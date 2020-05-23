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Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

12:30. 23 мая 2020 60 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает RT.

«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — заявили в министерстве.

Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51976-vserossiyskiy-posledniy-zvonok-provedut-onlayn-25-maya.html

Метки: Россия

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