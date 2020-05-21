Советские войска во Вьетнаме — Какова была их задача?

История нашей цивилизации полна кровавых войн и трагедий. Люди ещё не умеют жить в мире на одной маленькой планете, затерянной в холодном космосе. Война все более становится инструментом обогащения одних за счет горя и бедствий других. В двадцатом веке утверждение о том, что миром правит сила, было очередной раз подтверждено.

В начале сентября в год окончательной капитуляции фашизма было провозглашено создание второго в Азии народного государства – Демократической республики Вьетнам. Власть в стране оказалась в руках коммунистического лидера Хо Ши Мина, что в корне меняло геополитическую обстановку в регионе. Однако европейцы не намеревались оставлять свои колонии, и вскоре разгорелась новая кровопролитная война. Британские войска под руководством генерала Грейси создали благоприятные условия для возвращения французских колонистов вместо обещанной помощи по выдворению японских агрессоров. Союзники откровенно нарушали положения Атлантической хартии, в которой указывалось, что все боровшиеся с фашизмом страны получат долгожданную свободу. Вскоре на территорию Вьетнама высадились французские войска с целью восстановить прежнее влияние в регионе. Однако Вьетнам к этому моменту переживал невероятный подъем национального духа, и французы встретили ожесточенное сопротивление.

По инициативе Советского Союза в конце апреля 1954 года в Женеве состоялось подписание документа о признании независимости Лаоса, Вьетнама и Камбоджи, а также о восстановлении мира в регионе. В результате образовалось две части страны, разделенные условной границей: Северный Вьетнам во главе с Хо Ши Мином и Южный, в качестве главы которого выступил Нго Динь Зьем. Если Хо Ши Мин являлся лидером с реальным авторитетом у местного населения, поддерживаемый странами социалистического лагеря, то Зьем оказался обычной марионеткой Запада. Вскоре Зьем потерял даже видимость популярности в народе, а на территории Южного Вьетнама разгорелась партизанская война. Намеченные Женевским актом демократические выборы оказались совершенно невыгодными европейцам, так как становилось ясно, что победа Хо Ши Мина предопределена.Следует заметить, что немаловажную роль в разворачивании партизанского движения сыграли коммунисты из ДРВ. Вскоре в конфликт вмешались США, однако молниеносного покорения страны не состоялось.

Т-34-85 из 203-го танкового полка на подступах к укрепленному пункту Чарли. Сидящая открыто на броне танка пехота крайне уязвима от обстрела из всех видов оружия, но у северовьетнамцев не хватало бронетранспортеров. В качестве танкового десанта выступают бойцы северовьетнамского спецназа Дак Конг. Спецназ часто использовали в качестве штурмовых групп, личный состав этих формирований отличался великолепной боевой выучкой и высоким моральным духом. Спецназ, по меркам армии ДРВ, был прекрасно вооружен и оснащен. К примеру, здесь на голове у каждого бойца одета каска советского образца. (http://otvaga2004.narod.ru)

Южная часть Вьетнама была практически полностью покрыта непроходимыми джунглями, в которых успешно скрывались партизаны. Военные действия, привычные и эффективные в Европе, здесь были неприменимы, значительную поддержку мятежникам оказывал коммунистический Север. После «Тонкинского инцидента» американские ВВС нанесли бомбовый удар по Северному Вьетнаму. Черные фантомы были направлены к Ханою и, оказывая психологическое воздействие на население, уничтожали преимущественно военные объекты. Система ПВО в малоразвитой стране практически полностью отсутствовала, и американцы быстро почувствовали свою безнаказанность.

Помощь со стороны СССР последовала незамедлительно. Если быть точнее, советская поддержка молодого народного государства осуществлялась за год до известного заседания в 1965 году, однако широкомасштабные поставки военной техники были начаты после официального принятия решения и урегулирования вопросов транспортировки через Китай. Кроме вооружения, во Вьетнам отправились советские специалисты военного и гражданского профиля, а также корреспонденты. В известном кинофильме «Рэмбо» американские режиссеры освещают ожесточенные бои между «героем» и отъявленными головорезами из «русского спецназа». В этой работе сконцентрирован весь страх перед советскими воинами, которые, по убеждению политиков США, боролись с их доблестной полумиллионной армией. Итак, если учесть, что численность военных из СССР, прибывших в Ханой, составляла всего шесть с небольшим тысяч офицеров и около четырех тысяч рядовых, становится понятно насколько преувеличенными являются такие рассказы.

