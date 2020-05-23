Бразильские “рекорды”

Бразилия за последние сутки обошла на повороте Россию и вышла на уверенное 2-е место после США по числу заболевших, при этом смертность в Бразилии существенно выше, чем в России.А ведь политику Болсонару, против которого бунтуют его же министры и губернаторы, еще в марте ставили в пример, но на длинной дистанции она как видим, себя не оправдала.Кладбище в Сан-Пауло. Свежие и подготовленные могилы. Отрыли с запасом.В Швеции, также наблюдается один из наиболее высоких процентов смертности.Пока что, из тех, кто забил на коронавирус на государственном уровне белой вороной выглядит лишь Белоруссия, где статистика заболеваемости при отсутствии жестких ограничительных мер, не сильно отличается от тех стран, которые закрывались "по-жесткому".Но всеже прогнозы Батьки о том, что после 1 июля о коронавирусе никто и не вспомнит выглядят нереалистичными.Мировым лидером является КНДР, где официально не было ни одного случая коронавируса. Также выделяется Туркмения, где коронавирус официально запретили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5890909.html