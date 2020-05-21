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Парадоксы статистики Мемориала

14:22. 21 мая 2020 98 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Источник: zen.yandex.ru

Из каких побуждений человек идёт на преступление? Чаще всего им движут экономические интересы  жажда наживы, неустроенность в быту, голод. И чем хуже условия жизни человека, тем больше у него искушений поживиться за чужой счёт. Даже если это утверждение верное лишь наполовину, то всё равно не объясняет парадоксы статистики «Мемориала». Свою статью об искажении истории  В Твери демонтировали памятную доску «жертвам политических репрессий». Началось? я закончил словами: «И так практически во всём. Здесь приписали, здесь приврали, здесь перепутали, здесь слегка подзабыли…», а сегодня попробую аргументировать свои слова на примере той же самой Твери.

Одна сотрудница «Мемориала» на мой вопрос, есть ли сами уголовные дела, с протоколами допросов, показаниями свидетелей, с доказательствами, кроме сухой статистики, ответила, что это не важно, надо просто поверить, что репрессии были. Но занявшись изучением документов я перестал верить в слова. Тем более, что военная прокуратура, проверив дела «репрессированных», установила, что в отношении 70 % осужденных приговоры были вынесены обоснованно. Да и остальные дела скорее всего на совести самих «репрессированных».

И так как критики советской власти пугают народ в основном цифрами, давайте разберемся, как ими можно манипулировать.
Дело в том, что я дружу с математикой, а поэтому не ведусь на те цифры антисоветчиков, которые для гуманитария покажутся ужасающими. Вот к примеру данные с сайта «Бессмертного барака» по Тверской области.

Член редакционного совета и составитель профессор кафедры отечественной истории ТвГУ В.А. Смирнов на основе архивных данных пишет: «Масштабы репрессий, проведенные органами УНКВД по Калининской области, потрясают. Только за период с октября 1936 по июль 1938 года было арестовано 16 722 человека. На четвертый квартал 1936 года пришлось 453 ареста, на весь 1937 год – 11 364 и на первое полугодие 1938 года – 4 905″

Это данные за 1,8 года  16 722 человека. А теперь такой факт. В Тверской области только за 2017 год было совершено 20 500 преступлений, причем тяжких и особо тяжких, за которые предусмотрен срок от 5-ти до 25-ти лет, вплоть до смертной казни, было совершено 3 тысячи. Это за год! Но и это ещё не всё. Численность населения Калининской обл. в 1939 (по переписи на 17 января)  2487,2 тыс. человек, а в 2017 году в два раза меньше  1246 тыс. Только не пугайтесь, просто карта Тверской-Калининской области несколько раз перекраивалась.

Но всё равно возникает законный вопрос. Получается ли что уровень жизни жителей Тверской области в 1936-38 г. г. в 2 раза выше чем у их потомков в 2017 году? А если все осужденные в 30-х годах невиновны, то вообще был рай?

Не буду вас загружать статистическими выкладками, но с учётом того, что процент нераскрытых преступлений в 2017 году составил 50,7 %, а разница в численности населения составляет 1/2, то на срок от 2-х до 25-ти лет, в процентном соотношении, в 1937 году было осуждено столько же, сколько и в 2017 году — 11 364 против 5180, а ведь это даже не 90-ые!
Но вернёмся к «Бессмертному бараку», к единой базе данных.

На так называемых бывших кулаков, единоличников и колхозников пришлось 60,3% арестованных, на служащих – 11,9%, на рабочих – 3,5%. Преимущественно за контрреволюционную деятельность.

А поэтому они считаются «политическими». И почти половина приходится на бывших кулаков. Прежде чем делать выводы, взгляните на этот документ:

Докладная записка Секретно-политического отдела ОГПУ о формах и динамике классовой борьбы в деревне в 1930 г. 15 марта 1931 г.

В массовых и групповых антисоветских выступлениях в деревне в общей сложности участвовало в 1930 г. свыше 2468 тыс. чел. против 244 тыс., участвовавших в 1929 г. В числе массовых выступлений 176 имели повстанческий характер.

Примечание: Здесь взяты лишь такие вооруженные выступления, которые проходили под лозунгом свержения Советской власти, руководились повстанческими группами, сопровождались разгоном сельсоветов, взятием заложников, попытками расширения территории, охваченной восстаниями, и активным сопротивлением властям.
ЦА ФСБ РФ. Ф. 2. Оп. 8. Д. 679. Л. 36—72. Заверенная копия

Почти 3 млн. человек совершили преступления, по которым даже нашим демократическим законодательством РФ предусмотрен срок от 12 до 20 лет. Однако советская власть тогда ограничилась лишь высылкой зачинщиков и за пределы своего края было выселено 247 309 семей.

По данным Н. А. Ивницкого, в 1930–1931 гг. всего было выселено 381 026 кулацких семей, или те же 1 803 392 чел., из них 133 717 семей (или 35%) были подвергнуты внутри-краевому переселению, а 247 309 семей — межкраевому.

Но многие из них стали возвращаться обратно в 1936 году, после пятилетней ссылки с восстановлением всех прав, что безусловно повысило криминогенную обстановку в стране… Кстати, если брать статистические данные, то на Тверскую область приходится 12 тыс., участвующих в массовых и групповых антисоветских выступлениях в деревне в 1930-31 г.г…
Сделать выводы читатель сможет и сам, я лишь привёл статистические выкладки, но задумайтесь над двумя фактами. Как бы поступило наше демократическое правительство, если бы 2,5 млн. россиян, озлобленных карантином, начали крушить администрации? Поставила бы всех в угол? Или стало их мочить даже в со…ре?
И если всем жилось так плохо, как утверждают критики советского строя, неужели в стране не было тех, боролся с этим строем? В современном законодательстве, к примеру, за это предусмотрена уголовная статья. Не было обыкновенных преступников? Но тогда получается что все были довольны своим уровнем жизни. А если не было никаких преступлений, кроме политических, значит с экономической точки зрения всё было в порядке. Но тогда получается, что политические претензии к советской власти  обыкновенная блажь. А стоило ли тогда ради этого рисковать свободой?

И последнее, цифры «Мемориала» выглядят большими на фоне обстановки в 70-х и 80-х. Наверное когда ими стали пугать народ, думали, что так и будет, как в позднем СССР. Но жизнь повернулась так, что криминальной статистикой 90-х и 2000-х можно пугать тех, кто жил в 30-х годах ХХ века, так как современная Россия уже обогнала сталинскую эпоху по количеству осужденных. А поэтому и приходится  здесь приписали, здесь недоговорили, здесь всё в кучу свалили. Такие вот парадоксы статистики…

Источник: https://nstarikov.ru/paradoksy-statistiki-memoriala-115611

Метки: чит.клуб

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