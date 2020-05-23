1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 2
09:13. 23 мая 2020 97 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Саммит в Рейкьявике
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 1
01. Люди стоят в очереди за мороженым
02. Люди стоят в очереди за мясом возле лотка уличного торговца
03. Люди в очереди перед Музеем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Москва
04. Дискотека. Ночная жизнь Москвы
05. В московской синагоге
06. Авангардная художественная выставка; Москва
07. Военная подготовка, Москва
08. Женщина стоит перед грузовиком
09. Младенцы в родильном доме, Москва
10. Москвичи
11. Модельер Слава Зайцев, Москва
12. Тренировка солдат, Москва
13. Уличный торговец продает зелень на углу московской улицы
14. Хеви-метал группа играет перед публикой в парке Горького
15. Шахтеры
16. Pepsi-Cola в качестве рекламы размещена в витрине московского магазина
17.Крымские татары устроили 27-часовую сидячую забастовку возле Красной площади в Москве. 27 июля
18. Байкер, Москва
19. Ветераны войны во время празднования дня Победы перед Большим театром
20. Стройотряд
21. Курсанты
22. Актриса Ирина Алферова
23. Жители Таллина проводят демонстрацию 27 августа в столице Эстонии против пакта Молотова-Риббентропа
24. Первый день в школе, Москва