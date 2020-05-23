Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 мая 2020

Иранский “потешный” авианосец

Иранский полноразмерный тренировочный макет авианосца в Бандар-Аббасе. На свежей фотографии он уже восстановлен.Построили его в первой половине десятых, причем сначала заявлялось https://www.uskowioniran.com/2014/03/iranian-carrier-movie-prop-aref-news.html , что "реплику Нимица" делали для съемок кино.В 2015-м году этот макет подорвали на учениях, где отрабатывали действия против американского авианосца, обстреливая макет с помощью крылатых и баллистических ракет, а также с помощью роя ударных дронов.Удары по "потешному авианосцу" на учениях "Великий Пророк 9" в феврале 2015-го года.Корпус в 2019-м году.Но полностью не уничтожили, а оттащили в порт и постепенно восстановили. Видимо скоро снова будут отрабатывать удары противокорабельных ракет, посылая сигналы Вашингтону и раскручивая эти учения в интересах внутренней пропаганды.Как заявляют по этому поводу в КСИР:«Мы проводим учения на точных копиях авианосцах и других кораблей, потому что потопление и уничтожение военных кораблей США было, есть и будет в нашей повестке дня».

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Ликвидированная банда ИГИЛ в Дагестане

Боевики ячейки ИГИЛ ликвидированные ФСБ в Дагестане в Хасавюртском районе в ходе спецоперации с привлечением вертолетов и ББМ.Всего завалили 6 боевиков, которые смогли ранить одного офицера ФСБ.Хороший боевик ИГИЛ – мертвый боевик ИГИЛ.

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МиГ-29 в Ливии

В Ливии таки появились МиГ-29, которые, как утверждаются, прибыли из Сирии в сопровождении российских Су-35 на авиабазу Аль-Джуфра в 230 километрах от Сирта. С учетом боевого радиуса МиГ-29, этого более чем достаточно, чтобы покрывать Западную Триполитанию.Командование ЛНА обещает в "Крупнейшую воздушную кампанию" в истории Ливии" в ближайшее время, хотя врядли 15-20 самолетов плюс китайские дроны смогут перебить объем НАТОвских бомбардировок 2011-года. Тем более, что ЛНАшные спикеры говорят, что пока боеготовы всего 4 МиГ-29.Но по местным меркам может приличное число самолето-вылетов набраться, хотя вряд ли можно вести речь о методичном перемалывании боевиков с воздуха, как ВКС РФ это проделывали в Идлибе.Доказательств наличия в Ливии бомбардировщиков Су-24 пока нет.Касательно вопроса о том, чьи это МиГ-29 есть расхождения, несмотря на то, что в американской прессе утверждают, что это российские машины. Гуляют версии про "сирийские МиГи", "египетские" и даже эмиратовские, закупленные в Белоруссии (хотя Белоруссия в 2015-м году отказала эмиратчикам в продаже).Также есть вопросы о том, кто за штурвалом. Но думаю, если перемирие между ЛНА и ПНС Ливии в ближайшее время не будет, стороны очевидно поднимут ставки, а роль внешних игроков еще сильнее возрастет, как собственно и разрушительность этой войны.Турция может ответить на это развертыванием дополнительных ЗРК "Хок" (как минимум 2 уже были уничтожены ВВС Хафтара в Триполи), а также переброски на авиабазу Аль-Ватия и на аэродром Митига нескольких истребителей F-16. Кроме того, турки могут попытаться достать эту авиабазу ударами дронов или крылатых ракет.В общем, сторонам есть где развернуться, если дело дойдет до такой войны.Тем не менее, переброска этих машин выглядит реактивной мерой и является следствием потери Хафтаром авиабазы Аль-Ватия и наращиванием Турции своего контингента в Триполи и Мисурате. Фронт в западной Триполитании у ЛНА откровенно сыпется и уже в ближайшие дни может встать на повестку дня вопрос более серьезного отвода войск от Триполи.Ночью начались авиаудары ВВС ЛНА по войскам ПНС и сирийским боевикам к юго-западу от Триполи. Разрушен мост к югу от Гарьяна.Также ЛНА претендует на 3 сбитых БПЛА в районе Тархуна, но фотки пока есть только по одному.

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