Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 мая 2020
- 21:24 “Тигры” вышли на учения.
- 15:16 Иранский танкер прибыл в Венесуэлу.
- 11:34 Опознан “Хунгуз”.
- 07:03 В Сирии идёт охота на ставленников США, пехота Коалиции под большой угрозой (ФОТО).
“Тигры” вышли на учения
Свежее объемное видео военкоров Anna News из Сирии с учений 25-й дивизии (которая раньше называлась "Силами Тигра".
Пока в Идлибе оперативная пауза, наиболее эффективная сирийская военная часть готовится к будущим операциям.
25 дивизия под командованием генерала "Сухеля Хасана" (бывшие "Силы Тигра") не нуждается в представлении. Именно на долю 25 дивизии выпали самые кровопролитные бои во время кампании по освобождению трассы М-5 в Идлибе. По итогам переговоров в Москве стороны конфликта договорились соблюдать перемирие, однако в последнее время террористы стали проявлять все большую активность и стали чаще нападать на правительственные войска. Сирийская армия готова адекватно ответить на любые провокации в зоне деэскалации Идлиб. И если будет политическая воля то сирийцы смогут самостоятельно очистить Идлиб от террористов. Но пока боевики еще не перешли красную черту и 25 дивизия продолжает оттачивать свои навыки на полигонах.
Видео залито на новый канал агенства https://www.youtube.com/channel/UCSLkl3Jcgh2jFd1_Wg6eTQA, вместо старого, который Ютуб банально удалил.
Скорее всего и этот, рано или поздно удалят, но пока он есть, смотреть можно там, тем более, что это в любом случае наиболее качественный видео-контент по сирийской войне на русском языке.
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Иранский танкер прибыл в Венесуэлу
Венесуэльские рыбаки поднимают флаг Ирана.
Первый иранский танкер прошел в Венесуэлу – после захода в территориальные воды Венесуэлы, он был взят под охрану венесуэльскими кораблями.
США так и не решились на него напасть, после озвученных угроз из Ирана. Перед проходом через район, где под предлогом "борьбы с наркоторговлей" оперируют корабли ВМС США, президент Ирана Роухани позвонил эмиру Катара, через которого Тегеран общается с Вашингтоном и еще раз предупредил, что США получат незамедлительный силовой ответ, если Вашингтон посмеет тронуть хотя бы один иранский танкер в Венесуэле или где-либо еще.
В очередной раз продемонстрировано, что язык силы и угроз, США понимают куда как лучше, нежели просьбы и увещевания.
5 танкеров из Ирана везут в Венесуэлу более 1,5 млн. литров бензина и других продуктов переработки нефти
Иранская сетевая пропаганда про дружбу Ирана и Венесуэлы.
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Опознан “Хунгуз”
Относительно вопроса с убитым человеком https://colonelcassad.livejournal.com/5890735.html, у которого были российские рубли и рюкзак с позывным "Хунгуз".
Им оказался некий Алекса Дурич из Косово, воевавший на территории бывшей Югославии. Откуда у него 10-рублевка и почему надпись на русском, по-прежнему вопрос.
PS. Также вчера, после отвода войск ЛНА от Тархуна (на штурме Триполи можно ставить крест) были замечены вот такие вот ребята.
Гаубицам Мста-Б.
Колонна от Тархуна проследовала в Бани-Валид.
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В Сирии идёт охота на ставленников США, пехота Коалиции под большой угрозой (ФОТО)
В последнее время на фоне активизировавшейся подпольной борьбы арабского населения против курдской администрации и контролируемых ею вооруженных формирований, массового дезертирства бойцов из их рядов руководство Сирийских Демократических Сил столкнулось с острой проблемой нехватки личного состава.
Подробности «Русской Весне» рассказал военный источник.
Оно и неудивительно. Простые курды все меньше желают рисковать своими жизнями, реализуя интересы США в регионе. Так, наиболее часто случаи дезертирства наблюдаются среди курдских подразделений, которые охраняют захваченные американцами нефтяные месторождения Сирии. Следующими в «антирейтенге» по количеству покинувших службу являются курдские подразделения, осуществляющие патрульную деятельность и сопровождение колонн с ворованной США нефтью.
Данные подразделения становятся основными целями для атак членов подпольной организации «Народное сопротивление востока Сирии». На сегодняшний день жертвами диверсионной борьбы арабских партизан стали 612 бойцов курдских военизированных подразделений и членов проамериканской местной администрации. При этом все попытки борьбы с подпольем как со стороны курдов, так и со стороны США не имеют значимых успехов.
Ко всему прочему перед курдами назревает угроза предательства со стороны их покровителей — американцев. Уже давно ходят слухи о том, что США на своих базах в сирийских провинциях Хасека и Дейр-эз-Зор готовят вооруженные формирования, состоящие из арабов. Численность формирований должна составить около 100 тысяч человек и стать заменой Сирийским Демократическим Силам.
Самих же курдов планируется убрать со всех руководящих постов, а курдские воинские подразделения расформировать. Правда это или нет — покажет время, но в данный момент на американской базе «Химо» в провинции Хасека завершается подготовка 800 арабских бойцов для нужд США в регионе и готовится новый набор рекрутов. В связи со складывающейся обстановкой руководство Сирийских Демократических Сил пришло к решению о принятии ряда мер, направленных на восстановление боеспособности своих подразделений.
Так, отныне пойманные дезертиры будут направляться не в места заключения, а возвращаться в особые воинские подразделения, где за ними будет осуществляться повышенный контроль со стороны курдской службы безопасности «Асайиш». Помимо этого, принято решение о сокращении срока обучения молодого пополнения для курдских вооруженных подразделений.
Например, в лагере имени «Мученика Акида» в провинции Дейр-эз-Зор завершено обучение 75 бойцов для Сирийских Демократических Сил. Срок их обучения составил 45 суток. Ранее на подготовку бойцов отводилось от 90 до 120 суток, в зависимости от получаемой военной специальности. Курдские военачальники решили пожертвовать качеством подготовки новичков ради скорейшего пополнения значительно поредевших отрядов.
Дадут ли меры, принимаемые руководством Сирийских Демократических Сил, какие-либо положительные результаты, пока неизвестно. Несмотря на то, что реальной угрозы со стороны ИГИЛ* на востоке Сирии нет, курдские вооруженные формирования в обозримом будущем могут столкнуться в борьбе за власть с набирающими силу арабскими вооруженными формированиями, которые по замыслу США должны стать заменой курдам в регионе. И вот тут будет видно, что окажется важнее: качество подготовленных бойцов или все-таки их количество. Время покажет.
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*Запрещенная в РФ террористическая организация.
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