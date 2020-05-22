Главная » Видео, Мировоззрение, Творчество

Подготовка обучающих кадров

18:15. 22 мая 2020 102 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=DyRKN5aySnE

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Советское образование было образованием исходной широкой фундаментальной подготовки
... услуг, клиентных отношений обучающего и обучаемого совершенно противоречит...образованием исходной широкой фундаментальной подготовки. Оно было ориентировано ... с католической системой подготовки теологических кадров. Бакалаврам отводились вспомогательные...
«Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо президенту РФ В.В. Путину
... профиля, острейших диспропорций в структуре подготовке кадров, и, самое главное, - ..., учителей, офицеров, а «эффективными» - обучающие отпрысков сверхбогатой «элиты», готовящие высших...Китае, который по числу обучающихся за рубежом студентов занимает первое...
Президент подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
...образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений,... количества иностранных граждан, обучающихся в образовательных организациях высшего...на предприятиях; формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение ...
«Качество образования» и как за него мы будем бороться
...комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия...смыслу в школе, квалифицированные кадры. Этот тезис подтверждает ... ростом: 20% педагогических кадров страны будут ежегодно проходить ...
Квалифицированные люди не аплодируют
...на теоретическую подготовку наших кадров, на теоретическую марксистскую подготовку наших кадров. Ежели какой...пробел не заполним теоретической подготовкой наших кадров.Итак, к кому ...обращена книга - к кадрам действующим и кадрам, обучающимся в школах. Вот ...
О профобразовании: интервью с министром О.Ю. Васильевой
..."войти" в государственную систему подготовки кадров. То есть ранее мы ...активнее участвовали в практической подготовке студентов, мы сейчас ...по повышению качества общеобразовательной подготовки обучающихся профессиональных образовательных организаций. Туда...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)