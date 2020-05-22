Настоящая Зулейха: кулацкий террор и коллективизация

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EdRpEiCQEt4
Не стану смотреть.
Но Жук Климов на заставке ну очень похож на этих карикатурных кулаков ))
Палятся на ровном месте примитивные кретины ))
,,,..Здрав`ы Будь`те..,,,
“неПРАВИЛЬНОе”…оно Такое:
“““““““““““““`
~~~ ТОГДАшние и – НЫНЕшние…~~~
Неуж-то ЭТО “полит-говорун” – является Полит-ГромоОТВОДОМ…
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ…быть ОТВЛЕКАЛОВКОЙ,для оБОЛВАНиваемым народам…
Да ЭТО-же…”Политический-ГРОМООТВОД…говорит,ОСОЗНАВ это народ!
* ПОСРЕДСТВОМ инфы,о ТОГДАшнИХ…ПАРАЗИТАХ:ПОПах и КУЛАКах…
Он НЕ говорит о…НЫНЕшнИХ…ТакИХ-же – ПОПах–и–олигархАХ!
…Его – изобличать ПРОШЛОЕ – упалнамочили-И…ОПЛАТИЛИ…
А вот ПРО БОЛЕЕ Правдивое–НЫНЕшнее…”базарить” – Запретили…!…
этот КАЛОРИТНЫЙ мужичёк…о ТОГДАшней правде ГОВОРИТ.
Но…о НЫНЕшнИХ…олишархАХ–и–ПОПАх – Осознанно МОЛЧИТ!
*** Что,ХОЛУЙскаю вераю(НЫНЕшнИМ…)- он СЛУЖИТ нынешнИМ…
Гораздо ХУДШИМ для страны и Народа,чем…ТОГДАшним…??!!…
-> ЭТОТ говорун – Полит-ГРОМО-отводом(УВОДИТ)является!
ТОГДАшнИМИ кулаками НЫНЕ – никто НЕ интересует,ся!
*** НЫНешнИМИ…ПОПами и олигархами(КУЛАКАМИ)-ВСЁ разГРАБляет,ся!
Но Инфа ОТ этой Правды – вот ТАКИМИ говорун,ами – УВОДИТСЯ…
_НИКТО и не спорит о том – К(ч)ЕМ ТОГДАшние ПОПы и КУЛАКи являлись!
И Тогдашние Представители Сов-Власти – с нИМИ…Обоснованно БОРОЛИСЬ!
ОБОСНОВАННОЕ Противостояние БЫЛО тогда,между Властью и ИМИ…
Но…Политически-и-ПАРАЗИТически НЫНЕшние – НЕ стали “другими”…!
->>>но ПОПы–и–КУЛАКи НЫНЕшние,во СТО-крат-ХУДШИЕ,чем тогдашние…!!!
и НЫНЕшний – ИХний Полит-ТЕРРОР и…ПРИХВАТИЗАЦИЯ,намного ХУЖЕ,
чем ТОГДАшнее противостояние,тогда`шний террор и коллективизация…
КРУШИТСЯ всё НЫНЕшнИМИ…Всё,что Создала – Советская Цивилизация!!!
КУЛАКи–и–ПОПы тогдашние,ЭТО – ХУДНИЕ,но уже – НЫНЕшние…
* Так КТО(что)ХУЖЕ,власть Советская ТОГДАшняя – iLi – ЧУЖАЯ НЫНЕшняя…
РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКоБЕСие – в России ПРИНУДИТЕЛЬНО НАСАЖДАЮТ!
но ЭТО – МРАКоБЕСие – “духовными~~~скрепами” называют!
ОЛИГАРХАТизмом – власть,ю СОЗДАВАЕМЫМ – Русь РАСХИЩАЮТ,
но “ЭТО” – “улучшением” жизни в России – “поднятием” С колен именуют!
-> а вот ТАКИЕ говоруны – проблемами ПРОШЛОГО “окормляют”!!!
["уши-И-копыта" ЧУЖ`ИХ...ИЗ такИХ "базаров" ТОРЧАТ,но многие НЕ видят]
“““““““““““““““““““““`[44-134]
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 22-05-2020.