В действительности на территории Северного Вьетнама присутствовали лишь офицеры и рядовые, призванные для обучения местных военных управлению советской техникой и вооружением. Вопреки ожиданиям американцев, прогнозировавшим появление первых результатов такого обучения лишь через год, вьетнамцы вступили в противостояние уже через два месяца. Возможно, такое неожиданное и неприятное для американского командования обстоятельство и породило подозрения в том, что на стороне противника выступают советские летчики, а совсем не местные воины. Легенды о большевиках с автоматами, укрывающихся в непроходимых джунглях и нападающих на мирных американцев во Вьетнаме, и сегодня популярны в Штатах. Если верить этим рассказам, то можно сделать вывод, что всего десять или одиннадцать тысяч советских солдат смогли победить полумиллионную американскую армию, а это действительно невероятно. Роль сотен тысяч вьетнамцев при таком подходе вообще не ясна.

Наступление 3-го корпуса армии ДРВ началось 2 апреля 1972 г. Корпус действовал в провинции Тай Нинь у границы с Камбоджей на Сайгонском направлении. Комбинированным ударом танков и пехоты 4 апреля северяне выбили южан из города Локк Нинь. На снимке – танки Т-54 из 21-го отдельного танкового батальона двигаются мимо подбитого южновьетнамского танка М41А3 (танк принадлежал 5-му бронекавалерийскому полку III-й бронетанковой бригады). И Т-54, и М41 замаскированы ветками деревьев. (http://otvaga2004.narod.ru)

Однако нельзя отрицать, что у американцев были основания не доверять заверениям СССР об исключительно советнической миссии военных специалистов. Дело в том, что большинство населения Северного Вьетнама являлось малограмотным. Подавляющая часть голодала, люди были истощены, поэтому даже минимального запаса выносливости и силы у обычных бойцов не было. Молодые мужчины могли выдержать лишь десять минут боя с противником. Говорить о мастерстве в сфере пилотирования на современных машинах не приходилось. Несмотря на все вышеперечисленные факторы, за первый год противостояния Северным Вьетнамом была уничтожена значительная часть американских военных самолетов. МиГи выигрывали в маневренности у легендарных фантомов, поэтому успешно уходили от преследования после атаки. Зенитные комплексы, благодаря которым была сбита большая часть американских бомбардировщиков, было сложно ликвидировать, так как располагались они под прикрытием густых тропических лесов. Кроме того, успешно работала разведка, сообщавшая о вылетах истребителей заранее.

Первые месяцы работы советских ракетчиков оказались крайне напряженными. Совершенно иные климатические условия, незнакомые болезни, назойливые насекомые стали далеко не самой главной проблемой в выполнении поставленной задачи. Обучение вьетнамских товарищей, совершенно не понимающих русский язык, проходило путем демонстрации, с привлечением переводчиков, которых зачастую не хватало. Тем не менее, непосредственно в боях советские специалисты не участвовали, так как их было очень мало, и они представляли собой слишком большую ценность. По свидетельствам непосредственных участников, они даже не имели собственного оружия.

Северовьетнамский ПТ-76, подбитый в сражении у лагеря спецназа Бенхет. Март 1969 года

Американское командование строго запрещало обстреливать советские суда и транспорт, так как подобные действия могли спровоцировать начало Третьей Мировой Войны, тем не менее, именно советская военно-экономическая машина оказалась противопоставлена американцам. Две тысячи танков, семьсот легких и маневренных самолетов, семь тысяч минометов и орудий, более сотни вертолетов и многое другое было поставлено СССР в качестве безвозмездной дружеской помощи Вьетнаму. Практически вся система ПВО страны, оцененная впоследствии противником как непроходимая для любого вида истребителей, была выстроена за счет СССР, силами советских специалистов. Вооружение воюющего государства проходило в тяжелейших условиях постоянных бомбардировок и открытого грабежа со стороны Китая. Свыше десяти тысяч вьетнамцев были направлены в Союз для прохождения военной подготовки и обучения обращению с советской современной техникой. По разным оценкам, поддержка дружественного Вьетнама обходилась бюджету СССР от полутора до двух миллионов долларов ежедневно.

