курдских подразделений, которые охраняют захваченные американцами нефтяные месторождения Сирии. Следующими в «антирейтенге» по количеству покинувших службу являются курдские подразделения, осуществляющие патрульную деятельность и сопровождение колонн с ворованной США нефтью.

Данные подразделения становятся основными целями для атак членов подпольной организации «Народное сопротивление востока Сирии». На сегодняшний день жертвами диверсионной борьбы арабских партизан стали 612 бойцов курдских военизированных подразделений и членов проамериканской местной администрации. При этом все попытки борьбы с подпольем как со стороны курдов, так и со стороны США не имеют значимых успехов.

Ко всему прочему перед курдами назревает угроза предательства со стороны их покровителей — американцев. Уже давно ходят слухи о том, что США на своих базах в сирийских провинциях Хасека и Дейр-эз-Зор готовят вооруженные формирования, состоящие из арабов. Численность формирований должна составить около 100 тысяч человек и стать заменой Сирийским Демократическим Силам.

Самих же курдов планируется убрать со всех руководящих постов, а курдские воинские подразделения расформировать. Правда это или нет — покажет время, но в данный момент на американской базе «Химо» в провинции Хасека завершается подготовка 800 арабских бойцов для нужд США в регионе и готовится новый набор рекрутов. В связи со складывающейся обстановкой руководство Сирийских Демократических Сил пришло к решению о принятии ряда мер, направленных на восстановление боеспособности своих подразделений.

Так, отныне пойманные дезертиры будут направляться не в места заключения, а возвращаться в особые воинские подразделения, где за ними будет осуществляться повышенный контроль со стороны курдской службы безопасности «Асайиш». Помимо этого, принято решение о сокращении срока обучения молодого пополнения для курдских вооруженных подразделений.

Например, в лагере имени «Мученика Акида» в провинции Дейр-эз-Зор завершено обучение 75 бойцов для Сирийских Демократических Сил. Срок их обучения составил 45 суток. Ранее на подготовку бойцов отводилось от 90 до 120 суток, в зависимости от получаемой военной специальности. Курдские военачальники решили пожертвовать качеством подготовки новичков ради скорейшего пополнения значительно поредевших отрядов.

Дадут ли меры, принимаемые руководством Сирийских Демократических Сил, какие-либо положительные результаты, пока неизвестно. Несмотря на то, что реальной угрозы со стороны ИГИЛ* на востоке Сирии нет, курдские вооруженные формирования в обозримом будущем могут столкнуться в борьбе за власть с набирающими силу арабскими вооруженными формированиями, которые по замыслу США должны стать заменой курдам в регионе. И вот тут будет видно, что окажется важнее: качество подготовленных бойцов или все-таки их количество. Время покажет.

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*Запрещенная в РФ террористическая организация.