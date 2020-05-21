Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2020
- 08:27 На Донбассе уничтожен командир батальона «Луганск-1» (ФОТО).
- 03:00 Обострение конфликта: из Киева на Донбасс слетелись стервятники.
- Вчера 22:46 Тогда службу нес на границе с Японией, и сейчас оказался посреди войны на границе.
На Донбассе уничтожен командир батальона «Луганск-1» (ФОТО)
Командир батальона «Луганск-1» Сергей Губанов погиб во время выполнения задания штаба «Операции объединенных сил». Об этом сообщает пресс-служба украинской нацполиции.
Уничтожен каратель был вечером 20 мая в районе поселка Трехизбенка Новоайдарского района.
«Командир батальона полковник полиции Сергей Губанов погиб, еще трое бойцов получили тяжелые ранения. Им оказывают помощь врачи военного госпиталя», — говорится в сообщении.
Напомним, батальон «Луганск-1» — полицейское подразделение, которое патрулирует населенные пункты вдоль линии разграничения с украинской стороны.
Как сообщала «Русская Весна», за последние двое суток вооружённые силы ДНР и ЛНР были приведены в состояние повышенной боевой готовности, а в Луганске заговорили о необходимости сдвинуть линию фронта.
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Обострение конфликта: из Киева на Донбасс слетелись стервятники
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.
В преддверии годовщины инаугурации президента Зеленского военно-политическое руководство Украины активизировало обстрелы территории Республики, целенаправленно сосредоточив свой огонь на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Правящие элиты Украины пытаются удержаться у власти и повысить свой рейтинг за счёт мнимых побед на Донбассе.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.
На попаснянском направлении боевики 93-й омбр по приказу военного преступника Брыжинского из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП подвергли обстрелу населённые пункты Золотое-5 и Березовское.
На славяносербском направлении боевики 93-й омбр из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-2 обстреляли населённые пункты Фрунзе и Желобок.
В результате обстрела повреждения получили три дома по адресам: ул. Ватутина, д. 1, квартал 30 лет Победы, д.4, ул. Новостройка, д.18
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
Ранее нашей разведкой было зафиксировано размещение трех боевых бронированных машин на славяносербском направлении, из которых впоследствии украинскими боевиками были обстреляны населённые пункты Республики.
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Мы регулярно придаём огласке размещение украинского вооружения вблизи линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений.
Настоятельно требуем от руководства международных организаций, находящихся на Донбассе, решительно осудить действия Киева, провоцирующие эскалацию конфликта, и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств.
Кроме того, несмотря на договорённости о перемирии, командование так называемой «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, подло используя мирное население в качестве живого щита.
Так, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ снова отмечено размещение трех БМП в жилом районе н. п. Станица Луганская. В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ вблизи н. п. Новотошковское отмечено размещение ещё одной боевой бронированной машины.
Действия киевских властей подтверждают, что они не желают рассматривать никакого другого решения конфликта на Донбассе, кроме силового.
В подтверждение имеющихся у Киева агрессивных намерений мы располагаем информацией о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противника журналистов одиннадцати украинских информационных агентств и телеканалов.
Работа этих групп спланирована под руководством офицеров Центров информационно-психологических операций ВСУ для освещения обстановки и действий украинских войск в выгодном киевскому руководству свете.
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Тогда службу нес на границе с Японией, и сейчас оказался посреди войны на границе
Военкор Макс Фадеев об обстрелах на Донбассе.
Над пропастью во лжи
"Если по нам стреляют, мы будем отвечать, но первыми стрелять мы не будем… [...] Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам" – не краснея заявил сегодня на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский. Хотя, согласно отчету УВКПЧ ООН (https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_RU.pdf), 81% жертв (убитых и раненных) за 2019-й год были зафиксированы международными наблюдателями именно на стороне республик. Даже председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богне была вынуждена сакцентировать ответственность на командовании ООС в своем недавнем призыве (http://www.un.org.ua/ua/informatsiinyi-tsentr/news/4902-zakhyst-tsyvilnykh-osib-povynen-staty-absoliutnym-priorytetom-dlia-vsikh-storin-konfliktu-matilda-bohner-holova-monitorynhovoi-misii-oon-z-prav-liudyny-v-ukraini) (8 мая) прекратить огонь и сделать приоритетом безопасность мирных жителей.
В то же время, ситуация на нескольких участках фронта и в близлежащих поселках серьезно обострилась. И если, например, про Горловку, Александровку, Саханку еще что-то известно из новостей – то эскалация на участках возле Березовского и Голубовского (ЛНР) остается в медийной тени. Уже более недели Кировск остается без воды, поскольку ВСУ перебили ЛЭП, питающую водонапорную станцию и открывают огонь по ремонтникам, которые безуспешно пытаются её починить. А накануне Дня Победы украинские "рыцари" оригинально "поздравили" последнего ветерана Великой Отечественной в Голубовском, поразив из ПТУР-а (противотанковой ракетой) гражданский ЗИЛ с привезенным ему углем (см. фото), водитель чудом выжил. Сергей Игнатьевич – так звали ветерана – обо всей этой ситуации лишь иронизировал: "тогда службу нес на границе [с Японией], и сейчас оказался посреди войны на границе".
На самой передовой (в районе вышеупомянутых нас.пунктов ЛНР) ситуация еще более удручающая – по позициям прилетает в сутки от 60 до 200 с лишним снарядов 120мм и 152мм калибра. Но парадоксально иное – ВСУ даже превзошли главнокомандующего и сваливают всю вину на народную милицию с особой хитростью и цинизмом: перед тем как открыть огонь – отправляют жалобу в СЦКК на "нарушение перемирия боевиками". Причем этот финт проделывался уже много раз и в ДНР, и в ЛНР – доходило даже до абсурда: снаряд разбивает позицию, тяжело ранит бойца, его эвакуируют (и поэтому ответку не дают – хотя приказ и так есть "не поддаваться на провокации"), а тут ещё и от высшего командования "прилетает" разгромный выговор (с дальнейшими непростыми последствиями) – поскольку начальники поверили украинским представителям в СЦКК! И такая необъяснимая доверчивость высшего командования проявлялась неоднократно, что весьма деморализующе влияет на личный состав. Поэтому на передовой у солдат закрепилась верная примета: если в СЦКК поступает жалоба от ВСУ – жди минометного обстрела.
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До кучи.
1. Заявление о повышении боевой готовности НМ ДНР https://dan-news.info/official/zayavlenie-unm-dnr-o-povyshenii-boevoj-gotovnosti-sil-narodnoj-milicii.html
2. Последствия обстрела Донецкого http://lug-info.com/news/one/predstaviteli-lnr-v-stskk-zafiksirovali-posledstviya-obstrela-donetskogo-so-storony-vsu-foto-56430
3. Стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk после угроз из ДНР и ЛНР провел облет линии фронта на Донбассе
4. Янтарные комнаты Украины https://liva.com.ua/yantarnaya-komnata-spryatana-v-ukraine.html (о янтарном бизнесе на Украине – покуда идет война, кто-то делает высокодоходный "бизнес")
5. Федерация Бокса России передала в ДНР плакаты с изображением Сталина (которые на 9 мая запускали над Россией на воздушных шарах) для размещения на высотках в Донецке.
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