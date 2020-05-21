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Самолет с ИВЛ из США прибыл в Россию

17:16. 21 мая 2020 125 просмотров 2 коммент. Опубликовал:

После масштабного пиара с поставками российских ИВЛ в США для борьбы с короноавирусом, настала очередь американцам пиарить свою помощь.
Партия ИВЛ из США сегодня была загружена на военно-транспортный самолет C-17 в Германии и отправилась в Россию. Некоторое время назад борт сел в аэропорту Внуково.


Отправка.


Посадка С-17 в аэропорту Внуково

Как заявлено, поставки идет на безвозмездной основе. Второй груз придет на следующей недели и будет использован в московских больницах.
Таким образом, Трамп теперь сможет отбиваться от оппонентов заявляя, что США тоже помогают русским, дабы ситуация не выглядела так, что дела в штатах настолько плохи, что им приходится покупать или принимать как гуманитарку помощь из России. Теперь это уже выглядит как обмен любезностями. Кол-во поставленных аппаратов ни для РФ, ни для США не носит критический характер, но политическое и медийное измерение у этой истории очевидно было более весомо, нежели чисто медицинское.
Нельзя не отметить легкую шпильку от американцев, налепивших на ящики с помощью наклейки USAID, госдеповской и ЦРУшной конторы, которая запрещена в России. Это все равно, как если бы наши при отправки помощи в США, налепили бы на ящики портреты Пригожина.
В общем, помощь помощью, но Холодную войну никто не отменял.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5886506.html

Метки: Видео, коронавирус, Россия, США

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2 Комментария » Оставить комментарий


  • 13555 8381
    Maleos 21 мая 2020 в 18:12

    Жыдосаксы, наверное, наши взад вернули, предварительно их чем-нибудь начинив, например вирусами, тока не “короной”. Надо бы их сжечь сразу…

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  • 9044 7362
    марина 21 мая 2020 в 18:44

    и при этом обгадили ,как могли ИВЛ иркутского завода ,но эта табличка с УСАЙД может не отменит указ Путина об использовании своих разработок.Так же наши вирусологи (Гинзбург ,опять наш)обьявил ,что произвели и испытали на себе вакцину против ковида ,использовав наработки против Эболы ,сложная подача материала в организм ,только мол заставить иммунку действовать.

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