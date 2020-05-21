Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга начальника пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

В преддверии годовщины инаугурации президента Зеленского военно-политическое руководство Украины активизировало обстрелы территории Республики, целенаправленно сосредоточив свой огонь на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Правящие элиты Украины пытаются удержаться у власти и повысить свой рейтинг за счёт мнимых побед на Донбассе.

По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки противник четыре раза нарушил режим прекращения огня.

На попаснянском направлении боевики 93-й омбр по приказу военного преступника Брыжинского из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП подвергли обстрелу населённые пункты Золотое-5 и Березовское.

На славяносербском направлении боевики 93-й омбр из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП-2 обстреляли населённые пункты Фрунзе и Желобок.

В результате обстрела повреждения получили три дома по адресам: ул. Ватутина, д. 1, квартал 30 лет Победы, д.4, ул. Новостройка, д.18

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

Ранее нашей разведкой было зафиксировано размещение трех боевых бронированных машин на славяносербском направлении, из которых впоследствии украинскими боевиками были обстреляны населённые пункты Республики.

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Мы регулярно придаём огласке размещение украинского вооружения вблизи линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений.

Настоятельно требуем от руководства международных организаций, находящихся на Донбассе, решительно осудить действия Киева, провоцирующие эскалацию конфликта, и принудить украинскую сторону к выполнению взятых на себя обязательств.

Кроме того, несмотря на договорённости о перемирии, командование так называемой «ООС» продолжает размещать тяжелую технику в жилых кварталах населенных пунктов, подло используя мирное население в качестве живого щита.

Так, в зоне ответственности 25-й бригады ВСУ снова отмечено размещение трех БМП в жилом районе н. п. Станица Луганская. В зоне ответственности 93-й бригады ВСУ вблизи н. п. Новотошковское отмечено размещение ещё одной боевой бронированной машины.

Действия киевских властей подтверждают, что они не желают рассматривать никакого другого решения конфликта на Донбассе, кроме силового.

В подтверждение имеющихся у Киева агрессивных намерений мы располагаем информацией о прибытии в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противника журналистов одиннадцати украинских информационных агентств и телеканалов.

Работа этих групп спланирована под руководством офицеров Центров информационно-психологических операций ВСУ для освещения обстановки и действий украинских войск в выгодном киевскому руководству свете.

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