Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 мая 2020
- 15:25 Турция и Россия выступили за прекращение боевых действий в Ливии.
- 06:00 Русские против американцев: США попытались сорвать важную операцию армии России в Сирии (ФОТО, ВИДЕО).
Турция и Россия выступили за прекращение боевых действий в Ливии
После поражения Хафтара в западной Триполитании и потери базы в Аль-Ватия, резко оживилась дипломатическая активность вокруг болота Ливийской войны.
В Египте военные советовались с Ас-Сиси на тему того, что делать дальше, в свете появления потенциальной турецкой базы к западу от египетских границ. Ожидается интенсификация военных усилий Египта по поддержке Хафтара.
ОАЭ и Франция договорились усилить свое сотрудничество в Ливии, которая является основой их стратегического сотрудничества, что также намекает на новые поставки военной помощи для ЛНА.
В районе Сиди Баррани в Египте спешно расширяется авиабаза, которая может использоваться для наращивания операций китайских дронов закупленных ОАЭ для поддержки Хафтара.
Турция и ПНС Ливии обсуждают новые договоренности о расширении военно-технического и экономического сотрудничества, включая вопрос использования нефти Западной Ливии и добычу на шельфе.
Хафтар срочно запросил перемирия "на праздники" и даже пообещал отвести войска на 2-3 километра от текущих позиций в южных районах Триполи. ЛНА на это ответили отказом, заявив, что Хафтар просто боится новых поражений.
Кроме того, Хафтар объявил, что ЛНА начнет воздушную кампанию против сил Турции в Ливии, на что турки заявили, что в ответ за это будут бомбить Хафтара. На деле, обе стороны и так уже атакуют друг друга и несут потери.
В ПНС Ливии заявили, что для этих целей Россия перебросила через Хмеймим 6 истребителей МиГ-29 и 2 бомбардировщика Су-24. Каких-либо фактических подтверждений действий машин этих типов в Ливии пока не поступало.
На этом фоне Лавров и Чавушоглу заявили, что необходимо перейти к дипломатическому решению вопроса, то есть вернуться к ранее провалившимся переговорам между ПНС Ливии и ЛНА, которые практически не дали результатов в Римском формате, а также провалились, когда их проводили в Москве и Берлине. Срыв переговоров в основном происходит из-за того, что спонсоры Хафтара и Сарраджа, не могут прийти к ключевым компромиссам по будущему Ливии и главное, доступу к ливийской нефти. После провала очередного раунда переговоров, как правило идет этап боевых действий (последний из которых был совсем уж неудачным для Хафтара), с последующим возобновлением попыток договориться в новых условиях, ссылаясь на недавние военные успехи или не успехи сторон.
Россия, как и на переговорах в Москве, не против договориться с Турцией, но в случае с Хафтаром, Москве труднее чем с Асадом, потому что там надо учитывать только фактор Ирана, а в случае с Хафтаром, есть еще Франция, Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иордания, Греция. И далеко не все заинтересованы в ливийской сделке России и Турции, которая приведет к договоренностям Хафтара и Сарраджа. Россия тем более не заинтересована воевать с Турцией в Ливии, оставляя это на откуп другим спонсорам Хафтара, хотя вряд ли Москву интересует ситуация, где Турция начинает превозмогать Хафтара и усиливать Сарраджа. Реализация соглашений по Сирии и Идлибу представляется более значимой, тем более, что турки в последние пару недель наконец то начали выполнять свои обязательства по разблокированию трассы М-4, в результате чего совместные патрули начали не только доезжать от Саракиба до Арима, но и двигаться дальше, по направлению к Джиср-аль-Шугуру, что дает туркам повод говорить, что "вот видите, мы пытаемся и кое-что делаем", а российским дипломатам отмечать некоторый прогресс со стороны Турции в выполнении своих обязательств.
Турки конечно действуют не только с оглядкой на свои обязательства перед Россией, но и на планы ОАЭ по возобновлению боевых действий в Идлибе, которые готовы были выплатить Асаду 3 млрд. долларов (из которых выплатили 250 млн.), если тот возобновит наступление на протурецких боевиков и создаст проблемы Турции, что могло бы облегчить действия ОАЭ и Ко в Ливии. Турции также совсем не нужна вторая активная операция в Сирии, во всяком случае пока идет активная операция в Ливии. В условиях падения турецкой лиры, ведение двух активных конфликтов, был бы накладным как к сугубо ресурсной, так и экономической точки зрения, особенно, если боевые действия будут затягиваться. Поэтому Турция официально поддерживает российскую позицию по прекращению огня в Сирии и Ливии, чтобы с одной стороны не допустить выхода Асада из Московской сделки (в том числе в интересах ОАЭ), а с другой стороны, зафиксировать недавние выгоды от захвата авиабазы Аль-Ватия и ослабления давления Хафтара на Триполи. В целом, достаточно интересно наблюдать, как тесно переплелись эти две войны, в которые прямо или косвенно втянуты десятки государств.
