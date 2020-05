МИД Японии в своих програмных документах вновь заявляет о суверенитете Японии над Курильскими островами.



Япония подтверждает свои претензии на Курилы

В своей ежегодной «Дипломатической книге по внешней политике» вышедшей 19 мая,, в прошлом году, в попытке успокоить Россию, она исключила [из документа] упоминание об этой проблеме.Версия 2019 года исключила все ссылки на принадлежность четырех островов у побережья главного северного острова Хоккайдо Японии, и в ней лишь была подчеркнута важность переговоров по мирному договору с Россией.Мирный договор, формально положивший конец военным действиям, связанным со Второй мировой войной, рассматривается как важный шаг в достижении Россией соглашения о возвращении всех или некоторых из островов, захваченных советскими войсками в конце войны.Прошлогоднее решение пропустить упоминание этого вопроса вызвало резкое неодобрение со стороны консервативных элементов в правящей Либерально-демократической партии.Таким образом,Но на ноябрьской встрече в этом году между премьер-министром Синдзо Абэ и российским президентом Владимиром Путиным оба лидера договорились ускорить переговоры на основе Совместной декларации 1956 года между Японией и бывшим Советским Союзом, в которой четко указывалось, что островки Хабомаи и Шикотан будут переданы. в Японию после заключения мирного договора. В результате,Но это привело только к критике [правительства] со стороны консервативных элементов за то, что Япония посылала России более слабый сигнал, даже несмотря на то, что прогресса в этом вопросе на двусторонних переговорах не наблюдалось.В последнем выпуске Дипломатической книги была восстановлена ​​формулировка, в которой подчеркивается, что будут проведены переговоры о заключении мирного договора путем решения вопроса о принадлежности северных территорий.Однако четкая формулировка о том, что Северные территории принадлежат Японии, в документе отсутствует, очевидно, чтобы не раздражать русских.В своей вступительной речи в январе Абэ заявил, что Южная Корея на самом деле является самым важным соседом Японии, потому что она разделяет фундаментальные ценности и стратегические интересы.НоЭто привело к тому, что 19 мая министерство иностранных дел Южной Кореи выступило с заявлением, в котором резко критиковало то, что было названо неуместным рассуждением о суверенитете, и требовало немедленного опровержения.(This article was written by Narumi Ota and Tatsuya Sato in Tokyo and Takuya Suzuki in Seoul.) http://perevodika.ru/articles/1209323.html – цинкС учетом военно-политической зависимости Японии от США и неготовности Японии избавляться от этой зависимости, вопросы подвергающие сомнению территориальную целостность РФ обсуждать конечно не следует.

