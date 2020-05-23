Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает RT.
Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
Источник: http://voicesevas.ru/news/russia/51976-vserossiyskiy-posledniy-zvonok-provedut-onlayn-25-maya.html
А как-же они напьются вдрызг?