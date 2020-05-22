Холодная мерзость: что творили финны в концлагерях во время Второй мировой

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по геноциду в Республике Карелия во время оккупации Финляндией в 1941–1944 годах. Финны оборудовали 14 концентрационных лагерей, в которых погибли как минимум 8 тыс. мирных жителей, а свыше 7 тыс. советских военнопленных были убиты самыми варварскими способами. Финны эти обвинения пытаются отрицать, что вызвало осуждение со стороны Московского бюро по правам человека. «Известия» — о странице истории войны, которую усиленно пытаются забыть наши северные соседи.

Документы рассказывают

Судя по опубликованным недавно архивным документам, крупных концентрационных лагерей в Финляндии было не менее четырнадцати, причем шесть в одном только оккупированном Петрозаводске. Также финны создали свыше 30 трудовых лагерей и более 40 лагерей для военнопленных. Всего за время оккупации Карелии с 1941 по 1944 год за колючей проволокой оказались более 24 тыс. человек — военнопленных и представителей гражданского населения.

Число жертв среди мирных жителей оценивается в 8 тыс. человек, в том числе свыше 2 тыс. детей. Свыше 7 тыс. военнопленных, как отмечают в Следственном комитете, «было зарыто живьем, умерщвлено в газовых камерах и расстреляно». Даже сейчас в Карелии проживает более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников финских концлагерей, непосредственных свидетелей совершавшихся там зверств.

Фото: Управление ФСБ по Республике Карелия

Из справки народного комиссара государственной безопасности Карело-Финской ССР Михаила Баскакова от 3 июля 1943 года следует, что за организацию массовых убийств несут ответственность как минимум 24 финских военных. В их числе глава военного управления Восточной Карелии (военная администрация оккупированной территории) подполковник Котилайнен, его помощник подполковник Рагнар Нордстрем, начальника штаба военного управления подполковник Куусилу, начальники округов подполковники Сихвонен, Вясянен и Палохеймо. Непосредственными исполнителями актов геноцида названы комендант Петрозаводского концлагеря Валентин Микс, а также помощник начальника Святозерского концлагеря младший сержант Полевой. Насколько известно, большинство из них кары за свои деяния избежали.

Финская сторона эти обвинения пытается оспорить.Директор Национального архива Финляндии Юсси Нуортева назвал заявление российского СК «неожиданным и прискорбным», он уверяет, что финны не умерщвляли людей в газовых камерах и не закапывали их живьем. Кроме того, он отрицает цифру в 8 тыс. погибших мирных жителей. «В наших архивах приведена точная цифра со всеми именами. Умерших было 4 060», — заявляет Нуортева.

Финская пресса опубликовала также мнение сотрудника Национального архива Финляндии профессора Дмитрия Фролова. «У нас имеются в свободном доступе все данные, которыми мы поделились с российской стороной. Поэтому остается только удивляться, откуда у них такая информация», — сказал Фролов. Он ссылается на находящуюся в интернете в свободном доступе базу данных погибших советских военнопленных и гражданских лиц, созданную национальным архивом.

Фото: ptzgovorit.ru

«Мы ещё в 2010–2011 годах передали российской стороне копии учетных карточек советских военнопленных, умерших в финских лагерях. В соответствии с финскими данными в лагерях Карелии скончалось 1998 советских военнопленных. Общее количество погибших пленных в 1941–1944 годах было около 20 000. В этой связи цифра в 7000 человек только в Карелии вызывает некоторое недоумение. Сведения о причинах смерти и местах захоронения есть в базе данных», — уверяет Фролов.

Ему вторит историк Антти Лайне, именующий финских солдат, вторгшихся в СССР, «необычными оккупантами». Лайне поясняет: «Дело в том, что из 83 тыс. жителей Восточной Карелии больше половины, то есть 41 тыс. человек, имели финские корни. К ним относились лучше, чем к русским, жившим на этой же территории. Финны были необычными оккупантами, поскольку они начали создавать на захваченной территории Восточной Карелии школьную и социальную систему. Целью создания лагерей для интернированных лиц не могло быть уничтожение людей. Лагеря создавались из страха, что русское население может начать партизанскую деятельность и диверсии».

Политика геноцида

Так где же правда? «Известия» обратились к директору института истории, политических и социальных наук Петрозаводского государственного университета, доктору исторических наук Сергею Геннадьевичу Веригину.

Профессор Веригин давно занимается темой финских концлагерей в Карелии, и вот что он рассказал: «На всю территорию Карелии, в которой тогда обитали всего 86 тыс. человек, финны создали свыше ста мест принудительного содержания местного населения. Это концлагеря для гражданского населения, трудовые лагеря, концлагеря для военнопленных, тюрьмы и другие места принудительного содержания. Честно говоря, я даже затрудняюсь назвать какую-либо иную оккупированную территорию, где в годы Второй мировой войны была создана столь высокая плотность лагерей для её жителей.

Фото: ptzgovorit.ru

Я считаю, что оккупационная политика финнов была расистской. Конечной её целью было создание чистого в этническом отношении государства — Великая Финляндия. В соответствии с этим она четко делила жителей завоеванных земель на категории в зависимости от их национальности. Те обитатели Карелии, кто был по крови финно-уграми, оказывались в преимущественном положении в сравнении со славянами, которых и отправляли в концлагеря».

