1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 3



01. Мужчина открывает обувную коробку и изучает одну из туфель в московском магазине



02. ГУМ



03. Красная площадь ночью



04. Красная площадь ночью



05. Кремль и Красная площадь ночью



06. Кремль и Красная площадь ночью



07. Фейерверк над Москвой



08. Фейерверк над Москвой



09. Андрей Громыко, Михаил Горбачев и Николай Рыжков во время церемонии возложения венка к мавзолею В.И. Ленина



10. Скейтбордист, Москва



11. Собака. Москва



12. Председатель Совета Министров Николай Рыжков с супругой Людмилой позируют для фото



13. Визит палестинского лидера Ясира Арафата в Москву в ноябре



14. Александра Пахмутова, секретарь Союза композиторов СССР со своим мужем, Николаем Добронравовым, во время перерыва между сессиями XX съезда комсомола



15. Певец Иосиф Кобзон, Р. Качлаева и актер Олег Ефремов на 18-м съезде советских профсоюзов



16. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой во время встречи с гражданами на Марсовом Поле в Ленинграде



17. Михаил Горбачев смеется, приветствуя сторонников во время посещения Праги



18. Михаил Горбачев и Андрей Громыко на пленуме ЦК СССР



19. Советская делегация посещает кофейный кооператив с Борисом Ельциным и Даниэлем Ортегой



20. Новосибирский вокзал



21. Новосибирский вокзал



22. Жители села у окна своего дома



23. Озеро Байкал



24. Целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Байкала



25. Сибирский пейзаж



26. Тальцы. Фольклорный праздник



Источник: https://humus.livejournal.com/7232825.html