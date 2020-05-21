Школам быть!!! Бальзам на израненную либерализмом душу
Честно говоря, всё это время опасался, что возобладает тенденция полного перевода школьного образования на удалёнку – ведь это же громадная экономия на неизбежных в случае сохранения традиционной очной системы расходах!
К счастью, Президент уже в начале своего выступления чётко и прямо развеял подобные либеральные иллюзии об убийстве очного обучения.
„«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это всё хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа.
Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию.
Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество.”
Вау ,слава Богу ,что не при мне детей превратят в бесчувственный механизм со знаниями ,если вообще это возможно назвать знаниями.Если это был ход пиара ,он удался .Никто не мешает “торчать” в нете одаренным и аутистам
До фантастики ещё не дожили.
Теперь бы пожелания президента выполнили чиновники. А с этим в последнее время большая напряженка.