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Подобно тому, как бумеранг возвращается к бросившему его охотнику, лишь если он не попал в цель, так и человек возвращается к самому себе и обращает свои помыслы к самоактуализации, только если он промахнулся мимо своего призвания…
— Виктор Франкл
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Не стану смотреть.
Но Жук Климов на заставке ну очень похож на этих карикатурных кулаков ))
Палятся на ровном месте примитивные кретины ))
,,,..Здрав`ы Будь`те..,,,
“неПРАВИЛЬНОе”…оно Такое:
“““““““““““““`
~~~ ТОГДАшние и – НЫНЕшние…~~~
Неуж-то ЭТО “полит-говорун” – является Полит-ГромоОТВОДОМ…
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ…быть ОТВЛЕКАЛОВКОЙ,для оБОЛВАНиваемым народам…
Да ЭТО-же…”Политический-ГРОМООТВОД…говорит,ОСОЗНАВ это народ!
* ПОСРЕДСТВОМ инфы,о ТОГДАшнИХ…ПАРАЗИТАХ:ПОПах и КУЛАКах…
Он НЕ говорит о…НЫНЕшнИХ…ТакИХ-же – ПОПах–и–олигархАХ!
…Его – изобличать ПРОШЛОЕ – упалнамочили-И…ОПЛАТИЛИ…
А вот ПРО БОЛЕЕ Правдивое–НЫНЕшнее…”базарить” – Запретили…!…
этот КАЛОРИТНЫЙ мужичёк…о ТОГДАшней правде ГОВОРИТ.
Но…о НЫНЕшнИХ…олишархАХ–и–ПОПАх – Осознанно МОЛЧИТ!
*** Что,ХОЛУЙскаю вераю(НЫНЕшнИМ…)- он СЛУЖИТ нынешнИМ…
Гораздо ХУДШИМ для страны и Народа,чем…ТОГДАшним…??!!…
-> ЭТОТ говорун – Полит-ГРОМО-отводом(УВОДИТ)является!
ТОГДАшнИМИ кулаками НЫНЕ – никто НЕ интересует,ся!
*** НЫНешнИМИ…ПОПами и олигархами(КУЛАКАМИ)-ВСЁ разГРАБляет,ся!
Но Инфа ОТ этой Правды – вот ТАКИМИ говорун,ами – УВОДИТСЯ…
_НИКТО и не спорит о том – К(ч)ЕМ ТОГДАшние ПОПы и КУЛАКи являлись!
И Тогдашние Представители Сов-Власти – с нИМИ…Обоснованно БОРОЛИСЬ!
ОБОСНОВАННОЕ Противостояние БЫЛО тогда,между Властью и ИМИ…
Но…Политически-и-ПАРАЗИТически НЫНЕшние – НЕ стали “другими”…!
->>>но ПОПы–и–КУЛАКи НЫНЕшние,во СТО-крат-ХУДШИЕ,чем тогдашние…!!!
и НЫНЕшний – ИХний Полит-ТЕРРОР и…ПРИХВАТИЗАЦИЯ,намного ХУЖЕ,
чем ТОГДАшнее противостояние,тогда`шний террор и коллективизация…
КРУШИТСЯ всё НЫНЕшнИМИ…Всё,что Создала – Советская Цивилизация!!!
КУЛАКи–и–ПОПы тогдашние,ЭТО – ХУДНИЕ,но уже – НЫНЕшние…
* Так КТО(что)ХУЖЕ,власть Советская ТОГДАшняя – iLi – ЧУЖАЯ НЫНЕшняя…
РЕЛИГИОЗНОЕ МРАКоБЕСие – в России ПРИНУДИТЕЛЬНО НАСАЖДАЮТ!
но ЭТО – МРАКоБЕСие – “духовными~~~скрепами” называют!
ОЛИГАРХАТизмом – власть,ю СОЗДАВАЕМЫМ – Русь РАСХИЩАЮТ,
но “ЭТО” – “улучшением” жизни в России – “поднятием” С колен именуют!
-> а вот ТАКИЕ говоруны – проблемами ПРОШЛОГО “окормляют”!!!
["уши-И-копыта" ЧУЖ`ИХ...ИЗ такИХ "базаров" ТОРЧАТ,но многие НЕ видят]
“““““““““““““““““““““`[44-134]
Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 22-05-2020.