Иранские танкеры на подходе к Венесуэле

Иранские танкеры приближаются к берегам Венесуэлы.Венесуэла уже предупредила, что при вхождении к экономическую зону, танкеры будут взяты под охрану кораблей и самолетов венесуэльских вооруженных сил.Иран еще раз предупредил, что на враждебные действия США против этих судов он ответит.США стоят перед выбором – попытаться заблокировать их проход в Венесуэлу под каким-нибудь надуманым предлогом, пожав последствия эскалации с Ираном. Или же отступить, что будет воспринято как слабость и нерешительность перед иранскими угрозами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5889270.html