Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 22 мая 2020
00:29. 23 мая 2020 44 просмотра Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
- 22:37 Иранский “потешный” авианосец.
- 19:08 Ликвидированная банда ИГИЛ в Дагестане.
- 03:30 МиГ-29 в Ливии.
Иранский “потешный” авианосец
Иранский полноразмерный тренировочный макет авианосца в Бандар-Аббасе. На свежей фотографии он уже восстановлен.
Построили его в первой половине десятых, причем сначала заявлялось https://www.uskowioniran.com/2014/03/iranian-carrier-movie-prop-aref-news.html, что "реплику Нимица" делали для съемок кино.
В 2015-м году этот макет подорвали на учениях, где отрабатывали действия против американского авианосца, обстреливая макет с помощью крылатых и баллистических ракет, а также с помощью роя ударных дронов.
Удары по "потешному авианосцу" на учениях "Великий Пророк 9" в феврале 2015-го года.
Корпус в 2019-м году.
Но полностью не уничтожили, а оттащили в порт и постепенно восстановили. Видимо скоро снова будут отрабатывать удары противокорабельных ракет, посылая сигналы Вашингтону и раскручивая эти учения в интересах внутренней пропаганды.
Как заявляют по этому поводу в КСИР:
«Мы проводим учения на точных копиях авианосцах и других кораблей, потому что потопление и уничтожение военных кораблей США было, есть и будет в нашей повестке дня».
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Ликвидированная банда ИГИЛ в Дагестане
Боевики ячейки ИГИЛ ликвидированные ФСБ в Дагестане в Хасавюртском районе в ходе спецоперации с привлечением вертолетов и ББМ.
Всего завалили 6 боевиков, которые смогли ранить одного офицера ФСБ.
Хороший боевик ИГИЛ – мертвый боевик ИГИЛ.
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МиГ-29 в Ливии
В Ливии таки появились МиГ-29, которые, как утверждаются, прибыли из Сирии в сопровождении российских Су-35 на авиабазу Аль-Джуфра в 230 километрах от Сирта. С учетом боевого радиуса МиГ-29, этого более чем достаточно, чтобы покрывать Западную Триполитанию.
Командование ЛНА обещает в "Крупнейшую воздушную кампанию" в истории Ливии" в ближайшее время, хотя врядли 15-20 самолетов плюс китайские дроны смогут перебить объем НАТОвских бомбардировок 2011-года. Тем более, что ЛНАшные спикеры говорят, что пока боеготовы всего 4 МиГ-29.
Но по местным меркам может приличное число самолето-вылетов набраться, хотя вряд ли можно вести речь о методичном перемалывании боевиков с воздуха, как ВКС РФ это проделывали в Идлибе.
Доказательств наличия в Ливии бомбардировщиков Су-24 пока нет.
Касательно вопроса о том, чьи это МиГ-29 есть расхождения, несмотря на то, что в американской прессе утверждают, что это российские машины. Гуляют версии про "сирийские МиГи", "египетские" и даже эмиратовские, закупленные в Белоруссии (хотя Белоруссия в 2015-м году отказала эмиратчикам в продаже).
Также есть вопросы о том, кто за штурвалом. Но думаю, если перемирие между ЛНА и ПНС Ливии в ближайшее время не будет, стороны очевидно поднимут ставки, а роль внешних игроков еще сильнее возрастет, как собственно и разрушительность этой войны.
Турция может ответить на это развертыванием дополнительных ЗРК "Хок" (как минимум 2 уже были уничтожены ВВС Хафтара в Триполи), а также переброски на авиабазу Аль-Ватия и на аэродром Митига нескольких истребителей F-16. Кроме того, турки могут попытаться достать эту авиабазу ударами дронов или крылатых ракет.
В общем, сторонам есть где развернуться, если дело дойдет до такой войны.
Тем не менее, переброска этих машин выглядит реактивной мерой и является следствием потери Хафтаром авиабазы Аль-Ватия и наращиванием Турции своего контингента в Триполи и Мисурате. Фронт в западной Триполитании у ЛНА откровенно сыпется и уже в ближайшие дни может встать на повестку дня вопрос более серьезного отвода войск от Триполи.
Ночью начались авиаудары ВВС ЛНА по войскам ПНС и сирийским боевикам к юго-западу от Триполи. Разрушен мост к югу от Гарьяна.
Также ЛНА претендует на 3 сбитых БПЛА в районе Тархуна, но фотки пока есть только по одному.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com