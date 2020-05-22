Главная » Аналитика

Саша Корпанюк: Безграмотная элита Украины и …

10:04. 22 мая 2020 170 просмотров 21 коммент. Опубликовал:

Чем больше узнаёшь, тем меньше остаётся узнать. И только поэтому в Украине такая жизнерадостность.
Ведь никто, из безграмотных главарей майдана намертво вцепившиеся в корыто власти, толком ничему не обучен - ни манерам, ни грамоте, ни умению побриться и говорить! Почти у всех, власть предержащих, всё образование это университет майдана достоинства.
Или ускоренные курсы ВХУТЕМАС при УМСЛОПАГАСЕ им. Демократии, то ли в Вашингтоне, то ли в Лондоне.
И заодно тамошний паспорт.
И детки там в залоге.
И деньги там же, известно под чьим под контролем..
И вот разглядывая события в стране победившего майдана сквозь микроскоп, с удивлением замечаем, что большинство самых невероятных событий случалось по одной немногочисленной причине, - всё кодло у власти абсолютно не подходит под определение ЭЛИТА нации!
И это обстоятельство сигнализирует украинским горемыкам, что дело швах. Так как фраера ушастые, демократически посаженные на трон, абсолютно ничего не умеют кроме как коряво стырить. Например 40 миллиардов баксов, ранее украденные Януковичем, герои революции достоинства спёрли с цивилизованными партнёрами. И попались. Сейчас потеют...
Но не будем лить воду на лопасти врагов революции достоинства. Крым известно чей!!!!
Поэтому за идиотов у власти.
Но перед этим вопрос.
Что вкладывают в смысл слово "Родина" украинские горластые активисты за деньги, миллиардеры-волонтёры, пенсионеры, политики, 9 миллионов работников плантаций в ЕС и РФ? С учётом того, что все они уже 30 лет не могут договориться ни о чём, не говоря за СИМВОЛ, который вкладывается в слово "Родина".
А ведь у каждой отдельной человеческой единицы своё понимание отчизны.
У элиты Украины символ Родины это умение искать хозяина. А у каждого рабовладельца такая, можно сказать, печальная несообразность - раба пускать в расход после использования. Но вернёмся к элите.
От качества элитных управленцев зависит судьба страны! Не от припадочных активистов и малахольных политиков, готовых за тридцать долларов маму родную удушить, а от управленческой ЭЛИТЫ!
Главный критерий любой элиты, криминальной, административной, религиозной, военной и прочих ЭТО ИНТЕЛЛЕКТ! Развитый интеллект, не побоимся этого высокопарного слова. Напрочь отсутствующий у дорвавшихся до корыта власти вурдалаков по месту рождения. Как и патриотизм, с умением говорить и не смешно одеваться.
Ну и прочие штучки, как-то - воспитанность как идеология, безукоризненные манеры, сдержанность и спокойствие как культура подавления эмоций, ведь проявление эмоций — это проявление слабости и уязвимости, ВЫСОКОЕ образование, умение быть всегда дипломатом и психологическая устойчивость. И многое другое, кстати.
А что мы видим?
Все украинские руководители лохи! Их кидают через плешь на ровном месте! Например как с Будапештским меморандумом. Этот меморандум, о котором талдычат недалекие рулевые страны, ни о чём.
Он выдан Украине как утешение к Лиссабонскому протоколу. Вместе с 500 миллионами долларов. И 160 миллионов РФ на топливо, хе-хе...
В этом информационно-справочном документе говорится о том, что если на Украину сбросят атомные бомбы, то демократический мир осудит это действие.
Отнесётся с уважением.
Посольство США в Республике Беларусь от 12 апреля 2013 года заявило:
" Хотя Меморандум не имеет обязательной юридической силы, мы серьезно относимся к этим политическим обязательствам."
И кроме того запомните - Российская федерация такая же акула капитализма как и США!!!! Там такие же банкиры и рабовладельцы как и во всём цивилизованном мире.
И РФ будет делать только то, что выгодно в коммерческом плане!!!! Что приносит бабло!
Присоединить Украину к России это взять на содержание 11,5 миллионов пенсионеров, миллион чиновников и депутатов, в хлам убитую инфраструктуру, ЗЕМЛЮ в частной собственности банков и олигархов, миллион силовиков, миллионы горловых активистов, волонтеров, отсутствующую промышленность.
А Украина ждёт нападения шестой год. Элита не устаёт предупреждать.

