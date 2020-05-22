Провокатор прибавил головной боли официальной администрации Стерлитамака на которую буквально обрушился шквал ультиматумов от граждан: «немедленно снести» и «охранять во что бы то ни стало». Вот таким образом, по рецепту фильма «Парк юрского периода» клонируют и возрождают вымершее чудовище: гражданскую войну.

И вот у нас в Башкирии некий предприниматель Тагир Ибрагимов, пылая энтузиазмом раздора, вдруг взял, да и воткнул на «своей» территории бюст адмирала Колчака возле торгового дома «Ардо». Бюст изготовил воронежский скульптор Алексей Дикунов на средства предпринимателя Тагира Ибрагимова, владеющего торговым домом.

Если для человека благо народа – превыше всего, то он понимает: благо народа неразрывно связано с благом государства, его целостностью и единством . Испокон веков враги разрушали государства ( впервые это описано ещё в древнекитайских трактатах ) искусно сея рознь между гражданами, сталкивая граждан в междоусобицах. Гражданская война – всегда праздник геополитического противника. В том числе и «холодная» гражданская война. Когда люди не сближают позиции в поисках согласия, а наоборот, расширяют разделившую их пропасть взаимной неприязни.



Вместо поиска каких-то объединяющих символов – ставят памятники «яблокам раздора». Чтобы государство снова раскололось, а народ снова подрался. Очень «патриотично», нечего сказать! Прямо таки с «думой о народе», который без гражданской войны уже скучать начал!

Какого хрена? – грубо, но по существу спрашиваем мы. Какого хрена вы подливаете бензину в тлеющие угли раздрая и противостояния?! Как такие провокации помогут примирению в нашей стране?

Совершенно очевидно, как они помогут Америке, НАТО – тут вопросов нет. За океаном спят и видят – как бы расколоть Россию фронтами внутренней, гражданской войны. Но нам-то как поможет?

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В нормальном обществе «самосуд» – осуждается. В обществе «перестройки» самосуд – любимое занятие «свободных личностей».

Они личным мнением осуждают или оправдывают политических, военных и уголовных преступников, не нуждаясь для этого в прокуратурах и судах.

- Раз я считаю его героем – значит, он герой, и точка!

А потом бац! – и вдруг памятник для поклонения Колчаку, атаману Краснову или ещё какой-то НЕРЕАБИЛИТИРОВАННОЙ публике.

При всей той вакханалии реабилитаций, которая творилась при Ельцине – ни Колчака, ни Краснова, ни Власова даже ельцинский суд реабилитировать не смог – по тяжести совершённых лично ими преступлений.

Но «свободной личности», вылупившейся из сатанизма «перестроечного» бардака – это пофиг. Самосуд для неё – как дыхание. Жить без оного не в силах!

Этот самосуд роднит сегодняшних провокаторов с их героями, такими, как Колчак. Который, собственно говоря, с подначки англичан, но в одиночку решил, что он – правитель и спаситель России. И совершил военный переворот в ситуации, когда законной власти в принципе не было, да и быть не могло.



Само по себе Учредительное Собрание очень спорно – кто и как выбирал его в неграмотной стране в хаосе гражданской войны, мы не знаем (но догадываемся – как подсчитывали голоса). Но Колчак ведь и его представителей тоже сверг – которые были хоть как-то и кем-то, хоть формально, но избраны.

Колчака, повторюсь, кроме англичан и американцев не выбирал и не уполномочил НИКТО. Он – чисто юридически – даже в белом движении чистой воды САМОЗВАНЕЦ.



Если таких деятелей считать героями – то любой, сколотивший вооружённую банду – получает право провозгласить себя «Верховным правителем России». А особенно – если англичане с американцами поддержат «смелую инициативу»!

В. Ленин странным образом «похвалил» Колчака. Он написал в том духе, что без Колчака большевикам пришлось бы очень долго объяснять зажиточному сибирскому крестьянству, зачем ему советская власть. Колчаковский террор объяснил это быстро и убедительно…

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Стерлитамак забурлил, забурлила и Башкирия. Не то сейчас настроение умов, чтобы Колчака славить – что доказала и реакция на мелодраматический кисель сериала «Зулейха». Люди настроены очень сердито и даже агрессивно. Их «достало» прославление палачей их дедов и прадедов, «достало» до печёнок изображение их предков маньяками, выродками и садистами.

