Настоящее супероружие Третьего Рейха. Первитин.

Ни ракеты «Фау», ни супертанки «Маус», ни так и несозданное ядерное оружие не помогли фашисткой Германии покорить мир. В погоне за Вундерваффе (чудо-оружием) немецкая наука и промышленность создали массу перспективных разработок, но большая часть их так осталась нереализованной. Хотя супероружие в руках Третьего Рейха все же было, и именно оно позволило одержать ряд достойных зависти побед в первые годы войны.

Как создать суперсолдата?

Гитлера интересовало все с приставкой супер: оружие, солдаты, изобретения… Искусственная производная амфетамина, получившая название метамфетамин или первитин, была получена немецким химиком Л. Эделеано в 1887 году. А потом на долгие 40 лет – забыта. Эксперименты по использованию метамфетамина в армии начались в 30-х годах – ведь вещество оказывало мощное стимулирующее действие.

«Идея была в том, чтобы превратить обычных солдат, моряков и летчиков в роботов, обладающих сверхчеловеческими способностями», — рассказывает в своей книге фармацевт Вольф Кемпер.

По собранным им данным, за годы Второй мировой войны солдатами Третьего Рейха было употреблено не менее 200 миллионов таблеток первитина. Они официально включались в довольство всех новобранцев, отправляющихся на фронт. Препарат позволял новичкам бороться со страхом смерти и долгое время не ощущать усталости. Именно первитин активно использовался и помогал во время военных компаний в Польше, странах Бенилюкса, Франции.

«Спонсором» хорошего настроения немецких солдат был не только алкоголь, но и бесконтрольно употребляемые стимуляторы.

Командование Вермахта было уверено, что благодаря препарату, который по документам проходил под аббревиатурой obm., солдаты будут регулярно совершать геройские поступки, забыв об усталости, и станут послушными зомби, не задумывающимися и не сомневающимися в приказах. На первых порах все было действительно так. Но руководство недооценило величины побочного эффекта.

Солдаты-наркоманы

Уже в 1939 году после инспекций на Западном фронте медики забили тревогу. Применение препарата осуществлялось совершенно бесконтрольно, из-за чего многие солдаты были истощены физически и морально, теряли способность к концентрации без применения стимулятора, испытывали классические «ломки» при его отсутствии. Впрочем, предупреждения остались без внимания со стороны руководства – сумки немецких медиков были буквально напичканы чудо-таблетками, и их без раздумий давали каждому, кто жаловался на боль, усталость, моральное истощение.

Поначалу «чудо-таблетки» выдавались только летчикам, танкистам, водителям и разведчикам, которым доводилось не спать сутками.

Популярность стимулятора возросла с началом кампании на Восточном фронте. Вот выдержка из воспоминаний ветерана Вермахта Петера Эммериха: «В конце июня 1941-го мы перешли границу России и получили от нашего военврача по чудо-таблетке. Их давали всем, кто был за рулем. Как нам сказали, для бодрости».

Действительно, первитин снижал аппетит и потребность во сне, улучшал настроение, повышал концентрацию, внимание, скорость реакций. Но по окончании действия препарата наступала неизбежная расплата: слабость, опустошенность, моральное угнетение, невозможность сосредоточиться и мышечные боли.

Повальная наркомания командования

Не только солдат активно накачивали наркотиками. По воспоминаниям, почти все высшее руководство Третьего Рейха на чем-то «сидело». Гитлеру регулярно с 1942 года (а по некоторым данным – и раньше) делали внутривенные инъекции первитина. А рейхсмаршал Герман Геринг активно кололся морфием. После пленения американцами он был подвергнут принудительному лечению от своего порока.

Рукопожатие двух высокопоставленных наркоманов Третьего Рейха

Существует множество информации различной степени достоверности, что и другие генералы и фельдмаршалы Рейха принимали первитин. Причем в его усовершенствованном виде, появившемся в 1943-1944 годах – на основе метамфетамина, кокаина и морфинов. Так что практически весь руководящий состав гитлеровской Германии к концу войны плотно «сидел» на наркотиках.

Источник: https://nstarikov.ru/nastojashhee-superoruzhie-tretego-rejha-pervitin-115589