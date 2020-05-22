Шут на троне

«Не мы начали эту войну. Но нам эту войну заканчивать…» Сегодня исполняется ровно год с того момента, как действующий украинский президент Владимир Зеленский произнес эти слова в ходе своей инаугурации. Вспоминается и девиз его избирательной кампании: «Земля, пропахшая порохом, должна зазеленеть!» Не скрою, что очень многие тогда не только надеялись, но, скажем честно, даже питали определенные иллюзии и насчет прекращения войны в Донбассе, и прекращения притеснения русских, и даже насчет восстановления отношений с Россией.

Увы, но по прошествии года нахождения у власти Зеленского приходится куда чаще наблюдать, как обещанные им чахлые ростки зелени задыхаются в густой коричневой пороховой гари: необандеровские группировки чувствуют себя даже ещё более вольготно, чем при его предшественнике, антироссийская истерия не унимается, а на линии разграничения в Донбассе как громыхало, так и громыхает. О том, почему так происходит, мы попытаемся разобраться вместе с нашим специальным корреспондентом в ДНР.

Чудеса в решете

Далеко не всякому российскому читателю понятен феномен Зеленского, поэтому стоит объяснить его сущность. Президентские выборы 2019 года на Украине для многих стали настоящей неожиданностью: их с колоссальным отрывом выиграл у тогдашнего главы государства Петра Порошенко абсолютный новичок в политике – шоумен и лидер криворожской команды КВН «95 квартал» Владимир Зеленский. Причем не просто стал фаворитом первого тура, хотя и не абсолютным, а ворвался туда с колоссальным рейтингом, моментально оттеснив в аутсайдеры целую плеяду серьезных политиков, нарабатывавших свой авторитет годами. В те дни казалось, что чья-то невидимая рука движет Зеленского к политическому Олимпу: у него не было ни опыта, ни команды, ни даже собственной политической программы, которую он позже составил из присылаемых ему пожеланий избирателей.

С точки зрения классической политики подобная ситуация может показаться абсурдной, но она не будет таковой, если посмотреть на нее через призму эпохи постмодерна. По сути, мы имеем дело с одним из первых в мировой практике случаев, когда основным пространством политической борьбы стал интернет с его виртуальной реальностью, а совсем не осязаемое политическое поле. И впервые в мире избиратели проголосовали не за реального политика, а за созданный артистом экранный образ.

Речь идет о нашумевшей украинской кинокомедии «Слуга народа», в которой Зеленский был не только постановщиком, но и исполнителем главной роли – школьного учителя Василия Голобородько, волею судьбы возглавившего украинское государство. Эту ленту одно время пытались показывать российские телеканалы, однако, в отличие от поставленного тем же Зеленским же сериала «Сваты», «Слугу…» в России постигла неудача по одной вполне простой причине. В «Сватах», если не обращать внимание на киевские автомобильные номера (а многие ли из нас знают, как они выглядят?), можно вполне подумать что действие картины разворачивается где-то в Подмосковье: коттеджные поселки и торгово-развлекательные центры для весьма зажиточных граждан в обеих столицах мало чем отличаются друг от друга. В «Слуге народа» обыгрываются сугубо украинские реалии, понятные только тем, кто с ними так или иначе соприкасается: для остальных этот фильм покажется скучным фарсом, преисполненным грубого, плоского, а иногда и откровенно похабного юмора. Тем не менее именно эта кинолента достаточно точно отразила представления украинского обывателя о том, как должен выглядеть идеальный глава государства. И на этом успешно сыграли политтехнологи.

Владимира Зеленского можно с полным правом назвать первым в мире «президентом виртуальной реальности», точнее, того поколения избирателей, которое уже не мыслит себя вне ее: никто из глав государств ранее для своего избрания так широко не использовал Всемирную паутину. На последовавших вскоре парламентских выборах его названная в честь вышеупомянутого фильма новорожденная партия «Слуга народа» начала гонку с ошеломительным 70-процентным (!) рейтингом, чего ранее в украинской политике тоже не наблюдалось. Но самое интересное в том, что в избирательную кампанию «Слуга народа» вступила, имея в своем активе только страничку в «Фейсбуке»! Ничего другого не имелось в принципе: в ней не состояло ни единого человека, а самой партии не существовало даже на бумаге хотя бы в виде уставных документов! Однако эта виртуальная политсила в итоге завоевала абсолютное большинство в Верховной Раде.

