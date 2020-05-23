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Коронавирусная Прибалтика: эстонцы тонут в клубнике, а у литовцев отнимают макароны

04:00. 23 мая 2020 144 просмотра Нет комментариев Опубликовал:
Коронавирусная Прибалтика: эстонцы тонут в клубнике, а у литовцев отнимают макароны | Русская весна

Эстонский фермеры пребывают в возмущении. Две тонны клубники созревают, а собирать ее некому. Пропадет товар, и кто за это ответит? Они написали министру сельского хозяйства Марту Хельме открытое письмо с просьбой отменить ограничение на работу иностранцев в стране, ведь обычно со сбором клубники помогали украинцы. Но фермеры нарвались на неожиданный ответ.

Хельме заявил, что в стране и так уже 50 000 иностранных работников, а это население города Пярну. Министр уверен — если иностранцам дать возможность, то их количество будет исчисляться уже населением Таллина (почти 445 000 человек).

«Выясняется, что мы ничего не можем сделать без украинцев. Не можем собирать клубнику, не можем заниматься сваркой, не можем строить, не можем не знаю, что еще делать без украинцев. А скоро мы, видимо, не сможем без украинцев выпускать газеты, делать телепередачи», — возмутился он, отметив, что нельзя променять государство на клубнику.

«Я считаю, что мы не можем обменять наше государство на несколько тонн клубники. Для этой проблемы необходимо найти другое решение», — подытожил он.

Да только государство уже давно променяно — ЕС и НАТО выкачивают из Прибалтики все ресурсы, а в ответ лишь увеличивают количество иностранного контингента на территориях стран Балтии.

Так что Эстония так или иначе рискует собрать у себя большое количество иностранных граждан — не рабочих, так военных.

Тем временем в Литве власти помогают людям недостаточно. Поэтому заботиться о них стал «Продовольственный банк» Литвы. Обычно он проводит акцию «Продовольственная банка», когда для нуждающихся собирают продукты. Но из-за коронавируса провести мероприятие нельзя, а нуждающихся при этом стало еще больше.

Поэтому в банке решили реализовать акцию удаленно.

Будут созданы специальные места, где можно оставить продукты — макароны, консервы, чай и т. д. Их будут забирать и отдавать тем, кто испытывает сложности. Что ж, это достойно.

Вот только ситуация с коронавирусом очень сильно ударит по Прибалтике. Там и до того все было очень непросто: кризис, безработица, сокращение населения. Теперь все станет в несколько раз хуже. Но главное не пускать украинцев — это, конечно, стоит всей национальной политики.

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Людмила Корсунова, специально для «Русской Весны»

Источник: https://rusvesna.su/news/1590173487

Метки: Новости

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