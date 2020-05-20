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«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии

12:32. 20 мая 2020 43 просмотра Один комментарий Опубликовал:
«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии | Русская весна

Сегодня администрация YouTube без предупреждения удалила каналы информагентств News Front, Anna News и «Крым-24».

Редакции каналов, попавших под необоснованные карательные меры, уже выступили с обращениями по факту произошедшего.

News Front

Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества. 

На канале была широко представлена видеохроника войны на Донбассе с 2014 года. Более 30 видео имели свыше миллиона просмотров, а топовые — 2–3-4–5 миллиона.

Также были удалены каналы Anna News и «Крым-24».

Маниакальный страх Запада перед правдой и любым альтернативным мнением приводит к блокировкам и удалению неугодного контента. Иного способа противостоять правде, видимо, нет!

Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Facebook, YouTube и Google, если блокируются аккаунты официальных государственных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредительской, антигосударственной и вражеской пропаганды, то, может, Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России? 

Эта ситуация должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны. 

Константин Кнырик, руководитель информационного агентства News Front

Anna News 

Друзья! Сегодня, в очередной раз, руководство Youtube заблокировало основной и новостной каналы нашего агентства. И снова, как обычно, без объяснения конкретных причин, сославшись на «нарушение правил сайта».

Заблокированы были одновременно два канала, то есть, по их мнению, они оба нарушили правила одновременно.

Редакция проанализировала последний опубликованный материал на обоих каналах и не нашла нарушений правил сообщества.

Как вы помните, массовые блокировки русскоязычных новостных ресурсов «Ютуб» проводит регулярно и работу агентства подобные акции остановить не смогут. Сейчас редакция готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала.

Редакция Anna News

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Источник: https://rusvesna.su/news/1589965629

Метки: Новости

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 9202 3475
    nikolay 20 мая 2020 в 14:39

    Странно. А у меня всё открывается. Возможно дело не в проклятом Западе, а в местных провайдерах, контролирующих трафик. Кто то из местных властей им дал такое указание.
    Кстати, глава ЛНР Пасечник обратился к Скомороху Зеленскому с просьбой отодвинуть границу, иначе он двинет армию для расширения границы. Интересно, разрешит ли ему это сделать Кремль.

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