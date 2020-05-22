Иранские танкеры на подходе к Венесуэле
18:49. 22 мая 2020 178 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
Иранские танкеры приближаются к берегам Венесуэлы.
Венесуэла уже предупредила, что при вхождении к экономическую зону, танкеры будут взяты под охрану кораблей и самолетов венесуэльских вооруженных сил.
Иран еще раз предупредил, что на враждебные действия США против этих судов он ответит.
США стоят перед выбором – попытаться заблокировать их проход в Венесуэлу под каким-нибудь надуманым предлогом, пожав последствия эскалации с Ираном. Или же отступить, что будет воспринято как слабость и нерешительность перед иранскими угрозами.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5889270.html
Особенно смешно, что в сидящую на огромных запасах нефти Венесуэлу, оказывается, везут на танкерах топливо. Мадуро явно тоже изрядный многоходовочник.
А иранцы то какие грозные – за своего генерала разбомбили два сарая с овном. А тут что? Казнят бутылку кока-колы?
Читал, что под венесуэльскую нефть пиндосы построили у себя для переработки несколько заводов из-за её качества – большого процента серы .
Тяжёлая нефть однако, но она тоже нужна.
Нефть Венесуэллы как асфальт.Из неё резину делать хорошо и корпуса айфонов. А бензины не выходят.
Когда ты умер, ты об этом не знаешь, только другим тяжело. То же самое, когда ты тупой.