- Если у вас дедушки такими были – не обобщайте, мои были достойными и гуманными строителями социализма! – гневно говорят миллионы.

Но…

Вот тут интересный момент!

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Давайте рассмотрим отношения террориста и заложников. Террорист, захватив заложников – всё решает за них.

Террорист не пытается их обратить в свою веру, пропагандировать свои ценности – иначе он пришёл бы с брошюрами и лекциями, а не с автоматом. Террорист априори понимает, что его ценности – заложникам не подходят.



Террорист не интересуется мнением заложника, не спрашивает, согласен ли тот делать то, что ему приказывают. Тыкает автоматом, и заставляет делать, чего захочет. Террорист ничего не собирается с заложниками обсуждать: их удел покорно повиноваться. Террорист не потерпит от них советов и тем более возражений: за такое поведение террорист карает заложника.

Думая об этих особенностях отношений террориста и заложника, я вдруг понимаю: ё-моё, да ведь это как две капли воды похоже…

На что?

На отношения частного собственника с наёмным работником! При отсутствии фабрично-заводских советов и при наличии безработицы профсоюзы становятся фикцией (даже если их не запрещают).

Наниматель делает своё – не спрашивая исполнителя, нравится ему или не нравится, согласен он или не согласен, не пытаясь согласовать, обсудить или объяснить свои решения.

Это отношения террориста с заложником, только вместо автомата в руках у террориста зарплата, источник жизни, которой он играет, дрессируя безмолвных «говорящих орудий».

Такое отношение въедается у предпринимателя в плоть и кровь. Становится для него органичным. Он отучается от языка согласований и переходит на язык ультиматумов: или будет, как я хочу, или в порошок сотру!

Когда поклонник Колчака узнал, что воткнутая им ни к селу, ни к городу скульптура не реабилитированного военного преступника вызвала большое число нареканий от граждан.

К тому же и протест мэрии, потому что поставлена на муниципальной территории без разрешительных документов и согласований (что является нарушением Правил благоустройства города) – он заговорил именно хозяйским языком:

- Ту часть земли, на которой стоит памятник, я купил ещё в 1997 году, вторую – передал город для строительства торгового центра, на общей территории, – пояснил он.

Вот так. «Кого я считаю героем – того и вас заставлю считать». Свой самосуд не хочу согласовывать ни с жителями, ни с властями. «Я-ж-хозяин»!

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Органическое родство между зверствами Колчака и самосудами современных «хозяев жизни» очевидно. Они потому и тянутся друг к другу: подобное стремится к подобному.

В России в честь адмирала Колчака установлена ещё одна скульптура – в городе Иркутске, где он был изобличён, осуждён и расстрелян. Также в нескольких городах есть мемориальные доски. Одна из них была установлена на здании частного кафе в Екатеринбурге и позже разбита неизвестным лицом.

Большинству такие действия – катализатор ярости и гнева. А те, кому они нравятся – возможно, не понимают, что «вложили персты в рану» на теле своей страны, вместо швов и пластыря.

«Белые» бывают двух видов: русские патриоты и потерявшие поместья хапуги. Одни желали блага Родине, так, как понимали его, другие рвались «мстить и пороть».

Второй сорт оказался в итоге в грязной и кровавой колеснице атамана Краснова, которой уже плевать было, в чьём обозе волочится в Россию: в гитлеровском или не гитлеровском, лишь бы счёты свести!

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Отрицание СССР – есть отрицание России. Только так и никак иначе! Если тело сто лет пролежало в могиле, в «чёрной дыре» – то оно уже не живое. И – признавая советский период «чёрной дырой» – они признают (понимают это или не понимают), что России место в могиле.

Ибо что делать с трупом, который век в могиле пролежал? Любые попытки его реанимировать – утопия…

Поэтому у нас только два варианта:

- Или признать, что советская власть была прогрессивным выбором русского народа-Или признать, что русский народ мёртв.

Бывают народы, оккупированные соседями, но не бывает народа, оккупированного… самим собой!

Либо народ продолжал своё исторической бытие, добровольно избрав такую форму самореализации, либо он умер. Третьего не дано.

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Естественно, все, кто жаждут поживится несметными русскими сокровищами (чуть ли не половина ценнейших ресурсов планеты в России, это земля-клад!) – проталкивают второй вариант.

