Новости Украины и Новороссии 21 мая 2020
- 09:02 В ООН Украина потребовала от России доступ к Крыму и «прекратить уничтожать жизни» (+ФОТО).
- 01:01 Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко (ВИДЕО).
- Вчера 21:38 Урожай под угрозой: Эстонские фермеры просят вернуть украинских «рабов» на сбор клубники.
- Вчера 20:58 Запахло жареным. Порошенко нервничает.
В ООН Украина потребовала от России доступ к Крыму и «прекратить уничтожать жизни» (+ФОТО)
В представительстве Украины при ООН призвали Российскую Федерацию прекратить «нарушение прав человека» в Крыму. Потребовали также предоставить доступ к полуострову.
Представители «незалежной» заявили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотен жителей Крыма.
«Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму», — говорится в сообщении.
«Трагедия» в Крыму, как утверждают украинцы, имеет человеческие лица: в пример приводят 61-летнего Олега Приходько. В ООН представители «неньки» рассказывают, что мужчина был арестован и «незаконно перевезен» (на самом деле этапирован в соответствии с процессуальным правом — прим. РВ) в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг.
Олег Приходько
Но при более тщательном изучении вопроса оказывается, что Приходько готовил теракт в администрации города Саки.
Вместе с Приходько упоминают 34-летнего Сервера Мустафаева, которого называют «крымскотатарским активистом» и «координатором гражданского общества «Крымская солидарность». На деле же Мустафаев — член радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир»*, он тоже обвиняется в терроризме и был этапирован в Ростов-на-Дону.
Сервер Мустафаев
Аналогичная история с Яшаром Муединовым — «чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику», рассказывают в ООН украинцы.
Яшар Муединов
Очередное «лицо трагедии» — 36-летний таксист и «активист» Владимир Якименко оказался наркокурьером.
Владимир Якименко
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* запрещенная в РФ террористическая организация.
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Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко (ВИДЕО)
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отличается от своего предшественника Петра Порошенко «и физиологически, и как президент». Об этом он сказал во время пресс-конференции.
«Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет за эту страну. Я, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Но я такой, какой есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю», — заявил президент.
В чем заключаются физиологические отличия между ним и Порошенко, Зеленский не уточнил.
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Урожай под угрозой: Эстонские фермеры просят вернуть украинских «рабов» на сбор клубники
В Эстонии урожай клубники под угрозой, из-за того что в страну не могут приехать украинские заробитчане. Об этом заявили главы местных отраслевых союзов в среду, 20 мая.
Руководители Эстонского союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты направили обращение к правительству с просьбой разрешить пригласить в страну украинских сезонных работников.
«Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях», — сказано в заявлении.
В частности, аграрии обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой вернуть на поля украинских работников.
«Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же — эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся», — продолжили аграрии.
Также фермеры назвали «оскорбительными» речи министра внутренних дел Март Хельме о том, что они предпочитают украинский «рабский труд».
В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии коронавируса без работы «эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику они готовы».
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Запахло жареным. Порошенко нервничает
Готовимся к непростым временам?
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