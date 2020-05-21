Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 мая 2020

Конвой на восток: российские венные продолжают выполнять важные задачи в Сирии.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из САР.

Гражданская война в Сирии опустошила эту некогда прекрасное государство. Благодаря усилиям ряда стран, организовавших попытку кровавого переворота, Сирийская Арабская Республика практически полностью лежит в руинах, а оккупационные силы интервентов выкачивают из ее недр ресурсы. При этом простые сирийцы не получают ничего от добываемой, теми же американцами, на востоке Сирии нефти, и многие еле-еле сводят концы с концами. Большинство простых граждан вынуждены влачить жалкое существование, организуя свою жизнь на руинах городов, порой не имея работы, и, как следствие, возможности прокормить себя и своих близких.

В начале 2016 года правительством Сирии, при поддержке России и некоторых других стран, было принято решение оказывать сирийцам всевозможную помощь и поддержку. Так, за все время гуманитарной миссии Москвы в САР, местным жителям были доставлены сотни тысяч тонн продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Российские медики оказали высококвалифицированную медицинскую помощь десяткам тысяч людей. При этом гуманитарная миссия России в Сирии не заканчивается. Более того, принято решение о расширении географии оказываемой помощи.

Так, в начале мая была спланирована целая операция по доставке гуманитарной помощи для жителей восточных регионов Сирийской Арабской Республики. Для этого было подготовлено более 170 тонн различных грузов, большую часть которых составляли продукты питания и медикаменты. Конвой должен был проследовать из провинции Латакия через Дейр-эз-Зор, потом по оккупированной американцами территории восточных провинций Сирии с конечной точкой маршрута в городе Камышлия. Планировалось, что по пути следования конвоя на восточном берегу реки Евфрат будет организована раздача гуманитарной помощи местному населению.

И вот, 13 мая 2020 года с российской военной базы Хмеймим большой гуманитарный конвой направился на свою миссию. Более суток колонна из двух десятков машин, пересекая пустыню под палящим солнцем, невзирая на угрозу нападения со стороны спящих ячеек ИГИЛ* добралась до переправы на восточной берег реки Евфрат и к исходу 14 мая весь конвой уже находился в Заевфратье. В одном из ближайших населенных пунктов колонна остановилась на ночной отдых, ожидая команды выдвинуться на север, к тем населенным пунктам, которые более всего нуждаются в помощи. Однако утро 15 мая омрачило планы российской стороны.

Противостояние с военными США

Ввиду сложившихся обстоятельств восточные провинции Сирии находятся под контролем США. Между Москвой и Вашингтоном относительно недавно был заключен, так называемый, протокол о деконфликтации, согласно которого любая из сторон, намеревающаяся осуществить проезд по территории оппонента, обязана получить на то его согласие. Запрос на проход колонны был направлен американской стороне заранее, однако те не спешили с ответом. Только тогда, когда колонна пересекла Евфрат, от США поступил крайне неприятный, но в тоже время вполне ожидаемый ответ. Американцы не дали разрешение на проход гуманитарного конвоя через оккупированные ими территории.

В своих объяснениях они ссылались на то, что у них сейчас проходят внеплановые учения. Так же, по их словам, на всей территории востока Сирии орудуют многочисленные банды «спящих» ячеек группировки ИГИЛ* и «Американская сторона не может гарантировать безопасность конвоя».

Возникает логичный вопрос: Что ж за такие борцы с терроризмом, которые имеют одну из сильнейших армий в мире не могут, обеспечить безопасность гуманитарного конвоя, который идет оказать помощь жителям востока Сирии? Каким образом американцы защищают этот регион от террористов, если они не способны дать безопасный коридор для гуманитарной колоны, состоявший из чуть более 20 грузовиков?

С другой стороны, и это все знают, российским военным и не нужно было обеспечение безопасности конвоя со стороны США. Российские военнослужащие и сами могут защитить от нападений грузы, предназначавшиеся для сирийского населения в восточных провинциях страны. Другое дело, что за формулировкой о невозможности обеспечить безопасность стоит страх потери своего влияния в регионе. Американцы практически ничего не делают для мирного населения, а российская сторона намеревалась оказать им реальную помощь.

Завершение операции

Несмотря на действия США и увеличение длины гуманитарного маршрута почти вдвое, помощь населению восточных регионов Сирии все же была доставлена. Утром 16 мая грузовики с гуманитарной помощью вошли в город Камышлы на северо-востоке страны, а к утру следующего дня эта операция была завершена. В последующем, несмотря на все нежелание американской стороны, помощь все-таки будет доставляться жителям востока Сирийской Арабской Республики.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.