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Новости Украины и Новороссии 22 мая 2020

09:37. 22 мая 2020 207 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Украина и МВФ договорились о резервном кредите на 5 млрд долларов

Украина и МВФ договорились о резервном кредите на 5 млрд долларов | Русская весна

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) достигли предварительного соглашения о резервном кредите (stand-by) на 5 млрд долларов на 18 месяцев.

Об этом говорится в заявлении фонда. Отмечается, что целью кредита является «помощь украинским властям в борьбе с последствиями пандемии коронавируса».

Договоренность также должна стать «катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки».

Предварительное соглашение теперь должно быть утверждено руководством фонда и Исполнительным советом МВФ.

«Рассмотрение правлением ожидается в ближайшие недели», — уточнили в МВФ.

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В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова

Фото: РИА Новости / © Константин Михальчевский

В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей. С таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.

Об этом он заявил на онлайн-заседании Совбеза ООН по формуле Арриа относительно ситуации в Крыму, передает RT.

«Данная тема крайне редко звучит в мировых средствах массовой информации. А ведь есть о чём говорить. Как в XXI веке можно отключить 2,5 млн человек воду и электроэнергию? Шесть лет в Крым не поступает вода по Северо-Крымскому каналу», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, «на площадке ООН нужно найти ресурсы для решения и этой проблемы».

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Удар по фашизму на Украине: как в Киеве праздновали 50 лет Победы — уникальная запись (ВИДЕО)

Удар по фашизму на Украине: как в Киеве праздновали 50 лет Победы — уникальная запись (ВИДЕО) | Русская весна

В сети появилась уникальная запись празднования 50-летия Победы в украинской столице в далеком 1995 году. Видео поделился «черный пиарщик» и блогер Владимир Ларин на одном из своих каналов.

«Здесь радость в глазах тысяч украинских ветеранов и благодарность десятков тысяч киевлян и гостей столицы. Здесь независимая страна, говорят на украинском и вспоминают о непростых отношениях с Россией. Здесь есть место гвардейской ленте и понятию «Великая Отечественная». Здесь украинцы отмечают свой народный праздник “День Победы”», — прокомментировал публикацию автор.

В то время когда факты о подвиге украинского народа и значимости праздника Победы искажаются нынешней властью, данный материал как нельзя лучше подходит для опровержения циничной лжи о «ряженных ветеранах», «колорадской ленте», безразличия украинцев к 9 мая и т. д.

Вряд ли видео, идущее вразрез с современной пропагандой, когда-либо появится в украинских СМИ, тем не менее мы имеем возможность посмотреть как праздновали День Победы в Киеве четверть века назад

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Зеленский присвоил звание Героя Украины уничтоженному командиру карателей

Зеленский присвоил звание Героя Украины уничтоженному командиру карателей | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины уничтоженному командиру карательного спецбатальона «Луганск-1» Сергею Губанову.

О присвоении звания сообщила пресс-служба Офиса президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена „Золотая Звезда“ полковник полиции Сергей Губанову за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Губанов погиб, подорвавшись на мине, в ночь на 21 мая в зоне проведения оккупационной операции. Кроме полковника, от взрыва мины пострадали еще три оккупанта. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии. Инцидент произошел во время патрулирования возле поселка Трехизбенка в Новоайдарском районе на Луганщине.

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Аваков рассказал, когда Украина полностью выйдет из карантина

Аваков рассказал, когда Украина полностью выйдет из карантина | Русская весна

Украина будет жить в режиме «мягких шагов» ослабления карантина еще несколько месяцев. Полностью ограничения будут сняты лишь после появления вакцины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

По его словам, в Украине вовремя был введен карантин, что позволило избежать серьезных последствий пандемии коронавируса.

«С 25 мая будут дальнейшие послабления карантина. Еще ослабления будут с 1 июня, но в целом несколько месяцев мы будем жить в режиме „мягких шагов“. Пока у нас не будет вакцины, не будет четкого протокола лечения, мы должны быть очень осторожными», — сказал Аваков.

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Зеленский подписал «антиколомойский» закон

Зеленский подписал «антиколомойский» закон | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности» № 590-ІХ, который Верховная рада приняла 13 мая 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 21 мая.

Документ, который подписал глава государства, предусматривает комплекс изменений, направленных на совершенствование деятельности банков, в частности путем укрепления корпоративного управления, и урегулирования особенностей судебного производства по делам по выводу банков с рынка.

Кроме того, законом вводятся обновленные механизмы вывода банков с рынка, направленные на совершенствование ликвидационной процедуры и удовлетворение требований как можно большего количества кредиторов ликвидируемого банка, а также совершенствование механизмов возможного участия государства в выведении банка с рынка.

Такой шаг будет способствовать надежности и стабильности банковской системы, восстановлению доверия к ней со стороны вкладчиков и кредиторов.

Реализация положений закона поможет повысить качество и эффективность выполнения Национальным банком своих функций в сфере банковского регулирования и надзора, завершить процедуры вывода банков с рынка или ликвидации тех банков, решения по которым отменены судами.

Напомним, на внеочередном заседании Верховной рады депутаты приняли «антиколомойский» законопроект, а также рассмотрели ряд правок к нему. Полное его название — «О внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (№ 2571-д)».

Таким образом парламент поставил жирную точку в эпопее с «ПриватБанком» — 270 депутатов нажали зеленую кнопку.

Зеленский отметил чрезвычайную важность принятия закона об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности № 2571-д, который необходим для заключения новой программы с МВФ.

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Метки: важное, компиляция

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