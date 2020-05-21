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1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1987. Часть 1

09:53. 21 мая 2020 87 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 3. Саммит в Женеве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 4. Казахстан. Вып.2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 5. 1985. Празднование Дня победы в Москве
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 6. 1985. Из жизни курсантов
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 7. 1985. Из жизни перебежчика
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 8. 1985.«Застрельщики и заединщики»
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1985. Часть 9
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 1
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 2
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 3
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 4
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Часть 5
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза
1985-1991. «Glasnost und Perestroika». 1986. Саммит в Рейкьявике


Женщина меняет автомобильное колесо


Повседневная жизнь москвичей










Авангардная художественная выставка, Москва


Анатолий Рыбаков




Женщина-маляр


Люди стоящие в очереди, чтобы купить дыни, Москва


Показ мод Славы Зайцева, Москва


Модель Диана в одежде от Славы Зайцева


Работницы швейной фабрики. Москва


Роды в роддоме, Москва


Младенцы в родильном доме, Москва


Железнодорожники


Мастерская в ПТУ




Терапия для похудения


Дмитрий Васильев, лидер общества «Память», Москва


Художник Илья Глазунов в своей мастерской, Москва








Угольный разрез в Якутии


Шахтер


Игрушка в стиле «Звездные войны», Москва


Микроволновая печь, Москва


Фотоаппарат, Москва


Часы, Москва

Источник: https://humus.livejournal.com/7227457.html

Метки: история, Москва, Россия, фото

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