Украинская элита возглавляет распад страны! Потеряли шельф Черного моря, "Крым-наш", "Донбасс вернём", "С нами Бог, США и ЕС".
И полнейшая деградация страны . Попытки новоявленного кагала элиты привить народу чужую религию, обычаи, уничтожение родной морали и культуры, страсти по ЛГБТ, привели страну Украину к коромыслам, вышиванкам, снопам, дидухам, средневековью с отключением света.
А поскольку от всего хорошего, красивого и торжественного развивается эйфория, что способствует пищеварению, и требованию достойных пенсий, зарплат, тарифов, то и имеем ссоры, склоки и неразбериху. Ну чтоб жажда жизни помельче была, что ли.
Это раньше пытались на Марсе яблоки выращивать, а теперь...

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Саша Корпанюк: Вожди и народ! Какая революция?
... бед, происходящих в Украине! Главарей страны Украина и вождей бесчисленных партий...как основного политического института Украины, к власти пришли безграмотные жулики, думающие только... к сожалению, очень характерно для элиты Украины, приехавшей из сёл в город...
Саша Корпанюк: США, Украина и агенты Путина. Они везде. Сигнализируем!
...боевом заголовке. Пожалте бриться! В Украине вся элита - агенты агрессора, Путина, Кремля...! На трибуне Лех Валенса, Саша Качинский и прочие польские друзья...на руководящие должности откровенных бездельников, безграмотных, необразованных тупых ворюг? Всё ...
Саша Корпанюк: Собачья будка украинской нации....
... проживающих на территории неделимой Украины в неспособности построить даже ... равновесие тысячелетних диктатур уничтожавших Украину геноцидами, голодоморами большими и... дающих деньги и кормящих элиту безграмотных прохиндеев дорвавшихся до корыта власти...
Саша Корпанюк: В Украине строят коммунизм?
...стороны. Окинем взором происходящее в Украине! Грандиозность происходящей картины заставляют ...на ключевые посты откровенных воришек, безграмотных, без образования, главное чтобы ...мало кого интересует. Вся воровская элита нации имеет паспорта соседних стран...
Саша Корпанюк: Украина! А судьи кто?
... изумленным взором остатков населения избирателей Украины. Сколько можно заметить, люди живут... на месте, а ее вороватая элита - распадается на враждующие части. ... фигуры похожими на изваяния. Даже безграмотность и нечленораздельность речи, неумение высказать...

21 Комментарий » Оставить комментарий


  • 9206 3479
    nikolay 22 мая 2020 в 10:41

    В РФ аналогичная система, все эти Мишустины, Грефы и т. д. – безграмотные люди. Колонизаторы специально вводят во власть таких людей, чтобы самим не светиться.

    Ответить
       
  • 9066 7380
    марина 22 мая 2020 в 11:04

    веселая и главное самокритичная статья.Хамы правят и миколай -это представитель глубинного народа ,часто здесь блистает своим интеллектом,”танцюйте дальше.

    Ответить
    1
  • 11710 10832
    жора шапов 22 мая 2020 в 11:15

    ” На майдані коло церкви
    революція іде.
    – Хай чабан! усі гукнули,-
    за отамана буде.” ( От П.Г.Тичини )
    Это четверостишие как нельзя полно описывает , типа “революцию майдана ” , упоминая церковь !! и вожаков ( чабан – самые низы общества), но не хозяев.)

    Ответить
       
  • 11710 10832
    жора шапов 22 мая 2020 в 11:19

    Статейка неполная , а украинской элиты и в помине не было.

    Ответить
       
    • 17872 1278
      Русофилжора шапов 22 мая 2020 в 11:43

      Украинской ЭЛИТОЙ был набит СССР как дохлая кошка опарышами.
      С Хруща начиная и от хлебореза в армии до директора гастронома через эстраду и ВЕЗДЕ.
      Каждый партком каждый обком набит был под горлышко
      Везде была украинская Элита.
      До сегодня скачут всякие Цыкало с Лолитами и проч Королёвы с Тарзаними.
      Копни любого Сёмина или Прилепина не грузин так ХОХОЛ.

      Ответить
         
  • 4172 2848
    Сергей 22 мая 2020 в 11:41

    А ежели Украина присоединит к себе РФ, то возьмёт на содержание гораздо большее количество пенсионеров?
    Не, нам это не выгодно.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)