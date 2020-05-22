Главная » Видео, История, Мировоззрение, Политика, Экономика

Настоящая Зулейха: кулацкий террор и коллективизация

18:15. 22 мая 2020 162 просмотра 2 коммент. Опубликовал:

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EdRpEiCQEt4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:


2 Комментария » Оставить комментарий


  • 17909 1307
    Русофил 22 мая 2020 в 20:04

    Не стану смотреть.
    Но Жук Климов на заставке ну очень похож на этих карикатурных кулаков ))
    Палятся на ровном месте примитивные кретины ))

    Ответить
       
  • 456 364
    Valeriy Bondarik 22 мая 2020 в 20:23

    ,,,..Здрав`ы Будь`те..,,,

    “неПРАВИЛЬНОе”…оно Такое:
    “““““““““““““`
    ~~~ ТОГДАшние и – НЫНЕшние…~~~

    Неуж-то ЭТО “полит-говорун” – является Полит-ГромоОТВОДОМ…
    ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ…быть ОТВЛЕКАЛОВКОЙ,для оБОЛВАНиваемым народам…
    Да ЭТО-же…”Политический-ГРОМООТВОД…говорит,ОСОЗНАВ это народ!
    * ПОСРЕДСТВОМ инфы,о ТОГДАшнИХ…ПАРАЗИТАХ:ПОПах и КУЛАКах…
    Он НЕ говорит о…НЫНЕшнИХ…ТакИХ-же – ПОПах–и–олигархАХ!
    …Его – изобличать ПРОШЛОЕ – упалнамочили-И…ОПЛАТИЛИ…
    А вот ПРО БОЛЕЕ Правдивое–НЫНЕшнее…”базарить” – Запретили…!…
    этот КАЛОРИТНЫЙ мужичёк…о ТОГДАшней правде ГОВОРИТ.
    Но…о НЫНЕшнИХ…олишархАХ–и–ПОПАх – Осознанно МОЛЧИТ!
    *** Что,ХОЛУЙскаю вераю(НЫНЕшнИМ…)- он СЛУЖИТ нынешнИМ…
    Гораздо ХУДШИМ для страны и Народа,чем…ТОГДАшним…??!!…
    -> ЭТОТ говорун – Полит-ГРОМО-отводом(УВОДИТ)является!
    ТОГДАшнИМИ кулаками НЫНЕ – никто НЕ интересует,ся!
    *** НЫНешнИМИ…ПОПами и олигархами(КУЛАКАМИ)-ВСЁ разГРАБляет,ся!
    Но Инфа ОТ этой Правды – вот ТАКИМИ говорун,ами – УВОДИТСЯ…

    _НИКТО и не спорит о том – К(ч)ЕМ ТОГДАшние ПОПы и КУЛАКи являлись!
    И Тогдашние Представители Сов-Власти – с нИМИ…Обоснованно БОРОЛИСЬ!
    ОБОСНОВАННОЕ Противостояние БЫЛО тогда,между Властью и ИМИ…
    Но…Политически-и-ПАРАЗИТически НЫНЕшние – НЕ стали “другими”…!
    ->>>но ПОПы–и–КУЛАКи НЫНЕшние,во СТО-крат-ХУДШИЕ,чем тогдашние…!!!
    и НЫНЕшний – ИХний Полит-ТЕРРОР и…ПРИХВАТИЗАЦИЯ,намного ХУЖЕ,
    чем ТОГДАшнее противостояние,тогда`шний террор и коллективизация…
    КРУШИТСЯ всё НЫНЕшнИМИ…Всё,что Создала – Советская Цивилизация!!!
    КУЛАКи–и–ПОПы тогдашние,ЭТО – ХУДНИЕ,но уже – НЫНЕшние…
    * Так КТО(что)ХУЖЕ,власть Советская ТОГДАшняя – iLi – ЧУЖАЯ НЫНЕшняя…
    РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКоБЕСие – в России ПРИНУДИТЕЛЬНО НАСАЖДАЮТ!
    но ЭТО – МРАКоБЕСие – “духовными~~~скрепами” называют!
    ОЛИГАРХАТизмом – власть,ю СОЗДАВАЕМЫМ – Русь РАСХИЩАЮТ,
    но “ЭТО” – “улучшением” жизни в России – “поднятием” С колен именуют!
    -> а вот ТАКИЕ говоруны – проблемами ПРОШЛОГО “окормляют”!!!
    ["уши-И-копыта" ЧУЖ`ИХ...ИЗ такИХ "базаров" ТОРЧАТ,но многие НЕ видят]
    “““““““““““““““““““““`[44-134]
    Ничего ни к кому личного. Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    г. Эдмонтон. Канада. 22-05-2020.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)