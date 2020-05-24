Россия рассекретила документы о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны

Россия рассекретила документы, которые помогут защитить историю от тех, кто пытается её переписать в угоду своим политическим интересам. Архивы раскрывают полную картину того, что происходило перед началом Второй мировой войны: кто с кем и о чем тогда договаривался, и кто кого поддерживал. По поручению президента обнародованы документы, фотографии и фрагменты кинохроники.

Донесения разведки, докладные записки министров и послов, письма с отчетами о переговорах, тексты соглашений и пактов, архивное видео — всего 1 767 документов. Здесь шесть лет истории XX века накануне Второй мировой войны. Президентская библиотека имени Ельцина в сотрудничестве с российскими архивами выложила сегодня в открытый доступ материалы, которые рассказывают, как Европа и весь мир шаг за шагом приближалась к самой большой войне в истории человечества.

«Это ответ всем тем, кто пытается поставить СССР на одну доску с Германией и обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны», — отмечает директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.



Открывает подборку секретное донесение ОГПУ о переговорах рейхсканцлера Германии фон Папена с премьер-министром Франции Эдуаро Эррио. Речь там идет о создании военного союза между Германией, Францией и Польшей против СССР. Еще не пришел к власти Гитлер, а предполагаемые союзники мысленно делят советский Кавказ, Украину и даже Сахалин.

Из документа: «Дело касается первоначально возможности соглашения между Францией, Германией и Польшей. Польшу обещают вознаградить в широкой мере в сторону Советской Украины».

Почти сразу после прихода к власти Гитлера немцы начали засылать эмиссаров в Англию с целью получить разрешение на так называемое «довооружение». Ведь, согласно Версальскому договору, Германия не имела военную авиацию, танки и флот. Чтобы получить все это, немцы предложили западным партнерам военное сотрудничество против СССР.

Из документа: «В случае войны против СССР Германия сможет выставить экспедиционный корпус численностью в два миллиона человек».

Об успехах рейха в такого рода контактах говорит морское англо-германское соглашение, по которому немцы получили право на создание ВМФ. Германия построила пять линкоров, два авианосца, десятки крейсеров и эсминцев, а также самую современную в мире подводную эскадру.

«У нас есть материалы и Адольфа Гитлера, и руководителей Франции, Англии, Польши, и как они поступали — все это нашло отражение в документах того периода», — отмечает директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

Это было время целого парада межгосударственных пактов и соглашений с нацисткой Германией. Разного рода договоры и соглашения с Гитлером заключили Франция, Англия, Италия, Румыния, страны Прибалтики. А Венгрия и Польша даже успели вместе с Гитлером поучаствовали в разделе Чехословакии. В то время как СССР безуспешно пытался договориться с западными странами о создании системы коллективной безопасности.

Несколько лет бесплодных переговоров отражены в документах. Вот, например, докладная записка наркома иностранных дел Литвинова Сталину, в которой он излагает переговорную позицию нашей страны: «Взаимные обязательства о помощи между Англией, Францией и Советским Союзом в случае агрессии против одного из этих государств. Англия, Франция и СССР обязуются друг перед другом оказывать помощь».

Все закончилось летом 1939 года, когда стало понятно, что Англия и Франция не хотят связывать себя никакими обязательствами перед СССР.

«И из этих переговоров стало ясно, что ни французы, ни англичане не хотят оказывать реальной военной помощи», — отмечает научный сотрудник германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Стало понятно, что Англия, Франция, Польша и Румыния не хотят связывать себя никакими обязательствами перед СССР. В итоге Советский Союз был вынужден заключить известный договор о ненападении с Германией, к которому прилагался с секретный протокол, известный в мире как пакт Молотова-Риббентропа. Договор дал нашей стране почти два года на подготовку, как уже стало ясно, неизбежной войне с Германией. Оригиналы этих документов тоже есть на сайте.

«Пакт о ненападении не был чем-то неординарным. Неординарным его сделали политики, журналисты уже после войны», — говорит научный сотрудник германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Если внимательно читать все эти документы в хронологической последовательности, то непредвзятый историк придет к тому же мнению, которое в этом году впервые за долгие годы высказал представитель западного политического истеблишмента. Так, накануне Дня Победы министр иностранных дел Германии четко и однозначно заявил, что за начало Второй мировой войны несет ответственность одна только Германия.