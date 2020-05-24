Главная » Вооруженные силы, История, Мировоззрение

Россия рассекретила документы о событиях, предшествовавших началу Второй мировой войны

21:38. 24 мая 2020 129 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: 1tv.ru

Россия рассекретила документы, которые помогут защитить историю от тех, кто пытается её переписать в угоду своим политическим интересам. Архивы раскрывают полную картину того, что происходило перед началом Второй мировой войны: кто с кем и о чем тогда договаривался, и кто кого поддерживал. По поручению президента обнародованы документы, фотографии и фрагменты кинохроники.

Донесения разведки, докладные записки министров и послов, письма с отчетами о переговорах, тексты соглашений и пактов, архивное видео — всего 1 767 документов. Здесь шесть лет истории XX века накануне Второй мировой войны. Президентская библиотека имени Ельцина в сотрудничестве с российскими архивами выложила сегодня в открытый доступ материалы, которые рассказывают, как Европа и весь мир шаг за шагом приближалась к самой большой войне в истории человечества.

«Это ответ всем тем, кто пытается поставить СССР на одну доску с Германией и обвинить Советский Союз в развязывании Второй мировой войны», — отмечает директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.


Открывает подборку секретное донесение ОГПУ о переговорах рейхсканцлера Германии фон Папена с премьер-министром Франции Эдуаро Эррио. Речь там идет о создании военного союза между Германией, Францией и Польшей против СССР. Еще не пришел к власти Гитлер, а предполагаемые союзники мысленно делят советский Кавказ, Украину и даже Сахалин.

Из документа: «Дело касается первоначально возможности соглашения между Францией, Германией и Польшей. Польшу обещают вознаградить в широкой мере в сторону Советской Украины».

Почти сразу после прихода к власти Гитлера немцы начали засылать эмиссаров в Англию с целью получить разрешение на так называемое «довооружение». Ведь, согласно Версальскому договору, Германия не имела военную авиацию, танки и флот. Чтобы получить все это, немцы предложили западным партнерам военное сотрудничество против СССР.

Из документа: «В случае войны против СССР Германия сможет выставить экспедиционный корпус численностью в два миллиона человек».

Об успехах рейха в такого рода контактах говорит морское англо-германское соглашение, по которому немцы получили право на создание ВМФ. Германия построила пять линкоров, два авианосца, десятки крейсеров и эсминцев, а также самую современную в мире подводную эскадру.

«У нас есть материалы и Адольфа Гитлера, и руководителей Франции, Англии, Польши, и как они поступали — все это нашло отражение в документах того периода», — отмечает директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов.

Это было время целого парада межгосударственных пактов и соглашений с нацисткой Германией. Разного рода договоры и соглашения с Гитлером заключили Франция, Англия, Италия, Румыния, страны Прибалтики. А Венгрия и Польша даже успели вместе с Гитлером поучаствовали в разделе Чехословакии. В то время как СССР безуспешно пытался договориться с западными странами о создании системы коллективной безопасности.

Несколько лет бесплодных переговоров отражены в документах. Вот, например, докладная записка наркома иностранных дел Литвинова Сталину, в которой он излагает переговорную позицию нашей страны: «Взаимные обязательства о помощи между Англией, Францией и Советским Союзом в случае агрессии против одного из этих государств. Англия, Франция и СССР обязуются друг перед другом оказывать помощь».

Все закончилось летом 1939 года, когда стало понятно, что Англия и Франция не хотят связывать себя никакими обязательствами перед СССР.

«И из этих переговоров стало ясно, что ни французы, ни англичане не хотят оказывать реальной военной помощи», — отмечает научный сотрудник германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Стало понятно, что Англия, Франция, Польша и Румыния не хотят связывать себя никакими обязательствами перед СССР. В итоге Советский Союз был вынужден заключить известный договор о ненападении с Германией, к которому прилагался с секретный протокол, известный в мире как пакт Молотова-Риббентропа. Договор дал нашей стране почти два года на подготовку, как уже стало ясно, неизбежной войне с Германией. Оригиналы этих документов тоже есть на сайте.

«Пакт о ненападении не был чем-то неординарным. Неординарным его сделали политики, журналисты уже после войны», — говорит научный сотрудник германского исторического института в Москве Сергей Кудряшов.

Если внимательно читать все эти документы в хронологической последовательности, то непредвзятый историк придет к тому же мнению, которое в этом году впервые за долгие годы высказал представитель западного политического истеблишмента. Так, накануне Дня Победы министр иностранных дел Германии четко и однозначно заявил, что за начало Второй мировой войны несет ответственность одна только Германия.

Александр Лякин
Обложка: Записка заведующего Бюро международной информации ЦК ВКП(б) К. Б. Радека И. В. Сталину о направлении перевода речи премьер-министра Италии Б. Муссолини на Втором пятилетнем государственном собрании 18 марта 1934 г. по вопросам внутренней и внешней политики Италии (с приложением документа) 15 апреля 1934 г. Российский государственный архив социально-политической истории. 
Метки: чит.клуб

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бой насмерть: разъярённые бойцы ворвались в Таллин, уничтожая танки и фашистов, — Армия России рассекретила документы (ФОТО)
...фашизма Министерство обороны России опубликовало ряд рассекреченных документов. Там подробно описано...столицей Эстонии — Таллином. В документе сообщалось о проявленных героизме и... фронтовой газете были освещены события победного продвижения советских войск на...
ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве
...пытается теперь реагировать на события, не имея никакого ... четверть века существования новой России уже выдано «на гора...с кандидатурой.Из рассекреченных документов следует: поставить на ...Форин офиса также недавно рассекретили. Одним из источников информации...
Нужен ли России новый Сталин?
... руководил Советской Россией.Тем летом произошли три взаимосвязанных события – «левоэсеровский...Но вот недавно в США рассекретили документы, согласно которым во время.... Накануне Федеральная служба охраны России рассекретила архив генерала Николая Власика....
«Бандиты Армии Крайовой»: почему Польша не признала свой антисемитизм
... Telewizja Republika. «Очередная клевета Кремля. Россия рассекретила документы об „освобождении“ Варшавы» — озаглавлена статья... видно из описанных Войцехом Ладой событий, многие члены Армии Крайовой, возведенной...
По новостям и событиям: "Волчья стая"
...в информационной среде стали проявляться события, указывающие на предзнаменования возможного будущего...всем недовольные” мировоззренческие братья в России, на которых действует СМРАД-...в попытке захвата власти ЦРУ рассекретило документы о Горбачеве 28.03 Барак...
Ю.И. Мухин. Кто сбил малайзийский «Боинг»? Провокация века
...всегда способны соотнести события сегодняшнего дня с историческими событиями, даже с теми...пока неизвестен).Сегодня ЦРУ уже рассекретило документы по перевороту в Иране в...ополченцев выглядит наиболее убедительно. И Россия, и ополченцы давали для расследования...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)