Те же грабли, только в профиль

Курс на воинствующую русофобию так и не поменялся, изменилось лишь соотношение кнутов и пряников. Основным избирателем Зеленского были русскоязычные граждане, но именно при нем язык, которым в повседневной жизни пользуется абсолютное большинство жителей страны (включая и самого главу государства!), фактически низведен до статуса иностранного. Обучение на русском языке возможно только в начальных классах, и только как подготовительный этап для перехода обучения на «державной мове». В школах большинства западных регионов Украины и даже русскоязычного Киева русский язык либо не преподается совсем, либо существует в качестве второстепенного факультатива. Очень показательным является недавний скандал в Кривом Роге – родном городе Владимира Зеленского. Там директор одной из школ посоветовал родителям учеников, выбравшим в качестве второго (!) иностранного русский язык, выбрать какой-нибудь другой, более полезный с его точки зрения – например, польский или немецкий.

Режим Порошенко ввел запрет популярных сервисов Mail.ru и Yandex, а также социальных сетей «Одноклассники» и «Вконтакте». С приходом Зеленского он начал соблюдаться спустя рукава (провайдеры явочным порядком перестали блокировать запрещенные ресурсы, а контролирующие структуры попросту закрывали на это глаза), но официально отменен не был. Но несколько дней назад Зеленский объявил, что распоряжение предшественника остается в силе, и что никаких послаблений в этом вопросе не будет. Более того, репрессии против русскокультурного пространства начались с новой силой: с подачи Зеленского под санкции Киева попали сразу несколько крупнейших российских музеев и исследовательских центров.

В столь же незавидном положении пребывает и каноническое православие в лице Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Да, при Зеленском если не прекратились, то в разы сократились откровенные нападки на УПЦ МП. Да, не такой агрессивной стала деятельность раскольников, ещё в начале 2019 года без зазрения совести силой захватывавших храмы. Но сама борьба с УПЦ МП никуда не делась: во-первых, жесткая сила приобрела более мягкие формы; а во-вторых, после бурного блицкрига раскольников в тех регионах, где позиции канонического православия были наиболее слабы (а это Киевщина, Волынь и Подолия, доставшиеся России в 1793 году после разделов Речи Посполитой), требуется время, чтобы собраться с силами для дальнейшей экспансии на восток. А в качестве инструментов «мягкой силы» широко используется та же коронавирусная паника: достаточно вспомнить недавние известия о том, как в Киево-Печерской Лавре заболела этой хворью значительная часть насельников, и как украинские СМИ тут же поспешили сделать соответствующие выводы.

Про «священную корову»

Отдельная тема – национал-радикалы. По сути дела, для того, чтобы прекратить войну, от которой уже успело устать население страны, надо устранить главных её выгодоприобретателей – группировки радикальных националистов. Стоит напомнить, что в свое время таким вот образом был принесен мир на Северный Кавказ: обезвреживался главарь террористической группировки вместе с ближайшими помощниками, после чего членам банды, потерявшей управление и внешние связи, становилось проще оставить свое лихое занятие, чем, оказавшись никому не нужными, продолжать скитаться по лесам. Если учесть, что террористические группировки необандеровцев построены на похожем принципе, то при желании разгромить украинских национал-радикалов было бы вполне возможно. Однако необандеровцев никто не трогает: для украинской власти эти группировки являются настолько «священной коровой», что даже умеющий держать их в руках Арсен Аваков неизменно сохраняет за собой пост министра внутренних дел во всех составах правительства, начиная с 2014 года. В чем же проблема?

Во-первых, это весьма идейная «полиция нравов» не только для общества в целом, но и для силовых структур. Они немногочисленны, но весьма агрессивны и хорошо дисциплинированы. В реальной боевой обстановке на линии разграничения радикалы чувствуют себя весьма неважно, ибо прилетающая с другой стороны «ответка» никак не вписывается в их представления о собственной безнаказанности, однако лучший заградотряд в тылу придумать сложно. Они прекрасно справляются как с усмирением инакомыслящих, так и с возвращением в чувства фрондирующих офицеров и генералов. Национал-радикалы представляют собой некое подобие идеальной преторианской гвардии, способной защищать систему до последнего и внутри которой никогда не возникнет заговор, направленный на её демонтаж.

