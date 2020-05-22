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Душенов 269. Хозяева вируса открывают лица

21:59. 22 мая 2020 55 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Какие технологии лежат в основе пандемии? Что может противопоставить Россия комплексам космического удара? Кто первый научится строить сверхскоростные вертолёты?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hLe-06bD6Jk

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