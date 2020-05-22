Саша Корпанюк: Безграмотная элита Украины и …
Чем больше узнаёшь, тем меньше остаётся узнать. И только поэтому в Украине такая жизнерадостность.
Ведь никто, из безграмотных главарей майдана намертво вцепившиеся в корыто власти, толком ничему не обучен - ни манерам, ни грамоте, ни умению побриться и говорить! Почти у всех, власть предержащих, всё образование это университет майдана достоинства.
Или ускоренные курсы ВХУТЕМАС при УМСЛОПАГАСЕ им. Демократии, то ли в Вашингтоне, то ли в Лондоне.
И заодно тамошний паспорт.
И детки там в залоге.
И деньги там же, известно под чьим под контролем..
И вот разглядывая события в стране победившего майдана сквозь микроскоп, с удивлением замечаем, что большинство самых невероятных событий случалось по одной немногочисленной причине, - всё кодло у власти абсолютно не подходит под определение ЭЛИТА нации!
И это обстоятельство сигнализирует украинским горемыкам, что дело швах. Так как фраера ушастые, демократически посаженные на трон, абсолютно ничего не умеют кроме как коряво стырить. Например 40 миллиардов баксов, ранее украденные Януковичем, герои революции достоинства спёрли с цивилизованными партнёрами. И попались. Сейчас потеют...
Но не будем лить воду на лопасти врагов революции достоинства. Крым известно чей!!!!
Поэтому за идиотов у власти.
Но перед этим вопрос.
Что вкладывают в смысл слово "Родина" украинские горластые активисты за деньги, миллиардеры-волонтёры, пенсионеры, политики, 9 миллионов работников плантаций в ЕС и РФ? С учётом того, что все они уже 30 лет не могут договориться ни о чём, не говоря за СИМВОЛ, который вкладывается в слово "Родина".
А ведь у каждой отдельной человеческой единицы своё понимание отчизны.
У элиты Украины символ Родины это умение искать хозяина. А у каждого рабовладельца такая, можно сказать, печальная несообразность - раба пускать в расход после использования. Но вернёмся к элите.
От качества элитных управленцев зависит судьба страны! Не от припадочных активистов и малахольных политиков, готовых за тридцать долларов маму родную удушить, а от управленческой ЭЛИТЫ!
Главный критерий любой элиты, криминальной, административной, религиозной, военной и прочих ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ! Развитый интеллект, не побоимся этого высокопарного слова. Напрочь отсутствующий у дорвавшихся до корыта власти вурдалаков по месту рождения. Как и патриотизм, с умением говорить и не смешно одеваться.
Ну и прочие штучки, как-то - воспитанность как идеология, безукоризненные манеры, сдержанность и спокойствие как культура подавления эмоций, ведь проявление эмоций — это проявление слабости и уязвимости, ВЫСОКОЕ образование, умение быть всегда дипломатом и психологическая устойчивость. И многое другое, кстати.
А что мы видим?
Все украинские руководители лохи! Их кидают через плешь на ровном месте! Например как с Будапештским меморандумом. Этот меморандум, о котором талдычат недалекие рулевые страны, ни о чём.
Он выдан Украине как утешение к Лиссабонскому протоколу. Вместе с 500 миллионами долларов. И 160 миллионов РФ на топливо, хе-хе...
В этом информационно-справочном документе говорится о том, что если на Украину сбросят атомные бомбы, то демократический мир осудит это действие.
Отнесётся с уважением.
Посольство США в Республике Беларусь от 12 апреля 2013 года заявило:
" Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьезно относимся к этим политическим обязательствам."
И кроме того запомните - Российская федерация такая же акула капитализма как и США!!!! Там такие же банкиры и рабовладельцы как и во всём цивилизованном мире.
И РФ будет делать только то, что выгодно в коммерческом плане!!!! Что приносит бабло!
Присоединить Украину к России это взять на содержание 11,5 миллионов пенсионеров, миллион чиновников и депутатов, в хлам убитую инфраструктуру, ЗЕМЛЮ в частной собственности банков и олигархов, миллион силовиков, миллионы горловых активистов, волонтеров, отсутствующую промышленность.
А Украина ждёт нападения шестой год. Элита не устаёт предупреждать.
Украинская элита возглавляет распад страны! Потеряли шельф Черного моря, "Крым-наш", "Донбасс вернём", "С нами Бог, США и ЕС".