Мол, Россия давно уже умерла, а то, что копошилось 70 лет на руинах – лишь мерзость запустения.

Факты этим людям, дудящим в дуду «массовых репрессий» – не нужны[1]. Для них достижений нет – были только провалы.

Сто лет мертвечины – это уже не лечится. Такое уже не возродишь – если видеть в революции не взлёт, а обрыв. Даже чисто технически – не осталось уже просто живых свидетелей дореволюционного прошлого, кто и что будет «возрождать», даже если поставить безумную задачу «реставрации Бурбонов»?

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От безумия исходной задачи – вырастают и безумства «колчакова культа» в современных головах, закружившихся от ворованных в приватизацию денежек.

Не то, чтобы верность царизму нас особо трогала – но просто в качестве факта: первым делом Колчак предал царя, которому присягал, первым присягнул путчистам февраля. Звание адмирала Колчак получил из рук Временного правительства, коему тоже присягнул на верность.

Уже в гражданскую военный министр Колчак сверг то правительство, которому служил в Сибири, потому что из военного министра захотел стать императором. Отношения Колчака с теми «учредиловцами», которые его пригласили командовать армией, сложились совсем не платонически: многих вчерашних соратников он попросту расстрелял!

Особая строка – предательство Колчаком своей армии. Когда запахло жареным, Колчак драпанул с золотым запасом и любовницей на многие вёрсты впереди собственных войск, что, по иронии судьбы, и привело его к смерти.



Те «белые генералы», которые шли со своими армиями – в плен не попали, эмигрировали. А Колчак драпал так, что пятки сверкали, волоча за собой золотой обоз, но потеряв из виду войска, оставленные далеко за спиной… Его и пленили только потому, что войска колчаковцев были очень далеко на западе…

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Каковы люди – таковы у них и герои. Колчак и Краснов, Власов и прочие перебежчики – герои для тех, кто сам предатель. Кто одержим «эдиповым комплексом» отцеубийцы, потому что любой нынешний поклонник Колчака – был (будьте уверены) и пионером, и советским школьником, а часто и членом компартии (как кровавый маньяк П.Порошенко).

Люди, которые в приватизацию обокрали своих ближних (а иначе это не назовёшь) – на чужой смерти и беде в миллионеры повылазили, психологически очень нуждаются в осветлении образа предателей. Им и самим, с их эдиповым комплексом отцеубийц было бы легче жить в мире, где Колчак – герой, Краснов – молодец, а Власову памятники ставят.

В оправдании давних предательств отцеубийцы-приватизаторы видят и себе индульгенцию за недавние свои «проделки».

- Те предавали – и теперь красуются бюстами. Мы тоже предали, продали, проедаем Родину – и тоже встанем в будущем на постаменты…

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А человек ответственный, даже если он и «белый» по симпатиям – СЕГОДНЯ растравливать старые раны не станет. Он не будет в угоду своему эдипову комплексу приносить будущее народа, у которого два пути:

-Выжить единым-Или погибнуть разобщённым.

Посмотрите на Югославию, чтобы понять: мои слова о гибели разобщённых народов совсем не аллегория! Это прямая и кровавая сегодняшняя реальность.

Если мы друг друга не пощадим – тем более, не пощадит нас внешний матёрый и жестокий враг России!

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[1] Факты же таковы: народ создал сверхдержаву, ядерную и космическую, владеющую половиной мира, популярную от Гаваны до Ханоя – что, путём «бессмысленных массовых репрессий»? Народ победил в величайшей из войн – по причине тупой покорности тирании?



А чего тогда гитлеровскую тиранию не признал, раз ему, тупому, всё равно, кому кланяться? Народ выстроил величайшую индустрию, возвёл многомиллионные мегаполисы, создал лучшую в мире систему социальной защиты (пенсионный возраст в СССР уже стал легендой в РФ – не тянет XXI век до социальных стандартов ХХ-го!).



И всё это усилиями безмозглых садистов, издевавшихся над тупыми баранами?Такая теория унизительна по своему маразму не только для слушателей, но и для самого носителя.



Нужно быть идиотом, чтобы всерьёз верить в картину мира по Солженицыну! Ведь советские люди были первыми (и, как теперь выясняется, единственными) вышли в Космос – пока американцы снимали в рекламном павильоне «прилунение»…

А. Леонидов



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