Лагерь №14. Фото: ptzgovorit.ru

Ученый подчеркивает, что людей насильно помещали в лагеря, где их ожидало полуголодное существование, каторжная работа, издевательства, антисанитария и болезни. Заключенные умирали в больших количествах. «Массовыми расстрелами и сожжением деревень, как то практиковали гитлеровцы, финны не занимались. Впрочем, у финских оккупантов и не было нужды в массовых казнях. Люди умирали своей смертью — в силу тех условий, в которые их поместили. В 1942 году смертность в финских концлагерях была даже выше, чем в немецких».

Жетон военнопленного лагеря. Фото: ptzgovorit.ru

Веригин добавляет, что не может согласиться с позицией финских историков по ряду вопросов, связанных с оккупацией Карелии. «Они утверждают, что в документах, которые были переданы в Национальный архив Карелии, значатся фамилии около 4 тыс. погибших в концлагерях. Но, во-первых, это данные с февраля 1942 по июнь 1944 гг. — а люди умирали и во второй половине 1941 года. Во-вторых, сами списки велись небрежно, мы видим много перечеркнутых фамилий. Для финнов погибшие русские люди не являлись существенным вопросом. Мы до сих пор не знаем точной цифры — сколько мирного гражданского населения погибло в концлагерях на оккупированной территории Карелии. То же самое касается и количества погибших в карельских концлагерях военнопленных.

Антти Лайне отмечает, что финны создали школьную и социальную сеть. Но ведь он вводит читателей в заблуждение: эта сеть создавалась только для финно-угорского населения Карелии! Когда «полноценные» карельские и вепсские дети ходили в школы, посещали детские сады, лечились в амбулаториях и медицинских пунктах, русские дети от голода умирали в концлагерях».

Далеко идущие цели

Схожую точку зрения высказал «Известиям» историк, писатель, директор Военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев, специализирующийся на теме советско-финских войн. «В интерпретации событий 1941–1944 годов между историками в России и Финляндии имеются значительные различия. Но есть факты, которые не отрицает ни финская, ни российская сторона. Финны рассчитывали, что Карелия на веки вечные войдет в состав их государства, и рассматривали ту часть её населения, что не относится к угро-финнам, как излишний и вредный элемент. Этого сейчас никто отрицать не может.

С другой стороны, насколько я понимаю, они хотели всю грязную работу оставить немцам. Почему, собственно, финны помещали «неправильное» население в концлагеря? Потому что они хотели дождаться окончательного сокрушения Советского Союза, дабы выслать славянское население Карелии на территорию России, занятую гитлеровцами — в рейхскомиссариат «Москва» или куда-нибудь еще. Делайте с ними, мол, что хотите… Более того, финны практиковали обмен с немцами советских военнопленных: дескать, отдайте нам наших финно-угров, а взамен забирайте политруков и евреев. Финны в порядке такого обмена передали немцам около двух тысяч человек, которые, судя по всему, были сразу расстреляны», — отметил специалист.

По словам Иринчеева, Финляндия вменяет в вину советским разведгруппам примерно 187 смертей своих гражданских лиц, но умалчивает о «подвигах» своих аналогичных формирований. «А ведь в одном Петровском Яме от рук финских диверсантов погибло 28 человек медицинского персонала советского госпиталя!» — подчеркнул Иринчеев.

Теперь на месте концлагеря музей. Фото: ptzgovorit.ru

В заключение стоит отметить, что в 2018 году Национальный архив Финляндии взялся за расследование причастности добровольцев из этой страны, воевавших в рядах СС, к убийствам гражданского населения Советского Союза. Далеко не всем известно, что финское воинское формирование численностью в 1408 человек действовало в 1941–1943 годах на Украине и Кавказе. Оно было частью танковой дивизии СС «Викинг», в составе которой воевали добровольцы из разных стран Европы.

По результатам изучения дневников добровольцев был подготовлен отчет, в котором указывается: финны, служившие в «Викинге», знали о преступлениях немецких нацистов и сами в них участвовали. Историк Юсси Нуортева приводит запись из дневника унтершарфюрера СС Кейо Кяярияйнена, сделанную 23 июня 1941 года: «Сегодня мы получили указания по поводу ведения боевых действий: среди прочего, всех пленных расстреливать».

Унтершарфюрер СС Яакко Хинтикка описал в своем дневнике бой близ североосетинского села Толдзгун: «Захватили пять шпионов в гражданском и прикончили. На закате отвели на гору и расстреляли. Еще пару пленных к ним добавили. Жесткое было дело, они всё просили пощады, но автомат не знает жалости. Самый молодой был 17-летний, следующий — 20-летний, остальные — бородатые деды. Последним расстреляли самого молодого, он сначала закопал товарищей и потом сам отправился на тот свет». Подобных свидетельств в записях оккупантов — в избытке.

Обложка: Фото: Архив Минобороны Финляндии

Источник: https://nstarikov.ru/holodnaja-merzost-chto-tvorili-finny-v-konclagerjah-vo-vremja-vtoroj-mirovoj-115563