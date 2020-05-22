Новости Украины и Новороссии 22 мая 2020

Украина и МВФ договорились о резервном кредите на 5 млрд долларов

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на 5 млрд долларов на 18 месяцев. Об этом говорится в заявлении фонда. Отмечается, что целью кредита является «помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса». Договоренность также должна стать «катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки». Предварительное соглашение теперь должно быть утверждено руководством фонда и Исполнительным советом МВФ. «Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели», — уточнили в МВФ. Читайте также: На Украине начинается «адский ад», — экс-нардеп

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Фото: РИА Новости / © Константин Михальчевский

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей. С таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Об этом он заявил на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму, передает RT.

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн человек воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы».

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Удар по фашизму на Украине: как в Киеве праздновали 50 лет Победы — уникальная запись (ВИДЕО)

В сети появилась уникальная запись празднования 50-летия Победы в украинской столице в далеком 1995 году. Видео поделился «черный пиарщик» и блогер Владимир Ларин на одном из своих каналов. «Здесь радость в глазах тысяч украинских ветеранов и благодарность десятков тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь независимая страна, говорят на украинском и вспоминают о непростых отношениях с Россией. Здесь есть место гвардейской ленте и понятию «Великая Отечественная». Здесь украинцы отмечают свой народный праздник “День Победы”», — прокомментировал публикацию автор. В то время когда факты о подвиге украинского народа и значимости праздника Победы искажаются нынешней властью, данный материал как нельзя лучше подходит для опровержения циничной лжи о «ряженных ветеранах», «колорадской ленте», безразличия украинцев к 9 мая и т. д. Вряд ли видео, идущее вразрез с современной пропагандой, когда-либо появится в украинских СМИ, тем не менее мы имеем возможность посмотреть как праздновали День Победы в Киеве четверть века назад Читайте также: Госдеп назвал суму «репараций», которые хочет получить от Китая из-за пандемии

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский присвоил звание Героя Украины уничтоженному командиру карателей

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины уничтоженному командиру карательного спецбатальона «Луганск-1» Сергею Губанову. О присвоении звания сообщила пресс-служба Офиса президента. «Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ полковник полиции Сергей Губанову за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — говорится в сообщении. Как ранее сообщала «Русская Весна», Губанов погиб, подорвавшись на мине, в ночь на 21 мая в зоне проведения оккупационной операции. Кроме полковника, от взрыва мины пострадали еще три оккупанта. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время патрулирования возле поселка Трехизбенка в Новоайдарском районе на Луганщине. Читайте также: «Россияне побеждают в тылу» — Ярош обратился к украинцам

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Аваков рассказал, когда Украина полностью выйдет из карантина

Украина будет жить в режиме «мягких шагов» ослабления карантина еще несколько месяцев. Полностью ограничения будут сняты лишь после появления вакцины. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД. По его словам, в Украине вовремя был введен карантин, что позволило избежать серьезных последствий пандемии коронавируса. «С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме „мягких шагов“. Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными», — сказал Аваков. Читайте также: «Россияне побеждают в тылу» — Ярош обратился к украинцам

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский подписал «антиколомойский» закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ, который Верховная рада приняла 13 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 21 мая. Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка. Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка. Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов. Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка или ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами. Напомним, на внеочередном заседании Верховной рады депутаты приняли «антиколомойский» законопроект, а также рассмотрели ряд правок к нему. Полное его название — «О внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д)». Таким образом парламент поставил жирную точку в эпопее с «ПриватБанком» — 270 депутатов нажали зеленую кнопку. Зеленский отметил чрезвычайную важность принятия закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности № 2571-д, который необходим для заключения новой программы с МВФ. Читайте также: «Россияне побеждают в тылу» — Ярош обратился к украинцам

К оглавлению | Источник: rusvesna.su