И полнейшая деградация страны . Попытки новоявленного кагала элиты привить народу чужую религию, обычаи, уничтожение родной морали и культуры, страсти по ЛГБТ, привели страну Украину к коромыслам, вышиванкам, снопам, дидухам, средневековью с отключением света.
А поскольку от всего хорошего, красивого и торжественного развивается эйфория, что способствует пищеварению, и требованию достойных пенсий, зарплат, тарифов, то и имеем ссоры, склоки и неразбериху. Ну чтоб жажда жизни помельче была, что ли.
Это раньше пытались на Марсе яблоки выращивать, а теперь...
В РФ аналогичная система, все эти Мишустины, Грефы и т. д. – безграмотные люди. Колонизаторы специально вводят во власть таких людей, чтобы самим не светиться.
Да пока нет КЛОУНОВ.
Потому всё не так ))
веселая и главное самокритичная статья.Хамы правят и миколай -это представитель глубинного народа ,часто здесь блистает своим интеллектом,”танцюйте дальше.
А кого может выбрать стадо баранов или стадо свиней?
Они ведь САМИ этого КЛОУНА выбрали.
ПРАВЬ НАМИ.
А теперь удивляются?
Афтор насрал себе в штаны и ищет виноватых.
Старинная украинская забава
В том числе , была СОЗДАНА ситуация, что выбрать могли только представителей кошерного народа (оккупантов). А то , что профукали таким образом страну ( не говоря о государстве – его нет), -это и есть подтверждение Ваших слов о стаде.
Не было такой ситуации. Могли выбрать кого угодно.
Выбрали ЭТОГО,
Ну так получите и распишитесь.
И этого и сегодня искренне любят.
Именно была , и искренности никакой ни от кого нет.
На Украине популярная байка есть(сам не раз сталкивался),что без евреев жить нельзя,что были такие страны из которых выгнали евреев,так потом пришлось звать их обратно потому что без них жизнь стала хуже.На мой вопрос назвать эти страны никто мне ответ дать не смог.Хочу заметить,что это были не какие-то рогули з полоныны,а достаточно образованные люди.Обратите внимание – в Украине засилье жидов,но никто,ничего об этом не говорит.
Говорят , но на кухне и в хуторах. А байка – це безпека у розмові.
Говорят,но очень не многие.
Это и есть диагноз.
Не важно кем человек работает.Не все те люди, кто говорит красиво.Выбрали нелюдь…
” На майдані коло церкви
революція іде.
– Хай чабан! усі гукнули,-
за отамана буде.” ( От П.Г.Тичини )
Это четверостишие как нельзя полно описывает , типа “революцию майдана ” , упоминая церковь !! и вожаков ( чабан – самые низы общества), но не хозяев.)
Статейка неполная , а украинской элиты и в помине не было.
Украинской ЭЛИТОЙ был набит СССР как дохлая кошка опарышами.
С Хруща начиная и от хлебореза в армии до директора гастронома через эстраду и ВЕЗДЕ.
Каждый партком каждый обком набит был под горлышко
Везде была украинская Элита.
До сегодня скачут всякие Цыкало с Лолитами и проч Королёвы с Тарзаними.
Копни любого Сёмина или Прилепина не грузин так ХОХОЛ.
Россия времён Екатерины так же , да и “гражданский муж” Елизаветы так же. А говорю я за время “незалежалости” – элиты нет. Одно ворьё и жульё с хуторянщиной.
Жульё ворье и хуторянщина и есть “украинскавя Ылита”.
Таким был и Хрущёв и Брежнев и бери любого.
За ВСЕ времена от Мазепы.
Жванецкого,Райкина,Кравчука (идеолога КПСС) политиков,пейсателей,лжеучёных вроде Зализняка который уже в Москве родился а жулик падонаГ и хохляра.
итд.
Т.е там ВСЕ жульё и ворьё и лжецы и тупорылые селюки и ЭЛИТА точно такая-же.
ИЗБРАННЫЕ уроды и жулики
ЭЛИТНЫЕ
Не гони!
Он не гонит. А над этими … – жиды.
Вот именно, что “Ылита” , а не элита.
А ежели Украина присоединит к себе РФ, то возьмёт на содержание гораздо большее количество пенсионеров?
Не, нам это не выгодно.