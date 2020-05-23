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США рассматривают возможность возобновления ядерных испытаний

08:13. 23 мая 2020 101 просмотр Один комментарий Опубликовал:


Анонимный высокопоставленный чиновник администрации Трампа и два бывших работника администрации Белого Дома, заявили изданию "Вашингтон Пост", что в прошлую пятницу, в Белом Доме на совещании всерьез обсуждали https://thehill.com/homenews/administration/499275-trump-admin-has-looked-at-conducting-first-us-nuclear-test-since-90s проведение первых с 1992 года ядерных испытаний в США без уточнения типа испытаний (более вероятно, что речь могла идти о подземном ядерном взрыве, ибо испытания в атмосфере были бы слишком даже для Трампа).

Мотивировкой являлось то, что Трамп считает, что Россия и Китай проводят тайные ядерные испытания низкой мощности, хотя никаких фактических доказательств этого нет. Ядерные испытания в США по мнению сторонников этого решения, могли бы дать США дополнительный рычаг в переговорах с Россией и Китаем.
Впрочем, совещание выявило серьезные разногласия по этому вопросу и решение не было принято, хотя вопрос будет обсуждаться и далее.
Несколько ранее этой утечки, американский переговорщик по контролю над вооружениями заявил, что США знают, как они могут победить в гонке вооружений (ссылаясь на опыт прошлой Холодной Войны) Россию и Китай, но пока не намереваются этого делать. Очевидно, что США пытаются путем угроз, прощупать готовность стратегических оппонентов к односторонним уступкам, которых очевидно уже не будет.

PS. По договору об открытом небе, страны ЕС и РФ заявили, что пока что не планируют выходить из этого договора (руководство ЕС официально просит Вашингтон пересмотреть свое решение), при этом НАТО фактически поддержало США (никто и не сомневался), которые объявив о выходе, выдвинули требования связанные с односторонними уступками со стороны России – Россия должна позволить США осуществлять наблюдательные полеты над Калининградом и у границы с Грузией. Тогда США подумают о том, чтобы остаться в договоре. Если кому-то от этого легче, то замазанный в украинской коррупции Байден заявил, что он против выхода США из этого договора.

Китай осудил односторонние действия США, но каких-либо признаков наличия желания присоединиться к каким-либо договорам с США не выказал.
Поэтому вполне резонно, что Китай получил помимо обвинений, еще и авоську санкций, против технологических компаний и образовательных центров занимающихся околовоенными технологиями. Дровишки в топку новой Холодной войны продолжают подкидывать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5890538.html

Метки: гонка вооружений, Китай, Россия, США, ядерное оружие

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 1578 986
    xazzar berlazzar 23 мая 2020 в 12:26

    если в сша и будут проводить ядерные испытания, то не по причине приобретения политических рычагов воздействия, а по причине полураспада активного вещества в бч. тоже ждёт и россию. новый виток намечается

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