Существует мнение о том, что Советы направляли в помощь воюющим морально устаревшее вооружение. В опровержение можно привести интервью председателя МО ОР ветеранов во Вьетнаме Николая Колесника, непосредственного участника и очевидца исследуемых событий. По его словам, поставлялись на вооружение современные машины МиГ-21, а также зенитные установки «Двина», снаряды которых, по признанию американцев, оказались на тот момент самыми смертоносными на земле. Отмечает Колесник и высокую квалификацию военных специалистов, и невероятное упорство вьетнамцев в обучении и стремлении освоить науку управления как можно быстрее.

Несмотря на то что власти США прекрасно знали об оказании военной помощи Северному Вьетнаму, все специалисты, в том числе и военные, обязаны были носить исключительно гражданскую одежду, их документы хранились в посольстве, а о конечном месте назначения своей командировки они узнавали в последний момент. Требования секретности сохранялись вплоть до вывода советского контингента из страны, а точные цифры и имена участников не известны до сегодняшнего дня.

После подписания в Париже 27 января 1973 г. мирных договоренностей Ханой укрепил свои войска в так называемых «освобожденных районах». Массированные поставки вооружений и военной техники из Советского Союза и Китая позволили Ханою реорганизовать вооруженные силы, в том числе бронетанковые войска. Из СССР тогда впервые Вьетнам получил колесные бронетранспортеры БТР-60ПБ. На снимке – взвод БТР-60ПБ, авиабаза Локк Нинь вблизи границы с Камбоджей, торжественная церемония, 1973 г. (http://otvaga2004.narod.ru)

Отношения между СССР и Вьетнамом строились на условиях «неравной дружбы». Союз был заинтересован в распространении своего влияния в регионе, поэтому оказывал столь щедрую и бескорыстную помощь. Вьетнам же сотрудничал с Советами исключительно из соображений выгоды, успешно спекулируя положением страны, воюющей за независимость и свободу. Порой помощь не просили, а требовали. Кроме того, непосредственные участники часто описывают случаи провокаций со стороны вьетнамских властей.

Международные отношения с этой тропической страной строятся и сегодня Россией как непосредственным правопреемником Союза. Политическая обстановка складывается по-разному, однако у местного населения сохранилось чувство благодарности к русским воинам, а герои той секретной войны все также гордятся участием в ней.

На заключительном этапе операции «Хо Ши Мин» армия ДРВ впервые использовала новейшие и лучшие в мире ЗСУ-23-4-«Шилка». В то время в боевых действиях могла принять участие единственная батарея этих самоходок из 237-го зенитно-артиллерийского полка (http://www.nhat-nam.ru)

Три бронетранспортера БТР-40А, вооруженные зенитками, в патруле на шоссе в окрестностях приморского города Нячанг, начало апреля 1975 г. Бронетранспортеры БТР-40 в зенитном варианте часто использовались в разведывательных подразделениях танковых полков (http://www.nhat-nam.ru)

По данным разведывательного сообщества США, Северный Вьетнам получил из СССР самоходно-артиллерийские установки ИСУ-122, ИСУ-152 и СУ-100 в дополнение и для замены самоходок СУ-76. О боевом применении вышеперечисленных самоходок в Индокитае ничего не известно. В рапортах частей армии Южного Вьетнама они не отмечались ни разу. Здесь – крайне редкий снимок самоходки СУ-100 армии ДРВ, но сильно смущает бортовой номер с буквой «F», не менее странен для северовьетнамской армии стиль изображения буквы и цифр. Обратите внимание на опорные катки разного типа (http://otvaga2004.narod.ru)

Русские тайны вьетнамской войны

Около 6360 советских офицеров работало во Вьетнаме военными советниками — они якобы только помогали отражать воздушные налеты американцев с поддержкой ракетных комплексов ПВО.Официально признаны погибшими 13 человек. Каждый день этой девятилетней войны обходился СССР в 2 миллиона долларов.

Американцы отлично знали где расположены советские лагеря, поэтому пока не велись активные боевые действия, относились к русским терпимо. Изредка с пролетающих самолётов сбрасывали листовки с указанием времени бомбёжки и предложением русским оставить опасную зону. Чувство полной безнаказанности кончилось у американцев шоком 25 июля 1964 года. Это был 1-й бой советских зенитчиков с американскими самолётами. В этот день под Ханоем было уничтожено три самолёта тремя ракетами. Американцы испытали такой ужас, что не летали две недели. Вьетнамцы бесстыдно спекулировали на помощи от СССР и даже подставляли под удар советские корабли.