1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 3
01. Мужчина открывает обувную коробку и изучает одну из туфель в московском магазине
05. Кремль и Красная площадь ночью
06. Кремль и Красная площадь ночью
09. Андрей Громыко, Михаил Горбачев и Николай Рыжков во время церемонии возложения венка к мавзолею В.И. Ленина
12. Председатель Совета Министров Николай Рыжков с супругой Людмилой позируют для фото
13. Визит палестинского лидера Ясира Арафата в Москву в ноябре
14. Александра Пахмутова, секретарь Союза композиторов СССР со своим мужем, Николаем Добронравовым, во время перерыва между сессиями XX съезда комсомола
15. Певец Иосиф Кобзон, Р. Качлаева и актер Олег Ефремов на 18-м съезде советских профсоюзов
16. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой во время встречи с гражданами на Марсовом Поле в Ленинграде
17. Михаил Горбачев смеется, приветствуя сторонников во время посещения Праги
18. Михаил Горбачев и Андрей Громыко на пленуме ЦК СССР
19. Советская делегация посещает кофейный кооператив с Борисом Ельциным и Даниэлем Ортегой
22. Жители села у окна своего дома
24. Целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Байкала
26. Тальцы. Фольклорный праздник