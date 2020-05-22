Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию в России

На Чукотке введена в промышленную эксплуатацию первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».

Историческое событие не только в российской, но и мировой атомной энергетике. Концерн «Росэнергоатом» сообщает, что она официально стала самой северной в мире атомной станцией.

ПАТЭС заменяет выбывающие мощности Билибинской АЭС (запущена в 1974 г.) и Чаунской ТЭЦ (запущена в 1944 г.) на Чукотке.

Станция разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.

Она оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

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