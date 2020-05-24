Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика

Популяционные изменения в Восточной Европе 1990-2020

12:16. 24 мая 2020 118 просмотров Один комментарий Опубликовал:


Демографические изменения в Восточной Европе после уничтожения СССР с начала 90х до 2020-го года.
Использована статистика ресурса United Nations Worldmeters,

Относительно заявленных (-15% на Украине), то как представляется, цифру тут брали из официальных заявлений и она занижена (плюс как Украину считают население Крыма и Донбасса).
На деле, при 51,7 млн. человек в 1991 году, на 2020-й год по официальным (и скорее всего завышенным данным) проживают всего 38,2 млн.

Плюс напоминаю:
Демографические достижения Восточной Европы после СССР https://colonelcassad.livejournal.com/5312822.html
За 28 лет незалежности население Украины сократилось на 15 млн. человек https://colonelcassad.livejournal.com/5587827.html


Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5891988.html

Метки: восточная европа, Демография, Европа, инфографика

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 4)
...другой), такие ограничения в программу популяционные генетики не вводят, вот компьютер...(языческих) богов, которые перекликаются от Восточной Европы через Русскую равнину до Индостана..., и унаследованы без принципиальных изменений в ходе многих тысячелетий и...
Миграции ариев от 6000 до 3000 лет назад (часть 2)
...эту ошибку постоянно делают «геномные популяционные генетики». А другие их ...). Современное распределение субкладов среди жителей Восточной Европы, тем не менее, показывает, ... культуры – что археологи нашли изменение керамики трипольцев на поздней стадии...
Происхождение гаплогрупп R1a и R1b согласно ДНК-генеалогии (3)
...ошибку постоянно делают «геномные популяционные генетики».ФАТЬЯНОВСКАЯ КУЛЬТУРАС течением ...Современное распределение субкладов среди жителей Восточной Европы тем не менее показывает,...культуры - что археологи нашли изменение керамики трипольцев на поздней ...
Исследования учёных Вашкевича и Клёсова показали: русский - древнейший язык в Европе
...внешне схожа с известной популяционной генетикой, но последняя скорее... и тысячелетиями язык претерпевал изменения.Теперь попробуем, наконец,... языка на территории Европы.Эти версии сегодня ..., сложившегося на базе восточных праславянских диалектов”Так кому...
Существует ли славянский ген: что говорят учёные.
...были проведены учеными из лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического ...народов, издавна сосуществовавших на просторах восточной Европы переходит, таким образом, на ...в поколение без каких-либо изменений в течение тысячелетий. Передается ...
В.М. Жуков. «Стратегия выживания белой расы». Часть II. Русы и «Эффект Основателя»
... Б. ПОПУЛЯЦИОННЫЕ ВОЛНЫ И ДРЕЙФ ГЕНОВ Считается, что циклические изменения климата, происходившие... в районе Поволжья и юга Европы, проживания несколько тысячелетий назад гримальдийского... мтДНК современных женщин, жила в Восточной Африке 130 тыс. лет назад...

Один комментарий » Оставить комментарий


  • 17950 1328
    Русофил 24 мая 2020 в 14:27

    Да насквозь лживая карта.
    Если ТАК переврана Украина то почему остальным цифрам стоит верить?
    Единожды совравшему больше НИКОГДА…..

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)