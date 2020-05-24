Бесконтактный бой, великие мастера и вся ахинея в реальных боях
18:59. 24 мая 2020 329 просмотров 3 коммент. Опубликовал: brahman
В этом видео я тебе покажу великих мастеров бесконтактного боя, карате, кунг фу и как это всё работает в реальных боях!
Без ЛОХА жить плоха.
Сразу дам ссылочку из под того видео,что бы два раза не просить.
https://www.youtube.com/watch?v=-Iw9TgOtSXQ
Ну а чем всякие Стариковы,Соловьёвы,и проч которых ЗДЕСЬ как опарышей в дохлой кошке отличаются от этих китайских жуликов?
Причём их ТОЖЕ били и низлагали и бьют регулярно и что?
А ничего.
Коммунисты опозорились дальше некуда.
И что?