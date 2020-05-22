Первая в мире плавучая АЭС введена в эксплуатацию в России
На Чукотке введена в промышленную эксплуатацию первая в мире российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик Ломоносов».
Историческое событие не только в российской, но и мировой атомной энергетике. Концерн «Росэнергоатом» сообщает, что она официально стала самой северной в мире атомной станцией.
ПАТЭС заменяет выбывающие мощности Билибинской АЭС (запущена в 1974 г.) и Чаунской ТЭЦ (запущена в 1944 г.) на Чукотке.
Станция разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф.
Она оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1590155190
Любая атомная подводная лодка- это готовая АЭС с не меньшей мощностью.В 89 году наш параход,около месяца, обеспечивал город Полярный энергией.
Что сдали в эксплуатацию-это бесспорно очень здорово…Только стоимость с заявленной 9,1 млрд рублей выросла до 37,3 млрд рублей с учетом береговой инфраструктуры — из этой суммы на нее потрачено около 7 млрд рублей.Станция критикуется за крайне высокую стоимость, что вызывает сомнения в её окупаемости. Еще на старте проекта в 2007 году министр экономического развития и торговли Герман Греф отметил-”Стоимость одного киловатта установленной мощности плавучей атомной станции (ПАТЭС) — $7200. Это никогда не окупится. Это в семь раз выше, чем в теплогенерации”.Википедия…
То что сдали в эксплуатацию-это бесспорно здорово.Повторюсь.
А вот скажи на кой хрен её делали?За последние года выведено из состава флота куча и маленькая тележка АПЛ,а это по сути и есть мобильная атомная станция,почему их не используют?Они годами стоят и гниют.
Ответ прост.Осваивали бюджет.По-простому,пи..дели деньги.Ну…не до жиру уже,страна на подъеме,хоть в эксплуатацию сдали.Повторюсь :),то что сдали в эксплуатацию-это бесспорно здорово.
Ну что ты цепляешься к мелочам: выросла с 9 до 37, из них потрачено только 7, $7200 – стоимость одного киловатта, бу-бу-бу, прям бука какой-то, придира. Ещё скажи, мол, деньги украли, лучше бы в пр-во вложили, в с/х, медицину, бизнес малый и средний поддержали и т.д. и т.п.. Прям слушать противно. Главное: всё здорово, даже в эксплуатацию сдали. Бобки нет, а то он бы тебе доказал логически. Радостнее на жизнь нужно смотреть, веселее. Вот и всё!
Да я так и смотрю…Радуюсь…Каких-то поганых лишних 28 млрд.потратили.Ерунда какая-то…Зато я горжусь за Россию.Первая АЭС на лодке.В МИРЕ,Карл,В МИРЕ…Правда нах…никому не нужна,но…имейте уважение,у нас она есть.Чувство гордости распирает меня…Я же маленько долб..б.Я и за поправки в конституцию проголосую и у меня есть мой маленький бог,что сидит в водоеме,а страна на подъеме…Не логично,но пох…Это вы подпиндосники Россию не любите,все о деньгах,о деньгах…Потому что не уверовали.Потому что продались.
Вот доказательства,если не видел https://youtu.be/WSxqnkPdG40
Вот, то-то же! А то, глянь-ка, расстроились, 28миллиардов, тьфу, дело наживное. А Гордость, она на века! Всё меркнет по сравненью с Вечностью! Уфф – прям слёзы к горлу подвалили… прям в туалет захотелось.
Сдерживай патриотический рефлекс дружище,иначе не попрет….Это сперва отравление,а потом распробуешь,начнешь понимать…глядишь и сам патриотическую настойку поставишь…обязательно на обещаниях,березовом соке и кедровых орешках.Похмелье правда,будет жуткое,но ты уже не сдашься…Соловьевочкой похмелишься…и по-новой.Правда недоумки это алкоголизмом называют,болезнь они придумали подпиндосники и либерасты…Да как наш исконный напиток врагом нам,русичам,быть-то может….Сок березовый?орешки кедровые? пиз..ж наш русский,православный…Это не может быть вредно…Поэтому держись,дружище…
Да. Доказательства – блеск !))
Доказательства супер.)))