В представительстве Украины при ООН призвали Российскую Федерацию прекратить «нарушение прав человека» в Крыму. Потребовали также предоставить доступ к полуострову.

Представители «незалежной» заявили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотен жителей Крыма.

«Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму», — говорится в сообщении.

«Трагедия» в Крыму, как утверждают украинцы, имеет человеческие лица: в пример приводят 61-летнего Олега Приходько. В ООН представители «неньки» рассказывают, что мужчина был арестован и «незаконно перевезен» (на самом деле этапирован в соответствии с процессуальным правом — прим. РВ) в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг.



Олег Приходько

Но при более тщательном изучении вопроса оказывается, что Приходько готовил теракт в администрации города Саки.

Вместе с Приходько упоминают 34-летнего Сервера Мустафаева, которого называют «крымскотатарским активистом» и «координатором гражданского общества «Крымская солидарность». На деле же Мустафаев — член радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир»*, он тоже обвиняется в терроризме и был этапирован в Ростов-на-Дону.



Сервер Мустафаев

Аналогичная история с Яшаром Муединовым — «чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику», рассказывают в ООН украинцы.



Яшар Муединов

Очередное «лицо трагедии» — 36-летний таксист и «активист» Владимир Якименко оказался наркокурьером.



Владимир Якименко

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* запрещенная в РФ террористическая организация.