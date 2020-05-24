Русские идут! — ужас Запада и путь России

Когда идет речь о независимости и суверенитете небольших стран, которые считают себя демократическими и цивилизованными, особенно это касается всех европейских государств, вспоминается старый анекдот про ежа, который шел по лесу и упорно твердил, что он сильный, очень сильный, необычайно сильный.

В это время по лесу гулял огромный лось. Не заметив под ногами ежа, он пнул его копытом и еж, разумеется, кубарем покатился по лесу. Ударившись о дерево, еж поднялся, отряхнулся, гордо расправил свои иголки и заявил: «Я сильный, я очень сильный, но легкий».

Нечто подобное, вроде ежа из анекдота, представляют собой все европейские страны. Всех их объединяет совершенно необоснованный страх перед Россией и раболепие перед США — страны сытой, наглой, бесстыдной и беспринципной.

Впрочем, говорить о страхе стран Европы перед Россией вряд ли стоит. Это обычное запугивание простых людей, массовая пропаганда, граничащая с истерией, которая плавно перешла от банального надувательства народа в отношении бывшего СССР, как страшной и агрессивной страны, готовой силой утвердить «большевистский тоталитаризм», к новой доктрине со старой вывеской — агрессивной тоталитарной России, угрожающей истреблением «цивилизованного» Запада.

Верхи, элита европейских стран, естественно, прекрасно понимают, что Россия никакой угрозы для стран Западной «цивилизации» не несет, но, находясь в чрезмерной зависимости от Соединенных Штатов, вынуждены «молчать в тряпочку». И на каждый окрик заокеанских «партнеров» мгновенно реагировать в пользу последних.

Ярким примером служит реакция «сильной», но «легкой» Швейцарии, прекратившей сотрудничество с Россией по строительству газопровода «Северный поток — 2».

Причем интересен факт, что отмашку США сделали на завершающем этапе строительства, чтобы в строительство было вложено как можно больше средств.

Однако речь не об этом. В настоящее время в мире существуют два государства, имеющие статус независимых и суверенных. Остальные, мягко говоря, сателлиты.

Это, разумеется, Соединенные Штаты Америки и Китай. К великому сожалению, Россия, пока что только претендент на эту роль, хотя и вполне обосновано.

В свое время Европейский Союз усердно старался, посредством объединения стран Западной и ряда стран Восточной Европы, претендовать на эту роль, однако время показало, что отсутствие идеологической основы у образованного Союза, раздирает это образование жесткими противоречиями и иждивенческими настроениями. Поэтому до сих пор ЕС не может приобрести статус суверенного и независимого объединения.

Если вникнуть в суть суверенности и независимости, то суверенную и независимую страну необходимо рассматривать как империю. Причем не с точки зрения Википедии.

В современных условиях империю следует рассматривать с точки зрения потенциала страны в разных его проявлениях. Если США — это империя мировой резервной валюты, в определенной степени современных технологий и военной мощи, то Китай — империя населения, в чем главный его козырь. При этом нельзя забывать и о серьезном промышленном потенциале и развитой военной промышленности Китая.

Россию также можно условно причислить к империи, но это империя богатства природными ресурсами, технологиями советских времен и успешно стартовавшей научной элиты на основе опять же фундаментальных открытий при СССР. К сожалению, грубым тормозом России стать полноправной империей в новом смысле слова, и стать в полной мере независимым и суверенным государством является олигархия, пока еще оказывающая значительное влияние на государственную внешнюю и особенно на внутреннюю политику.

Следует учесть, что количество народонаселения объективно влияет на способность государства быть суверенным и независимым. В СССР численность населения было порядка 260 млн. Советский Союз мог свободно обходиться внутренним рынком для обеспечения развития производительных сил, укрепления и развития промышленного, научного и военного потенциала. О том, почему СССР не счел нужным развиваться, ограничившись своим пространством, разговор отдельный.

Сейчас Россия не может в полной мере обеспечить развитие государственной экономики за счет своего внутреннего рынка. Народонаселения порядка 150 млн. недостаточно для закрытия границ и разрыва внешнеэкономических связей.

США и Китай условно вполне могут себе позволить самоизоляцию и тем самым поставить «независимые» и «суверенные» страны мира в условия глобального экономического кризиса и дефицита товарной продукции. Однако для США, Китая и уже в определенной мере России «суверенные» и «независимые» страны мира — это поле конкурентной борьбы за вассалов, за безусловное их подчинение стране-сюзерену для укрепления своей собственной независимости и суверенитета. При этом чрезвычайно важно, какую идеологию предлагают эти страны — насильственную демократию, по примеру насаждаемой США обездоленным Ливии, Ираку, разрушенной Сирии и т. д., или свободную на паритетных началах, предлагаемую Россией.

Что касается Китая, то пока сложно судить о его идеологии на международной арене, тем более что вооруженной или идеологической экспансии, исключая экономическую по отношению к «независимым» и «суверенным» странам, с его стороны пока не наблюдается.

Следует сказать, что идеология Поднебесной зиждется еще на ни кем не опровергнутой теории Маркса, Энгельса, Ленина. И кто знает, может быть именно за Китаем будущее всего мира.

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Виктор Громков, специально для «Русской Весны»