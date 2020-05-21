Главная » Невероятное в мире, Политика

Распространяла фейки о продаже бесплатных масок из Китая

10:18. 21 мая 2020 98 просмотров 5 коммент. Опубликовал:


В СК РФ отчитались, что поймали распространителя (или вернее, распространительницу) фейка о том, что медицинские маски доставленные в рамках гуманитарной помощи из Китая, продаются в московских магазинах.

В Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту распространения ложной информации о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая якобы в качестве гуманитарной помощи, которая должна раздаваться бесплатно (ст.207.1 УК РФ).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками МВД России, установлена подозреваемая в совершении преступления. Это 38-летняя жительница Москвы, которая занимается предпринимательской деятельностью.
Как сообщалось ранее, женщина разместила в социальной сети видеоролик, содержащий не соответствующее действительности утверждение о продаже в розничных магазинах Москвы средств индивидуальной защиты, являющихся гуманитарной помощью и подлежащих в связи с этим распределению среди граждан бесплатно. В действительности на указанных масках приведены лишь сведения о сертификации товара.

При обыске по месту жительства подозреваемой обнаружены и изъяты смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования социальных сетей. В процессе следственного действия она подтвердила факт размещения вышеуказанного видеоролика в социальных сетях, который впоследствии был просмотрен большим количеством пользователей.

Фигурант уголовного дела доставлена в Следственный комитет и допрошена по обстоятельствам произошедшего.
В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.
Следственный комитет России предостерегает граждан от подобных действий, напоминая об уголовной ответственности за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

Официальный представитель СК России С.Петренко





https://sledcom.ru/news/item/1465833/ – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5884933.html

Метки: Видео, коронавирус, Россия, ск рф, СМИ, социальные сети, фальсификации

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Авторы фейков про то, как Китай весь Байкал выпил и лес в Сибири вырубил
... примером такого фейка является “Китай захватывает Сибирь”. Фейку – более ...России, темпы вырубки выше, продажи в Китай – больше. ...неё, видимо, картинка и распространяется – включая платное продвижение в...и вообще не делающих бесплатные репосты.Второй тезис ...
Новости Украины и Новороссии 05 сентября 2018
...на автобусах Разбор украинского фейка про то, что на...Непокоренный Беркут" В порядке бесплатной рекламы и информационной поддержке. ...Украине.Весь доход от продажи книги пойдет на помощь...ФОТО, ВИДЕО) МВД ДНР распространило фотографии мужчин, разыскиваемых по ...
Новости Украины и Новороссии 20 августа 2019
... не предполагали, что будут бесплатно доставлять напитки премьер-министру Израиля...— цитирует Кляйна Guardian. «Чума фейк-ньюс распространяется всё больше», — прокомментировал этот ... российскими пограничниками, из-за продажи завода «Кузня на Рыбальском»...
Новости Украины и Новороссии 22 мая 2015
... ДНР «Феникс» начнёт продажу сим-карт в конце ...шпионы пересекают границу Странно тупой фейк К оглавлению | Источник:... Особо активные «свидомые» даже распространяли такую шутку: «Шел по ... сфере Власти Украины отменили бесплатный проезд для ветеранов Великой...
Свободная энергия или почему рабам она не доступна
..., пытаясь заработать на продаже знаний об устройстве безтопливных...и любое животное находят бесплатные источники воды, а Раб... как хотят.) Мысль: Распространять идеи о свободной энергии ...). Пресекать игнорированием все фейки в интернете и провокационные...
Фейковый труд
... рекламируют. — Если продажи товаров, которые продвигают ...генерирует, перерабатывает и распространяет информацию — ту же...количество фальсифицированной информации — фейков. Возьмите создание рекламы...будут активнее развиваться бесплатное образование, медицина, ...

5 Комментариев » Оставить комментарий


  • 4161 2837
    Сергей 21 мая 2020 в 15:07

    Прикольно то, что продажа за деньги бесплатных масок не представляет никакой угрозы жизни и безопасности граждан. Прокуратура в РФ настолько глупа чтобы этого не понимать?

    Ответить
       
    • 2536 2376
      KTСергей 21 мая 2020 в 15:22

      Кто знает,что там было?За ложь следует наказать,но вполне может быть,что прокуратура кого-то прикрывает.В Украине гуманитаркой торговали в Эпицентре,почему в России такого не может быть?

      Ответить
         
      • 3659 2855
        Sergey64KT 21 мая 2020 в 15:41

        30 лет назад нужно было головы и пальцы на правой руке отрывать за писанину и враньё. Сегодня уже поздно “пить боржоми”.

        Ответить
           
        • 2536 2376
          KTSergey64 21 мая 2020 в 15:52

          Это никогда не поздно.Необходимо кардинально изменить законы и наказание,но сегодня те кто принимает решение-против,так как сами являются главными лжецами.

          Ответить
             
  • 13549 8375
    Maleos 21 мая 2020 в 16:06

    Хм-м.. с виду типичная дебилка, купившаяся на пиндопропаганду, вроде наших серого с владимиром… Мошт и вообще единственный раз протупила и тут же попалась. Скорее всего, какой-то пиндобот увидел её пост и стуканул своему шефу, а тот этот пост прогнал по сети на всю катушку. Убил тем самым двух зайцев: насрал в бошки дебилам, и подставил эту дурищу. А пиндоботы как бы и ни при чём: это рашен недоумкисы сами всё против себя делают…

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)