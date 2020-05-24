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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 3

09:55. 24 мая 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


01. Мужчина открывает обувную коробку и изучает одну из туфель в московском магазине


02. ГУМ


03. Красная площадь ночью


04. Красная площадь ночью


05. Кремль и Красная площадь ночью


06. Кремль и Красная площадь ночью


07. Фейерверк над Москвой


08. Фейерверк над Москвой


09. Андрей Громыко, Михаил Горбачев и Николай Рыжков во время церемонии возложения венка к мавзолею В.И. Ленина


10. Скейтбордист, Москва


11. Собака. Москва


12. Председатель Совета Министров Николай Рыжков с супругой Людмилой позируют для фото


13. Визит палестинского лидера Ясира Арафата в Москву в ноябре


14. Александра Пахмутова, секретарь Союза композиторов СССР со своим мужем, Николаем Добронравовым, во время перерыва между сессиями XX съезда комсомола


15. Певец Иосиф Кобзон, Р. Качлаева и актер Олег Ефремов на 18-м съезде советских профсоюзов


16. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев с супругой во время встречи с гражданами на Марсовом Поле в Ленинграде


17. Михаил Горбачев смеется, приветствуя сторонников во время посещения Праги


18. Михаил Горбачев и Андрей Громыко на пленуме ЦК СССР


19. Советская делегация посещает кофейный кооператив с Борисом Ельциным и Даниэлем Ортегой


20. Новосибирский вокзал


21. Новосибирский вокзал


22. Жители села у окна своего дома


23. Озеро Байкал


24. Целлюлозно-бумажный комбинат на берегу Байкала


25. Сибирский пейзаж


26. Тальцы. Фольклорный праздник

Источник: https://humus.livejournal.com/7232825.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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