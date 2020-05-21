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Школам быть!!! Бальзам на израненную либерализмом душу

17:53. 21 мая 2020 175 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

Честно говоря, всё это время опасался, что возобладает тенденция полного перевода школьного образования на удалёнку – ведь это же громадная экономия на неизбежных в случае сохранения традиционной очной системы расходах!

К счастью, Президент уже в начале своего выступления чётко и прямо развеял подобные либеральные иллюзии об убийстве очного обучения.

„«Цифра», телекоммуникации открывают колоссальные возможности, вы это всё хорошо знаете. Но, конечно же, они не заменят живого общения учителя и ученика, творческой, командной, товарищеской среды школ, вуза, колледжа.

Все слухи и вбросы о том, что дистанционное образование полностью заменит и вытеснит очное, что будут закрыты традиционные школы и университеты, рассматриваю как откровенную провокацию.

Тем более что система образования не только учит, но и воспитывает, во многом формирует личность, передает ценности и традиции, на которых основано наше общество.”

***

Источник: https://ss69100.livejournal.com/5030807.html

Метки: дети, душа, либерализм, образование, общество, президент, Провокация, Путин, школа

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