«Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube» — удалены каналы с миллионными просмотрами по Донбассу и Сирии

Сегодня администрация YouTube без предупреждения удалила каналы информагентств News Front, Anna News и «Крым-24».

Редакции каналов, попавших под необоснованные карательные меры, уже выступили с обращениями по факту произошедшего.

News Front

Сегодня, без предъявления претензий, YouTube удалил канал News Front, существовавший 5,5 лет, имевший более 450 000 подписчиков и около полумиллиарда просмотров. Канал не имел на сегодняшнее утро ни одного предупреждения о нарушении правил сообщества.

На канале была широко представлена видеохроника войны на Донбассе с 2014 года. Более 30 видео имели свыше миллиона просмотров, а топовые — 2–3-4–5 миллиона.

Также были удалены каналы Anna News и «Крым-24».

Маниакальный страх Запада перед правдой и любым альтернативным мнением приводит к блокировкам и удалению неугодного контента. Иного способа противостоять правде, видимо, нет!

Если официально зарегистрированным российским СМИ не дают работать на площадках Facebook, YouTube и Google, если блокируются аккаунты официальных государственных лиц РФ, но при этом создаются комфортные условия для вредительской, антигосударственной и вражеской пропаганды, то, может, Роскомнадзору пора ставить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в России?

Эта ситуация должна быть в фокусе деятельности Роскомнадзора в условиях информационной войны.

Константин Кнырик, руководитель информационного агентства News Front

Anna News

Друзья! Сегодня, в очередной раз, руководство Youtube заблокировало основной и новостной каналы нашего агентства. И снова, как обычно, без объяснения конкретных причин, сославшись на «нарушение правил сайта».

Заблокированы были одновременно два канала, то есть, по их мнению, они оба нарушили правила одновременно.

Редакция проанализировала последний опубликованный материал на обоих каналах и не нашла нарушений правил сообщества.

Как вы помните, массовые блокировки русскоязычных новостных ресурсов «Ютуб» проводит регулярно и работу агентства подобные акции остановить не смогут. Сейчас редакция готовит официальное обращение к администрации сайта с требованием восстановления канала.

Редакция Anna News

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