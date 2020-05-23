Главная » Здоровье, Мировоззрение, Невероятное в мире

Бразильские “рекорды”

11:26. 23 мая 2020 71 просмотр Нет комментариев Опубликовал:


Бразилия за последние сутки обошла на повороте Россию и вышла на уверенное 2-е место после США по числу заболевших, при этом смертность в Бразилии существенно выше, чем в России.
А ведь политику Болсонару, против которого бунтуют его же министры и губернаторы, еще в марте ставили в пример, но на длинной дистанции она как видим, себя не оправдала.


Кладбище в Сан-Пауло. Свежие и подготовленные могилы. Отрыли с запасом.

В Швеции, также наблюдается один из наиболее высоких процентов смертности.



Пока что, из тех, кто забил на коронавирус на государственном уровне белой вороной выглядит лишь Белоруссия, где статистика заболеваемости при отсутствии жестких ограничительных мер, не сильно отличается от тех стран, которые закрывались "по-жесткому".
Но всеже прогнозы Батьки о том, что после 1 июля о коронавирусе никто и не вспомнит выглядят нереалистичными.
Мировым лидером является КНДР, где официально не было ни одного случая коронавируса. Также выделяется Туркмения, где коронавирус официально запретили.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5890909.html

Метки: Бразилия, коронавирус

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
11 вдохновляющих историй паралимпийцев
... которые не раз ставили рекорды и завоевывали медали.ПЛАВАНИЕ ...и установила новый мировой рекорд с результатом 1 мин...в двух — с мировыми рекордами) и в одном стал ... ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА Терезинья Гильермина Бразильская спортсменка с врожденным нарушением ...
Вопросы пересоздания климатической машины Земли и перспективы будущего человечества
...Южном полушарии – Приантарктическая и Бразильская. Причем Бразильская аномалия является «отрицательной», т... Живой тому пример – отрицательная Бразильская (она же Южно-Атлантическая) ...в Северном полушарии, а рекорды холода и снежных буранов фиксируются...
Вокруг света за три дня: воздушное путешествие «Руслана»
... километров и установил несколько мировых рекордов скорости. Наследник «Антея» Своим ... посадки для дозаправки «Руслана»: в бразильском Рио-де-Жанейро, марокканской Касабланке...005 километров, поставив пять мировых рекордов скорости полета и доказав абсолютную...
А ЗАЧЕМ НАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СПОРТ?
...К вышвыриванию команды РФ с бразильской олимпиады. Почему мы горевать ...на допингах, ибо его рекорды давно вышли за грань ... таких видов спорта – не рекорды ставить, а подготовить как можно...принципиально отказался от стремления к рекордам – как от вредного для ...
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
... рассказал, что украинские школьники бьют рекорды ещё и по сифилису. Цитата... к Земле. Об этом сообщили бразильские астрономы. Начинаешь искать где, кто... не могу закипеть. Да есть бразильские астрономы, да они занимаются астероидом...
Надо думать о России, а не об участии в Олимпиаде любой ценой
... естественные человеческие пределы для спортивных рекордов уже давно выработаны — примерно, с...-Жанейро 2016 года. Об этом бразильском унижении в разговоре с журналистом..., Москва согласилась на участие в бразильской Олимпиаде в усечённом виде. В...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)