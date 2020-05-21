Распространяла фейки о продаже бесплатных масок из Китая
10:18. 21 мая 2020 98 просмотров 5 коммент. Опубликовал: feedmatic
В СК РФ отчитались, что поймали распространителя (или вернее, распространительницу) фейка о том, что медицинские маски доставленные в рамках гуманитарной помощи из Китая, продаются в московских магазинах.
В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту распространения ложной информации о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи, которая должна раздаваться бесплатно (ст.207.1 УК РФ).
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью.
Как сообщалось ранее, женщина разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках приведены лишь сведения о сертификации товара.
При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия она подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей.
Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.
Официальный представитель СК России С.Петренко
https://sledcom.ru/news/item/1465833/ – цинк
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5884933.html
Прикольно то, что продажа за деньги бесплатных масок не представляет никакой угрозы жизни и безопасности граждан. Прокуратура в РФ настолько глупа чтобы этого не понимать?
Кто знает,что там было?За ложь следует наказать,но вполне может быть,что прокуратура кого-то прикрывает.В Украине гуманитаркой торговали в Эпицентре,почему в России такого не может быть?
30 лет назад нужно было головы и пальцы на правой руке отрывать за писанину и враньё. Сегодня уже поздно “пить боржоми”.
Это никогда не поздно.Необходимо кардинально изменить законы и наказание,но сегодня те кто принимает решение-против,так как сами являются главными лжецами.
Хм-м.. с виду типичная дебилка, купившаяся на пиндопропаганду, вроде наших серого с владимиром… Мошт и вообще единственный раз протупила и тут же попалась. Скорее всего, какой-то пиндобот увидел её пост и стуканул своему шефу, а тот этот пост прогнал по сети на всю катушку. Убил тем самым двух зайцев: насрал в бошки дебилам, и подставил эту дурищу. А пиндоботы как бы и ни при чём: это рашен недоумкисы сами всё против себя делают…