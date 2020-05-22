Саша Корпанюк: Безграмотная элита Украины и …

Чем больше узнаёшь, тем меньше остаётся узнать. И только поэтому в Украине такая жизнерадостность.

Ведь никто, из безграмотных главарей майдана намертво вцепившиеся в корыто власти, толком ничему не обучен - ни манерам, ни грамоте, ни умению побриться и говорить! Почти у всех, власть предержащих, всё образование это университет майдана достоинства.

Или ускоренные курсы ВХУТЕМАС при УМСЛОПАГАСЕ им. Демократии, то ли в Вашингтоне, то ли в Лондоне.

И заодно тамошний паспорт.

И детки там в залоге.

И деньги там же, известно под чьим под контролем..

И вот разглядывая события в стране победившего майдана сквозь микроскоп, с удивлением замечаем, что большинство самых невероятных событий случалось по одной немногочисленной причине, - всё кодло у власти абсолютно не подходит под определение ЭЛИТА нации!

И это обстоятельство сигнализирует украинским горемыкам, что дело швах. Так как фраера ушастые, демократически посаженные на трон, абсолютно ничего не умеют кроме как коряво стырить. Например 40 миллиардов баксов, ранее украденные Януковичем, герои революции достоинства спёрли с цивилизованными партнёрами. И попались. Сейчас потеют...

Но не будем лить воду на лопасти врагов революции достоинства. Крым известно чей!!!!

Поэтому за идиотов у власти.

Но перед этим вопрос.

Что вкладывают в смысл слово "Родина" украинские горластые активисты за деньги, миллиардеры-волонтёры, пенсионеры, политики, 9 миллионов работников плантаций в ЕС и РФ? С учётом того, что все они уже 30 лет не могут договориться ни о чём, не говоря за СИМВОЛ, который вкладывается в слово "Родина".

А ведь у каждой отдельной человеческой единицы своё понимание отчизны.

У элиты Украины символ Родины это умение искать хозяина. А у каждого рабовладельца такая, можно сказать, печальная несообразность - раба пускать в расход после использования. Но вернёмся к элите.

От качества элитных управленцев зависит судьба страны! Не от припадочных активистов и малахольных политиков, готовых за тридцать долларов маму родную удушить, а от управленческой ЭЛИТЫ!

Главный критерий любой элиты, криминальной, административной, религиозной, военной и прочих ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ! Развитый интеллект, не побоимся этого высокопарного слова. Напрочь отсутствующий у дорвавшихся до корыта власти вурдалаков по месту рождения. Как и патриотизм, с умением говорить и не смешно одеваться.

Ну и прочие штучки, как-то - воспитанность как идеология, безукоризненные манеры, сдержанность и спокойствие как культура подавления эмоций, ведь проявление эмоций — это проявление слабости и уязвимости, ВЫСОКОЕ образование, умение быть всегда дипломатом и психологическая устойчивость. И многое другое, кстати.

А что мы видим?

Все украинские руководители лохи! Их кидают через плешь на ровном месте! Например как с Будапештским меморандумом. Этот меморандум, о котором талдычат недалекие рулевые страны, ни о чём.

Он выдан Украине как утешение к Лиссабонскому протоколу. Вместе с 500 миллионами долларов. И 160 миллионов РФ на топливо, хе-хе...

В этом информационно-справочном документе говорится о том, что если на Украину сбросят атомные бомбы, то демократический мир осудит это действие.

Отнесётся с уважением.

Посольство США в Республике Беларусь от 12 апреля 2013 года заявило:

" Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьезно относимся к этим политическим обязательствам."

И кроме того запомните - Российская федерация такая же акула капитализма как и США!!!! Там такие же банкиры и рабовладельцы как и во всём цивилизованном мире.

И РФ будет делать только то, что выгодно в коммерческом плане!!!! Что приносит бабло!

Присоединить Украину к России это взять на содержание 11,5 миллионов пенсионеров, миллион чиновников и депутатов, в хлам убитую инфраструктуру, ЗЕМЛЮ в частной собственности банков и олигархов, миллион силовиков, миллионы горловых активистов, волонтеров, отсутствующую промышленность.

А Украина ждёт нападения шестой год. Элита не устаёт предупреждать.



Украинская элита возглавляет распад страны! Потеряли шельф Черного моря, "Крым-наш", "Донбасс вернём", "С нами Бог, США и ЕС".

И полнейшая деградация страны . Попытки новоявленного кагала элиты привить народу чужую религию, обычаи, уничтожение родной морали и культуры, страсти по ЛГБТ, привели страну Украину к коромыслам, вышиванкам, снопам, дидухам, средневековью с отключением света.

А поскольку от всего хорошего, красивого и торжественного развивается эйфория, что способствует пищеварению, и требованию достойных пенсий, зарплат, тарифов, то и имеем ссоры, склоки и неразбериху. Ну чтоб жажда жизни помельче была, что ли.

Это раньше пытались на Марсе яблоки выращивать, а теперь...