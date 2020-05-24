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Бесконтактный бой, великие мастера и вся ахинея в реальных боях

18:59. 24 мая 2020 329 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В этом видео я тебе покажу великих мастеров бесконтактного боя, карате, кунг фу и как это всё работает в реальных боях!

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=xuDYNCH2l-o

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