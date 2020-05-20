Так и кто мы, откуда и куда мы идём?

Часть производств УПЗ, в том числе производство медицинской техники, перевели за город на 25-й километр Челябинского тракта.

УПЗ стал одним из основных российских производителей аппаратов искусственной вентиляции легких, которые оказались крайне востребованными в ситуации эпидемии коронавируса. Казалось бы - все прекрасно, завод ожил.

Но проблема в том, что, по всей видимости, производство аппаратов ИВЛ заключалось лишь в отверточной сборке из китайских комплектующих. Производство отечественных комплектующих для аппаратов ИВЛ в России отсутствует, оно было уничтожено в ходе деиндустриализации страны, проводимой на протяжении 30 лет. А китайские комплектующие по многим параметрам не соответствуют мировым стандартам, зато они дешевы.

1 июля 2019 года правительство РФ в рамках политики импортозамещения запретило покупать аппараты ИВЛ из-за рубежа. Однако поскольку в условиях рынка главное это получение прибыли, а не забота о здоровье граждан, то хитроумные коммерсанты изобрели способ обойти этот запрет. Они стали закупать в Китае дешевые комплектующие и собирать из них аппараты ИВЛ, выдавая их за российскую продукцию.

9 и 12 мая в больницах Москвы и Петербурга, где эксплуатировались аппараты ИВЛ "АВЕНТА-М", произошли пожары, жертвами которых стали шесть пациентов с COVID-19. Так, один пожар произошел в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве, погиб один человек. Второй пожар — в больнице Святого Георгия в Петербурге, скончались пятеро.

По мнению следствия, спровоцировать пожары могли сбои в работе аппаратов ИВЛ, произведенных на Уральском приборостроительном заводе. Сейчас российские медучреждения отказались от использования аппаратов "Авента-М" до выяснения обстоятельств трагедий.

И вспоминается символическая надпись на крыше бывшего главного корпуса Уральского приборостроительного завода: "Кто мы, откуда, куда мы идем?"

Эта надпись касается не только УПЗ, но и всей России. Она касается каждого из нас.