Так и кто мы, откуда и куда мы идём?
И в данной ситуации мне видится символическим то, что еще не так давно над главным корпусом (ныне снесенным) Уральского приборостроительного заводы была надпись: "Кто мы, откуда, куда мы идем?".
А ведь этот завод был единственным в России предприятием, выпускавшим гироскопические приборы, необходимые для навигации и ориентации в пространстве самолетов и вертолетов, т.е. был стратегическим предприятием. Но указом президента РФ Д.Медведева от 10 июля 2008 года оно было исключено из категории стратегических. Кроме того Министерство обороны РФ во главе с тогдашним министром обороны Сердюковым не оплатило госзаказ, выполненный предприятием на общую сумму в десятки миллионов рублей. В результате стратегическое предприятие оказалось в предбанкротном состоянии и могло стать первым крупным предприятием оборонной отрасли, которое признанно банкротом. Даже администрация Екатеринбурга неоднократно подавала в арбитражный суд иски о признании УПЗ банкротом за неуплату аренды за землю. Последний иск был подан в августе 2014 года.
И мне непонятно, кто и с какой целью пытался уничтожить стратегическое предприятие, подобных которому в России нет? Как могло получиться, что крайне необходимая для военной и гражданской авиации России продукция не заказывалась, а изготовленная не оплачивалась?......"""""
Последним актом этой трагедии стала передача главного корпуса УПЗ в аренду коммерческим структурам, а на крыше появилась символическая надпись: "Кто мы, откуда, куда мы идем?"
Часть производств УПЗ, в том числе производство медицинской техники, перевели за город на 25-й километр Челябинского тракта.
УПЗ стал одним из основных российских производителей аппаратов искусственной вентиляции легких, которые оказались крайне востребованными в ситуации эпидемии коронавируса. Казалось бы - все прекрасно, завод ожил.
Но проблема в том, что, по всей видимости, производство аппаратов ИВЛ заключалось лишь в отверточной сборке из китайских комплектующих. Производство отечественных комплектующих для аппаратов ИВЛ в России отсутствует, оно было уничтожено в ходе деиндустриализации страны, проводимой на протяжении 30 лет. А китайские комплектующие по многим параметрам не соответствуют мировым стандартам, зато они дешевы.
1 июля 2019 года правительство РФ в рамках политики импортозамещения запретило покупать аппараты ИВЛ из-за рубежа. Однако поскольку в условиях рынка главное это получение прибыли, а не забота о здоровье граждан, то хитроумные коммерсанты изобрели способ обойти этот запрет. Они стали закупать в Китае дешевые комплектующие и собирать из них аппараты ИВЛ, выдавая их за российскую продукцию.
9 и 12 мая в больницах Москвы и Петербурга, где эксплуатировались аппараты ИВЛ "АВЕНТА-М", произошли пожары, жертвами которых стали шесть пациентов с COVID-19. Так, один пожар произошел в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, погиб один человек. Второй пожар — в больнице Святого Георгия в Петербурге, скончались пятеро.
По мнению следствия, спровоцировать пожары могли сбои в работе аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Сейчас российские медучреждения отказались от использования аппаратов "Авента-М" до выяснения обстоятельств трагедий.
И вспоминается символическая надпись на крыше бывшего главного корпуса Уральского приборостроительного завода: "Кто мы, откуда, куда мы идем?"
Эта надпись касается не только УПЗ, но и всей России. Она касается каждого из нас.
Источник: https://www.nakanune.ru/articles/116088/
Правильнее будет:не куда мы идём,а куда нас ведут.
Все по норам сидят никуда не идут ))
Или хочется на фронт?
В штуковую на пулемёты?
Это пока сидят.Но выбор придется делать.
Если мяса с ножа ты не ел ни куска
Если pуки сложа наблюдал свысока
И в боpьбу не вступил с подлецом, с палачом
Значит, в жизни ты был ни пpи чём, ни пpи чём!
Если путь пpоpубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал
Если в жаpком бою испытал, что почем
Значит, нужные книги ты в детстве читал.
И тебе и твоим детям,всем придётся делать выбор.
А вы что овцы?
Кого ведут, а кто и ведёт. Серый, например, ведёт. Собравшиеся вокруг него рашен недоумкисы ведутся, потому что он сочувствует им, что они живут в такой “плахой стране”, где всё очень, очень плёхо, и ни одна падла ничего не делает для того, чтобы им, рашен недоумкисам, стало харашо. Самих себя недоумкисы к таким “падлам”, естессно, не относят, значит и делать они ничего не должны.. К тому же, “всё равно ничего не сделаешь”:))..
Серый никого, никуда не ведёт-Серый пытается их разбудить.
А Вы самый умный?)
завод был единственным в России предприятием, выпускавшим гироскопические приборы,
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Лять ну голимый звиздёжЬ……
http://www.nanonewsnet.ru/articles/2011/v-rossii-proizoshel-dolgozhdannyi-proryv-v-proizvodstve-giroskopov-novogo-pokoleniya
Ногами Серого. ногами и не надо жалеть