Когда откроются кафе и рестораны в России? Николай Стариков. ФАН-ТВ

Собеседники поговорили о перспективах и текущем положении дел ресторанной отрасли, одной из самых пострадавших в мире из-за пандемии коронавируса.

Александр Затуливетров в начале апреля неожиданно заявил, что откроет свои заведения 15 апреля. Эта новость разошлась очень широко. Почему этого не произошло? Что или кто остановили его от этого шага?

Гости рассказали Николаю Старикову о том, как себя чувствуют операторы общественного питания, сравнили ограничительные меры на посещение ресторанов в России, Китае и европейских странах, а также обсудили поддержку ресторанного бизнеса государством.

Есть ли в кризисе хоть что-то положительное? Может конкуренты уйдут, место хорошее освободится, можно расширить свою сеть? Арендодатели идут ли навстречу со снижением платы за помещения?

Насколько помогает пережить сложный период доставка блюд?

Также услышите прогнозы от экспертов на один из самых волнующих вопросов: когда в нашей стране откроются бары, кафе и рестораны.

И что ждет в этот первый день посетителей и рестораторов.