Второй момент в том, что необандеровские группировки в настоящий момент являются лучшим, а зачастую и единственным социальным лифтом для украинской молодежи. В чем-то они похожи на рэкетиров из «лихих девяностых»: сейчас юноше из бедной семьи зачастую бывает доступен только такой путь выбиться в люди. То, что он весьма скользкий, да и буйну головушку в кустах можно оставить – это так, издержки: все равно без денег и «волосатой лапы» тебя нигде не ждут, а тут и счастья попытать можно, и друзьями обзавестись… Кроме того, национал-радикалы – единственные, кто занимается воспитанием подростков: их тренировочные лагеря – единственная возможность оздоровить ребенка за приемлемую цену, а организуемые ими кружки и секции – столь же единственная альтернатива улице. Правда, воспитание там оказывается весьма специфическим: к моменту вступления во взрослую жизнь молодой человек входит с полностью промытыми в нужном ключе мозгами.

И, наконец, национал-радикалы удобны тем, что в политике могут играть роль «злого полицейского». Это мы не раз видели, когда Киев начинали подталкивать к выполнению Минских соглашений. Достаточно вспомнить хотя бы участие Зеленского в «нормандском формате»: полетел украинский глава на переговоры – и сразу же под его резиденцией собрался «майдан» из необандеровцев с палаточным городком, кострами в бочках, скандированием кричалок и потасовками с полицией. Таким вот нехитрым образом Зеленский продемонстрировал остальным участникам переговоров свое несогласие идти на уступки: «Будете давить – подпишу все, что скажете, но после этого вам придется разговаривать с необандеровцами, которые меня свергнут. Вам это надо?»

Из пустого в порожнее

Итак, мы закономерно подошли к вопросу о том, почему же Зеленский не сделал ничего для прекращения войны в Донбассе, хотя это было чуть ли не первым пунктом его программы. Надеюсь, мне нет смысла пересказывать заголовки новостных агентств о том, что происходит на западных окраинах Донецка и Горловки, а также рассказывать о том, что громыхающую под Ясиноватой канонаду постоянно слушают пассажиры, ожидающие электричку на станции Криничной, находящейся в паре десятков километров восточнее…

Вместо претворения в жизнь обещаний пан Зеленский развернул бурную деятельность по имитации их выполнения. Впрочем, для организующего саботаж нет лучше повода списать дело, вываливающееся из рук, на руки, растущие из брюк. Пример тому – назначение бывшего донецкого шоумена и игрока некогда гремевшей на весь СССР команды КВН Сергея Сивохо на должность советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Понятно, что на этот пост нужно назначать толкового эксперта, разбирающегося в военном деле, дипломатии, геополитике и прочих высоких сферах, но никак не развлекателя публики. Однако здесь главную роль сыграло донецкое происхождение назначаемого, хотя его земляки уже успели изрядно позабыть о нем. Детищем Сивохо стала «Платформа примирения и единства», которую он намеревался презентовать в торжественной обстановке. Однако все закончилось не начавшись: на презентацию явились необандеровцы, надавали советнику секретаря СНБО тумаков и удалились восвояси, оставив опозоренного бедолагу лежать на полу перед телекамерами.

Неделю назад Офис Президента Украины озвучил намерение Киева включить в трехстороннюю контактную группу на минских переговорах представителей вынужденных переселенцев – сбежавших в 2014 году из Донецка и Луганска украинских националистов – для того, чтобы вести переговоры об урегулировании с ними, а не с представителями ДНР и ЛНР. Не думаю, что в Киеве не понимают необходимости ведения диалога с теми, у кого реальная власть, однако начать такой диалог равнозначно признанию поражения, вот и назначают ничего не значащих, но удобных марионеток. Спустя несколько дней украинская сторона потребовала дать отвод представителям ДНР и ЛНР Наталье Никоноровой и Владиславу Дейнего по причине получения ими российского гражданства. И, наконец, несколько часов назад в новостной ленте промелькнуло известие о том, что Генеральная прокуратура Украины обвинила участвующих в минских переговорах главу президентского офиса Андрея Ермака и экс-президента Леонида Кучму в государственной измене…

Вот и возникает закономерный вопрос: а может быть дело совсем не в Зеленском? Ведь не зря же на украинский трон чья-то невидимая рука усадила лицедея, чтобы тот царствовал, но не правил. Лицедею не положено жить на сцене по собственному разумению: он говорит то, что написал для него драматург и поступает так, как велит режиссер. Этим Зеленский и удобен своим хозяевам. И это значит, что для достижения мира нужно разговаривать совсем не с ним.

Дмитриевский Александр Владимирович (р. 1974) — историк, публицист, ветеран русского движения Донбасса. Постоянный эксперт Изборского клуба Новороссии.

Источник: https://nstarikov.ru/shut-na-trone-115632