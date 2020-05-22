Главная » Новые технологии, Творчество

Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию в России

16:46. 22 мая 2020 221 просмотр 10 коммент. Опубликовал:
Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию в России | Русская весна

На Чукотке введена в промышленную эксплуатацию первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

Историческое событие не только в российской, но и мировой атомной энергетике. Концерн «Росэнергоатом» сообщает, что она официально стала самой северной в мире атомной станцией.

ПАТЭС заменяет выбывающие мощности Билибинской АЭС (запущена в 1974 г.) и Чаунской ТЭЦ (запущена в 1944 г.) на Чукотке.

Станция разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.

Она оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Читайте также: «Вы серьёзно? Он еле задницу по отделу носил», — луганский военный о «герое Украины», уничтоженном на Донбассе

Источник: https://rusvesna.su/news/1590155190

Метки: Новости

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Первый в мире плавучий промышленный атомный энергоблок отправится из Мурманска на Чукотку (ВИДЕО)
...в Мурманске состоится торжественная церемония отправки на место работы на Чукотку первого в мире... промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ...проект оптимизированного плавучего атомного энергоблока (ОПЭБ). В частности, ...
Россия завершила испытания первой в мире плавающей ядерной энергоустановки (ФОТО)
На первом в мире плавучем энергоблоке «Академик Ломоносов», строительство которого выполняет Балтийский завод (входит в ОСК... систем управления технологическими процессами в условиях повышенных нагрузок. В ходе проведения комплекса...
ФРС против Гольфстрима
...Кроме того, Россия начала строить первую в мире Плавучую атомную электростанцию (ПАТЭС), на ...апреля 2010 года вступил в строй первый оффшорный энергетический ветряной парк... ЕС планирует построить в Сахаре крупнейшую в мире систему солнечных электростанций ...
Передвижные АЭС созданные в СССР и России
... млрд рублей В 2009 году в Санкт-Петербурге была заложена первая мире плавучая атомная электростанция... заводе началась сборка первой в мире плавучей атомной электростанции. Плавучий энергоблок, построенный в Петербурге по заказу...
Инсайд от Ротшильдов или Мир в 2018 году
...с Кубком мира стоит тоже в шестом столбце. В том же столбце в первой строке...- это гигантизм в судостроении. Дэниел Франклин приводит пример плавучего завода по производству...Андрея Фурсова, уже избран мэр первого плавучего сити. Всего их планируется построить...
Инсайд от Ротшильдов: Король Машиах или Мир в 2018 году
...с Кубком мира стоит тоже в шестом столбце. В том же столбце в первой строке...— это гигантизм в судостроении. Дэниел Франклин приводит пример плавучего завода по производству...Андрея Фурсова, уже избран мэр первого плавучего сити. Всего их планируется построить...

10 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2596 2432
    KT 22 мая 2020 в 18:09

    Любая атомная подводная лодка- это готовая АЭС с не меньшей мощностью.В 89 году наш параход,около месяца, обеспечивал город Полярный энергией.

    Ответить
       
  • 16230 12300
    Ъ 22 мая 2020 в 18:40

    Что сдали в эксплуатацию-это бесспорно очень здорово…Только стоимость с заявленной 9,1 млрд рублей выросла до 37,3 млрд рублей с учетом береговой инфраструктуры — из этой суммы на нее потрачено около 7 млрд рублей.Станция критикуется за крайне высокую стоимость, что вызывает сомнения в её окупаемости. Еще на старте проекта в 2007 году министр экономического развития и торговли Герман Греф отметил-”Стоимость одного киловатта установленной мощности плавучей атомной станции (ПАТЭС) — $7200. Это никогда не окупится. Это в семь раз выше, чем в теплогенерации”.Википедия…
    То что сдали в эксплуатацию-это бесспорно здорово.Повторюсь.

    Ответить
       
    • 2596 2432
      KTЪ 22 мая 2020 в 19:17

      А вот скажи на кой хрен её делали?За последние года выведено из состава флота куча и маленькая тележка АПЛ,а это по сути и есть мобильная атомная станция,почему их не используют?Они годами стоят и гниют.

      Ответить
         
      • 16230 12300
        ЪKT 22 мая 2020 в 19:31

        Ответ прост.Осваивали бюджет.По-простому,пи..дели деньги.Ну…не до жиру уже,страна на подъеме,хоть в эксплуатацию сдали.Повторюсь :),то что сдали в эксплуатацию-это бесспорно здорово.

        Ответить
        1
    • 3166 2622
      КБ АлександрЪ 22 мая 2020 в 19:42

      Ну что ты цепляешься к мелочам: выросла с 9 до 37, из них потрачено только 7, $7200 – стоимость одного киловатта, бу-бу-бу, прям бука какой-то, придира. Ещё скажи, мол, деньги украли, лучше бы в пр-во вложили, в с/х, медицину, бизнес малый и средний поддержали и т.д. и т.п.. Прям слушать противно. Главное: всё здорово, даже в эксплуатацию сдали. Бобки нет, а то он бы тебе доказал логически. Радостнее на жизнь нужно смотреть, веселее. Вот и всё!

      Ответить
         
      • 16230 12300
        ЪКБ Александр 22 мая 2020 в 19:55

        Да я так и смотрю…Радуюсь…Каких-то поганых лишних 28 млрд.потратили.Ерунда какая-то…Зато я горжусь за Россию.Первая АЭС на лодке.В МИРЕ,Карл,В МИРЕ…Правда нах…никому не нужна,но…имейте уважение,у нас она есть.Чувство гордости распирает меня…Я же маленько долб..б.Я и за поправки в конституцию проголосую и у меня есть мой маленький бог,что сидит в водоеме,а страна на подъеме…Не логично,но пох…Это вы подпиндосники Россию не любите,все о деньгах,о деньгах…Потому что не уверовали.Потому что продались.
        Вот доказательства,если не видел https://youtu.be/WSxqnkPdG40

        Ответить
        2
        • 3166 2622
          КБ АлександрЪ 22 мая 2020 в 20:03

          Вот, то-то же! А то, глянь-ка, расстроились, 28миллиардов, тьфу, дело наживное. А Гордость, она на века! Всё меркнет по сравненью с Вечностью! Уфф – прям слёзы к горлу подвалили… прям в туалет захотелось.

          Ответить
             
          • 16230 12300
            ЪКБ Александр 22 мая 2020 в 20:19

            Сдерживай патриотический рефлекс дружище,иначе не попрет….Это сперва отравление,а потом распробуешь,начнешь понимать…глядишь и сам патриотическую настойку поставишь…обязательно на обещаниях,березовом соке и кедровых орешках.Похмелье правда,будет жуткое,но ты уже не сдашься…Соловьевочкой похмелишься…и по-новой.Правда недоумки это алкоголизмом называют,болезнь они придумали подпиндосники и либерасты…Да как наш исконный напиток врагом нам,русичам,быть-то может….Сок березовый?орешки кедровые? пиз..ж наш русский,православный…Это не может быть вредно…Поэтому держись,дружище…

            Ответить
               
        • 11738 10860
          жора шаповЪ 22 мая 2020 в 20:15

          Да. Доказательства – блеск !))

          Ответить
          1
        • 2596 2432
          KTЪ 22 мая 2020 в 21:09

          Доказательства супер.)))

          Ответить
             

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)