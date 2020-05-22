Русская цивилизация – что это и как её строить

В стране с монархическим типом мышления информационную повестку во многом задает и формирует первое лицо, глава государства. Так произошло и на этой неделе. Одна из программа центрального телевидения показала небольшой фрагмент интервью В.В. Путина в котором он сказал следующее:

«Россия это не просто страна, это действительно отдельная цивилизация, если мы имеем в виду, что это многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий…».

Так и есть. Россия действительно отдельная уникальная цивилизация.

И борьба за будущее не прекращается ни на минуту.

Сегодня, как и вчера (как и всегда!), решается вопрос, какой будет наша страна в ХХI веке. Россия будущего, какой она будет? Маленькая мононациональная страна или та громадная многонациональная держава, которую мы привыкли видеть примерно последние пять-шесть сотен лет. Борьбу за наше будущее ведем не только мы. Её ведут и наши исконные геополитические противники. Именно они ранее пропихивали через «общественных деятелей» лозунг «Хватит кормить Кавказ!», потом начали стравливать уже славян на земле Донбасса. Предлагая нам разделение и вражду, на само деле нам подсовывают очередное издание старой идеи врагов нашего народа «Хватит кормить Россию!».

Вместо России, которая является уникальным сплавом сотен народов и культур, вместо страны, раскинувшейся на практически весь евразийский континент, нам предлагают совершенно другую страну.

Из-за «экономии», «невозможности», «устаревания» мы должны перестать стремиться к воссоединению с частями нашего народа, отрезанными от нас сегодня государственными границами. Россия, мол, опять должна уйти со своих окраинных земель, предав живущих там соотечественников.

Предлог для подобных действий предлагается небывалый для русского патриота: деньги. Экономия. Экономический кризис! Необходимость платить «своим», а потому не нужны «чужие».

Когда в истории наши деды и прадеды свою любовь к России и возможность помощи измеряли деньгами? Может быть, на Куликовом поле? Может, на поле Бородино? Или в руинах Сталинграда солдаты России умирали за деньги? Разве герои Брестской крепости, кстати, герои самых разных национальностей, погибали за более справедливое и равномерное распределение союзного бюджета?

Родину деньгами не мерят. Деньги — это мерило, вообще, не наше, не русское. Россия начала расширяться, увеличиваться в размерах, в ответ… на внешние нашествия. Те самые печенеги и половцы, над которыми сейчас начали смеяться либералы, поставили под сомнение само существование русского народа. Тогда-то Россия начала свое расширение, интуитивно поняв, что только большая и сильная страна, живущая в мире со всеми вошедшими в неё народами, может дать возможность сохранить и развить уникальную Русскую цивилизацию. Одним из главных принципов «русского расширения» и последующего строительства нашей империи был принцип многообразия. Народы и народности входили в состав государства со своей самобытной культурой, со своей религией. В Русской цивилизации не исчез ни один народ. Только в нашей цивилизации не было своих «индейцев».

Россия моноэтническая, в которой жили представители только одной национальности, существовала очень недолго. И этот период был самым сложным в нашей истории. А теперь давайте спросим себя: усиливаемся ли мы оттого, что Россия представляет собой сплав различных культур, религий, этносов, территорий, ресурсов?

Зачем все наши цари и все наши генсеки тратили казенные деньги «впустую», на расширение территории страны? Могли бы ведь ограничиться только русскими областями? Могли же? Могли. Только руководители России на протяжении столетий помнили, ЧТО было, когда Россия была маленькая и чисто русская. И когда она даже не помышляла от обороны перейти в геополитическое и цивилизационное наступление.

Нынешние «ревнители» России все это, вероятно, забыли. Что ж – напомним. Помните Евпатия Коловрата, который погиб на руинах Рязани, во время нашествия Батыя? Так вот Рязань была приграничным городом. Граница сегодняшней Украины недалеко ушла – примерно 400 км от Москвы!

История и политика неумолимы. Вакуума в политике не бывает. Уйдет Россия, придут другие силы. Они уже пришли.

Спросите себя — когда отрыв частей Единой державы приносил какую-то пользу России и русским? Когда потеря и отрыв территорий делала жизнь русского народа спокойней и сытнее? Разве независимая Польша, получив эту независимость во время революционной смуты начала ХХ века, не начала тут же воевать с Россией? Разве после нашего позорного бегства из Восточной Европы, по инициативе иуды Горбачева, все, кто были нашими союзниками там, не стали под ружье НАТО, направленное на нас? Разве не это же сегодня происходит на Украине?

Быть русским — это высокое почетное право. Быть русским — это значит быть представителем государствообразующего народа, построившего самую сильную и, при этом, самую справедливую цивилизацию в истории человечества. Русский должен соответствовать тому высокому состоянию души, которое и позволило построить громадную страну и мирно жить с сотнями народов в одной Великой стране. Именно ментальность русского народа, его доброта и удивительная терпимость как раз и были тем невероятным «цементом», который скреплял и скрепляет огромное пространство, входящее в единый Русский мир.

Сама наша история сформулировала «Три принципа силы России». Их знают и наши противники. Потому что отказ от них ведёт к слабости. А слабых, как известно, бьют. В политике – не только бьют, но ещё и подчиняют, дробят. Забирают их территории, полезные ископаемые. Сегодня научились забирать и душу, через программирование детей и фальсификацию истории.

Так каковы эти три принципа нашей силы?

Уникальная Русская цивилизация – это свободный и равный союз евразийских народов, соединенных вокруг русского народа.

Свободный союз. Евразийских народов. Вокруг русского народа.

Вот они – «Три принципа силы России». Отними что-то одно – и всё начинает рассыпаться. И это прекрасно знают наши геополитические противники.

Российская Империя строилась именно по таким принципам, народы входили туда почти всегда добровольно и никогда не теряли свою самобытность и уникальность. Важный факт – после вхождения в евразийскую империю народы и народности сразу становились РАВНЫМИ со всеми, кто её составлял до этого. Соблюдались три принципа силы России – страна росла и крепла. Начинали «экономить», уходить, отказываться от самих себя – всё рушилось, падало и крошилось.

Когда принципы нарушались, то разрушалась и страна. Большевики стали строить свободный союз евразийских народов. Только не вокруг русского народа, а как бы просто… союз. И пока Сталин не восстановил государствообразующую роль русского народа, не вернул русских героев, вопрос выживания страны был под вопросом. Сталин понимал роль русского народа – стоит вспомнить хотя бы его знаменитый тост «За русский народ».

В Перестройку принципы создания сильной страны опять отбросили в сторону. Свободный союз каждого народа в рамках своего государства, при этом все русское стало подвергаться гонению, осмеянию и попыткам уничтожения и растворения. В итоге прибалтийская молодежь уезжает из страны и перестает быть эстонцами или латышами, а часть украинской молодежи заплатила за такие действия жизнью и здоровьем.

Россия – это название евразийской державы, которая в результате происков её врагов оказалась разделена. Но принципы восстановления общего единства не меняются. Свободный союз, евразийских народов, вокруг русского народа. Начнете строить союз силой – ничего не получится. Забудете, что стержень объединения есть русский народ – опять будет неудача. Фиаско будет и в том случае, когда забудете о других евразийских народах, кроме русского. Мощной России, как моноэтнического государства, никогда в истории не было, и тот, кто к этому призывает, — либо дурак, либо предатель. Второе – более вероятно…

И не надо забывать, что два величайших предателя в истории России – Горбачев и Ельцин были этническими русскими…

Источник: https://nstarikov.ru/russkaja-civilizacija-chto-jeto-i-kak-ejo-stroit-115618