Если временное перемирие будет объявлено, то оно скорее всего будет использовано сторонами для накопления новых запасов вооружений для следующего этапа войны, где мы скорее всего увидим еще большее количество дронов с обеих сторон, повышение интенсивности авиаударов и еще более яростную борьбу средств ПВО с массированием ударных дронов на определенных участках фронта. Если же перемирия сейчас не будет, то скорее всего мы увидим попытки ПНС Ливии при поддержке Турции захватить район Тархуна и резкое увеличие ударов дронов по позициям Хафтара, а также повышение интенсивности налетов авиации ЛНА на Мисурату и Триполи.
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Русские против американцев: США попытались сорвать важную операцию армии России в Сирии (ФОТО, ВИДЕО)
Конвой на восток: российские венные продолжают выполнять важные задачи в Сирии.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.
Гражданская война в Сирии опустошила эту некогда прекрасное государство. Благодаря усилиям ряда стран, организовавших попытку кровавого переворота, Сирийская Арабская Республика практически полностью лежит в руинах, а оккупационные силы интервентов выкачивают из ее недр ресурсы. При этом простые сирийцы не получают ничего от добываемой, теми же американцами, на востоке Сирии нефти, и многие еле-еле сводят концы с концами. Большинство простых граждан вынуждены влачить жалкое существование, организуя свою жизнь на руинах городов, порой не имея работы, и, как следствие, возможности прокормить себя и своих близких.
В начале 2016 года правительством Сирии, при поддержке России и некоторых других стран, было принято решение оказывать сирийцам всевозможную помощь и поддержку. Так, за все время гуманитарной миссии Москвы в САР, местным жителям были доставлены сотни тысяч тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Российские медики оказали высококвалифицированную медицинскую помощь десяткам тысяч людей. При этом гуманитарная миссия России в Сирии не заканчивается. Более того, принято решение о расширении географии оказываемой помощи.
Так, в начале мая была спланирована целая операция по доставке гуманитарной помощи для жителей восточных регионов Сирийской Арабской Республики. Для этого было подготовлено более 170 тонн различных грузов, большую часть которых составляли продукты питания и медикаменты. Конвой должен был проследовать из провинции Латакия через Дейр-эз-Зор, потом по оккупированной американцами территории восточных провинций Сирии с конечной точкой маршрута в городе Камышлия. Планировалось, что по пути следования конвоя на восточном берегу реки Евфрат будет организована раздача гуманитарной помощи местному населению.
И вот, 13 мая 2020 года с российской военной базы Хмеймим большой гуманитарный конвой направился на свою миссию. Более суток колонна из двух десятков машин, пересекая пустыню под палящим солнцем, невзирая на угрозу нападения со стороны спящих ячеек ИГИЛ* добралась до переправы на восточной берег реки Евфрат и к исходу 14 мая весь конвой уже находился в Заевфратье. В одном из ближайших населенных пунктов колонна остановилась на ночной отдых, ожидая команды выдвинуться на север, к тем населенным пунктам, которые более всего нуждаются в помощи. Однако утро 15 мая омрачило планы российской стороны.
Противостояние с военными США
Ввиду сложившихся обстоятельств восточные провинции Сирии находятся под контролем США. Между Москвой и Вашингтоном относительно недавно был заключен, так называемый, протокол о деконфликтации, согласно которого любая из сторон, намеревающаяся осуществить проезд по территории оппонента, обязана получить на то его согласие. Запрос на проход колонны был направлен американской стороне заранее, однако те не спешили с ответом. Только тогда, когда колонна пересекла Евфрат, от США поступил крайне неприятный, но в тоже время вполне ожидаемый ответ. Американцы не дали разрешение на проход гуманитарного конвоя через оккупированные ими территории.
В своих объяснениях они ссылались на то, что у них сейчас проходят внеплановые учения. Так же, по их словам, на всей территории востока Сирии орудуют многочисленные банды «спящих» ячеек группировки ИГИЛ* и «Американская сторона не может гарантировать безопасность конвоя».
Возникает логичный вопрос: Что ж за такие борцы с терроризмом, которые имеют одну из сильнейших армий в мире не могут, обеспечить безопасность гуманитарного конвоя, который идет оказать помощь жителям востока Сирии? Каким образом американцы защищают этот регион от террористов, если они не способны дать безопасный коридор для гуманитарной колоны, состоявший из чуть более 20 грузовиков?
С другой стороны, и это все знают, российским военным и не нужно было обеспечение безопасности конвоя со стороны США. Российские военнослужащие и сами могут защитить от нападений грузы, предназначавшиеся для сирийского населения в восточных провинциях страны. Другое дело, что за формулировкой о невозможности обеспечить безопасность стоит страх потери своего влияния в регионе. Американцы практически ничего не делают для мирного населения, а российская сторона намеревалась оказать им реальную помощь.
Завершение операции
Несмотря на действия США и увеличение длины гуманитарного маршрута почти вдвое, помощь населению восточных регионов Сирии все же была доставлена. Утром 16 мая грузовики с гуманитарной помощью вошли в город Камышлы на северо-востоке страны, а к утру следующего дня эта операция была завершена. В последующем, несмотря на все нежелание американской стороны, помощь все-таки будет доставляться жителям востока Сирийской Арабской Республики.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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