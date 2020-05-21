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Новости Украины и Новороссии 21 мая 2020

10:07. 21 мая 2020 104 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

В ООН Украина потребовала от России доступ к Крыму и «прекратить уничтожать жизни» (+ФОТО)

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В ООН Украина потребовала от России доступ к Крыму и «прекратить уничтожать жизни» (+ФОТО) | Русская весна

В представительстве Украины при ООН призвали Российскую Федерацию прекратить «нарушение прав человека» в Крыму. Потребовали также предоставить доступ к полуострову.

Представители «незалежной» заявили, что оккупационные власти пытаются уничтожить жизни сотен жителей Крыма.

«Россия должна прекратить нарушения прав человека и предоставить, без предварительных условий, доступ к Крыму», — говорится в сообщении.

«Трагедия» в Крыму, как утверждают украинцы, имеет человеческие лица: в пример приводят 61-летнего Олега Приходько. В ООН представители «неньки» рассказывают, что мужчина был арестован и «незаконно перевезен» (на самом деле этапирован в соответствии с процессуальным правом — прим. РВ) в Россию за то, что в его доме был установлен украинский флаг.


Олег Приходько

Но при более тщательном изучении вопроса оказывается, что Приходько готовил теракт в администрации города Саки.

Вместе с Приходько упоминают 34-летнего Сервера Мустафаева, которого называют «крымскотатарским активистом» и «координатором гражданского общества «Крымская солидарность». На деле же Мустафаев — член радикальной исламистской группировки «Хизб ут-Тахрир»*, он тоже обвиняется в терроризме и был этапирован в Ростов-на-Дону.


Сервер Мустафаев

Аналогичная история с Яшаром Муединовым — «чтобы заставить Яшара признать себя виновным, российские оккупационные власти поместили его в психиатрическую клинику», рассказывают в ООН украинцы.


Яшар Муединов

Очередное «лицо трагедии» — 36-летний таксист и «активист» Владимир Якименко оказался наркокурьером.


Владимир Якименко

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 * запрещенная в РФ террористическая организация.

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Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко (ВИДЕО)

Зеленский рассказал, чем отличается от Порошенко (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что отличается от своего предшественника Петра Порошенко «и физиологически, и как президент». Об этом он сказал во время пресс-конференции.

«Я всем отличаюсь от Порошенко: и физиологически, и как президент. Я честный, порядочный человек, который действительно болеет за эту страну. Я, может, не так хорошо общаюсь на украинском языке, как президент Порошенко. Но я такой, какой есть. Я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого. И именно так я работаю», — заявил президент.

В чем заключаются физиологические отличия между ним и Порошенко, Зеленский не уточнил.

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Урожай под угрозой: Эстонские фермеры просят вернуть украинских «рабов» на сбор клубники

Урожай под угрозой: Эстонские фермеры просят вернуть украинских «рабов» на сбор клубники | Русская весна

В Эстонии урожай клубники под угрозой, из-за того что в страну не могут приехать украинские заробитчане. Об этом заявили главы местных отраслевых союзов в среду, 20 мая.

Руководители Эстонского союза производителей клубники, Эстонского садоводческого союза и Эстонской сельскохозяйственно-торговой палаты направили обращение к правительству с просьбой разрешить пригласить в страну украинских сезонных работников.

«Сезон вот-вот начнется, на примерно 800 гектарах в этом году поспеет около 2 тыс. тонн клубники. Но безответственные политики не хотят, чтоб 1500 старательных украинцев помогли собрать этот урожай и доставить его эстонским потребителям. Пусть остается гнить на полях», — сказано в заявлении.

В частности, аграрии обратились к министру сельской жизни Арво Аллару с просьбой вернуть на поля украинских работников.

«Мы оказались в ситуации, когда тонны урожая придется выбрасывать, поскольку эстонское правительство не умеет вести себя адекватно в кризисной ситуации. Или же некоторые политики и партии просто перепутали свою политическую повестку с подлинной кризисной ситуацией. Результат тот же — эстонская клубника в этом году на рынок не попадет, а фермеры разорятся», — продолжили аграрии.

Также фермеры назвали «оскорбительными» речи министра внутренних дел Март Хельме о том, что они предпочитают украинский «рабский труд».

В то же время они признают, что оставшиеся в условиях эпидемии коронавируса без работы «эстонцы не приедут собирать ягоду, у них нет достаточного интереса к этой работе, а покупать и есть клубнику они готовы».

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Запахло жареным. Порошенко нервничает

Готовимся к непростым временам?

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Метки: важное, компиляция

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