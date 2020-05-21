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Радио НОД 19.05.2020

14:24. 21 мая 2020 95 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

После сегодняшнего выступления Владимира Владимировича Путина, какое у вас появилось ощущение или ваше мнение?

Вы знаете, я как то не счёл это выступлением. Так небольшой комментарий по ходу дела. На сей раз я как-то не почувствовал ничего особо нового. И может это даже хорошо, что нет резких поворотов, что продолжается налаженная работа. А вот вчерашнее выступление связанное с Дагестаном произвело на меня впечатление сильное, но очень тяжёлое. В общем-то не секрет, что в Дагестане и в советское время власть держалась в основном на взаимоотношениях местных народов между собой. На согласованиях кто какие места в руководстве занимает. Это было почти что неизбежно учитывая что там примерно сто народов живёт. Говорю примерно сто потому-что учёные до сих пор спорят что считать отдельными народами, а что группами в пределах единого народа. Скажем для меня, украинцы это часть русского народа. Но вот уже полтора века, даже чуть больше, разнобезобразными способами продвигают польскую фальшивку: Украина – не Россия. А скажем эрзя и мокша это единый мордовский народ или всё таки два разных? Они довольно долго по этому поводу спорили между собой. Но в конце концов пришли к выводу, что они один народ, что сходства у них гораздо больше чем различий и так далее.

Так вот. В Дагестане по разным оценкам где-то от 80 до 120 народов. И понятно, когда что ни село – то народ, взаимоотношения между ними достаточно сложные. И требовалось вот таким вот образом балансировать. И это в целом разумно, но имеет один крайне неприятный побочный эффект. А именно, что в условиях такого шаткого равновесия очень многие считают себя неуязвимыми. Просто потому, что надеются на вот это вот равновесие. И к сожалению там дело зашло слишком далеко. Там очень многие начали злоупотреблять своим статусом практически неприкосновенных. И в итоге пришлось назначать в руководство человека более менее со стороны. Ну то есть у него тоже кавказские корни, но он достаточно проработал в Москве, чтобы эти корни не мешали ему принимать решения в интересах республики в целом…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/radio-nod-19-05-2020/

Метки: Беларусь, белоруссия, видео блог, дагестан, коронавирус

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