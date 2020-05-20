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Так и кто мы, откуда и куда мы идём?

10:57. 20 мая 2020 135 просмотров 7 коммент. Опубликовал:

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14 октября 2019 г. я разместил публикацию по поводу судьбы Уральского приборостроительного завода (ныне входит в "Ростех").
" В Екатеринбурге прошел опрос жителей по поводу места строительства нового православного собора Святой Екатерины. Напомню,что несколько месяцев назад попытка начать строительство храма на месте сквера в центре города вызвала протесты горожан,вплоть до столкновений с правоохранительными органами. Власть была вынуждена отказаться от этих планов и организовать опрос жителей. Большинство опрошенных проголосовало за то, чтобы строить храм на месте бывшего Уральского приборостроительного завода.
 
Я с уважением отношусь к Православной церкви и ничего не имею против строительства новых храмов и церквей. Но с другой стороны меня настораживает тенденция, когда в России растет число новых храмов при одновременном сокращении числа школ, больниц и заводов.

И в данной ситуации мне видится символическим то, что еще не так давно над главным корпусом (ныне снесенным) Уральского приборостроительного заводы была надпись: "Кто мы, откуда, куда мы идем?".

А ведь этот завод был единственным в России предприятием, выпускавшим гироскопические приборы, необходимые для навигации и ориентации в пространстве самолетов и вертолетов, т.е. был стратегическим предприятием. Но указом президента РФ Д.Медведева от 10 июля 2008 года оно было исключено из категории стратегических. Кроме того Министерство обороны РФ во главе с тогдашним министром обороны Сердюковым не оплатило госзаказ, выполненный предприятием на общую сумму в десятки миллионов рублей. В результате стратегическое предприятие оказалось в предбанкротном состоянии и могло стать первым крупным предприятием оборонной отрасли, которое признанно банкротом. Даже администрация Екатеринбурга неоднократно подавала в арбитражный суд иски о признании УПЗ банкротом за неуплату аренды за землю. Последний иск был подан в августе 2014 года.

И мне непонятно, кто и с какой целью пытался уничтожить стратегическое предприятие, подобных которому в России нет? Как могло получиться, что крайне необходимая для военной и гражданской авиации России продукция не заказывалась, а изготовленная не оплачивалась?......"""""

Последним актом этой трагедии стала передача главного корпуса УПЗ в аренду коммерческим структурам, а на крыше появилась символическая надпись: "Кто мы, откуда, куда мы идем?"

Часть производств УПЗ, в том числе производство медицинской техники, перевели за город на 25-й километр Челябинского тракта.

УПЗ стал одним из основных российских производителей аппаратов искусственной вентиляции легких, которые оказались крайне востребованными в ситуации эпидемии коронавируса. Казалось бы - все прекрасно, завод ожил.

Но проблема в том, что, по всей видимости, производство аппаратов ИВЛ заключалось лишь в отверточной сборке из китайских комплектующих. Производство отечественных комплектующих для аппаратов ИВЛ в России отсутствует, оно было уничтожено в ходе деиндустриализации страны, проводимой на протяжении 30 лет. А китайские комплектующие по многим параметрам не соответствуют мировым стандартам, зато они дешевы.

1 июля 2019 года правительство РФ в рамках политики импортозамещения запретило покупать аппараты ИВЛ из-за рубежа. Однако поскольку в условиях рынка главное это получение прибыли, а не забота о здоровье граждан, то хитроумные коммерсанты изобрели способ обойти этот запрет. Они стали закупать в Китае дешевые комплектующие и собирать из них аппараты ИВЛ, выдавая их за российскую продукцию.

9 и 12 мая в больницах Москвы и Петербурга, где эксплуатировались аппараты ИВЛ "АВЕНТА-М", произошли пожары, жертвами которых стали шесть пациентов с COVID-19. Так, один пожар произошел в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, погиб один человек. Второй пожар — в больнице Святого Георгия в Петербурге, скончались пятеро.

По мнению следствия, спровоцировать пожары могли сбои в работе аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Сейчас российские медучреждения отказались от использования аппаратов "Авента-М" до выяснения обстоятельств трагедий.

И вспоминается символическая надпись на крыше бывшего главного корпуса Уральского приборостроительного завода: "Кто мы, откуда, куда мы идем?"

Эта надпись касается не только УПЗ, но и всей России. Она касается каждого из нас.

Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116088/

Метки: общество

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7 Комментариев » Оставить комментарий


  • 2473 2313
    KT 20 мая 2020 в 11:03

    Правильнее будет:не куда мы идём,а куда нас ведут.

    Ответить
    1
    • 17825 1275
      РусофилKT 20 мая 2020 в 11:47

      Все по норам сидят никуда не идут ))
      Или хочется на фронт?
      В штуковую на пулемёты?

      Ответить
         
      • 2473 2313
        KTРусофил 20 мая 2020 в 12:28

        Это пока сидят.Но выбор придется делать.

        Если мяса с ножа ты не ел ни куска
        Если pуки сложа наблюдал свысока
        И в боpьбу не вступил с подлецом, с палачом
        Значит, в жизни ты был ни пpи чём, ни пpи чём!
        Если путь пpоpубая отцовским мечом
        Ты соленые слезы на ус намотал
        Если в жаpком бою испытал, что почем
        Значит, нужные книги ты в детстве читал.

        И тебе и твоим детям,всем придётся делать выбор.

        Ответить
        1
    • 23 19
      an50tikKT 20 мая 2020 в 11:47

      А вы что овцы?

      Ответить
      1
    • 13533 8367
      MaleosKT 20 мая 2020 в 12:23

      Кого ведут, а кто и ведёт. Серый, например, ведёт. Собравшиеся вокруг него рашен недоумкисы ведутся, потому что он сочувствует им, что они живут в такой “плахой стране”, где всё очень, очень плёхо, и ни одна падла ничего не делает для того, чтобы им, рашен недоумкисам, стало харашо. Самих себя недоумкисы к таким “падлам”, естессно, не относят, значит и делать они ничего не должны.. К тому же, “всё равно ничего не сделаешь”:))..

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  • 17825 1275
    Русофил 20 мая 2020 в 11:46

    завод был единственным в России предприятием, выпускавшим гироскопические приборы,
    ——–
    Лять ну голимый звиздёжЬ……
    http://www.nanonewsnet.ru/articles/2011/v-rossii-proizoshel-dolgozhdannyi-proryv-v-proizvodstve-giroskopov-novogo-pokoleniya

    Ногами Серого. ногами и не надо жалеть

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    1

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