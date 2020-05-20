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Пусть Америка и Китай соперничают между собой

17:21. 20 мая 2020 132 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Никакого «водяного перемирия» в политике не существует. Война за доминирование на планете продолжается даже тогда, когда эпидемия коронавируса не закончена. Более того, она используется для продолжения борьбы на информационном фронте.
США прямо обвинят Китай в «неправильной» борьбе с вирусом. Трамп предъявляет ультиматум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая, на минуточку, является подразделением ООН.
Китай в ответ угрожает распродажей американских треджерей, то есть долговых облигаций.
Все это стало предметом обсуждения в прямом эфире канала «Россия-24».
Но начали – с внутренних проблем и задач…

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Одно из СМИ посвятило этой программе свою публикацию.

Источник: Planet Today

Стариков: Задача России – дать США и Китаю соперничать между собой

В последнее время отношения между Китаем и Соединенными Штатами значительно осложнились. Американское руководство уже в открытую обвиняет своих китайских визави в распространении коронавируса, требуя немалую материальную компенсацию. Ну а китайская сторона ищет возможность ответить своим оппонентам той же монетой. Единственным правильным решением для России, уверен политолог Николай Стариков, является политика невмешательства в «разборки» США и Китая.

«На мой взгляд, взвешенная позиция очень простая. Мы должны находиться чуть-чуть в стороне от этой схватки мировых гигантов. И ни в коем случае «не влезать поперек батьки в пекло». Это значит – становиться инструментом Соединенных Штатов в борьбе против Китая. Или становиться инструментом Китая в борьбе против Соединенных Штатов», — говорит Стариков.

При этом первый вариант сегодня куда реальнее второго, говорит политолог: «В России огромное количество общественных деятелей, организаций, «независимой прессы», которые с удовольствием опубликуют статью о том, какой Китай злой, опасный, вспомнят исторические претензии».

Ярким тому примером является военная интервенция в России в начале ХХ века, в которой приняли участие ряд европейских стран, а также войска Соединенных Штатов. Вот только этот исторический эпизод практически не вспоминается. Зато публикаций о вооруженном конфликте СССР и Китая в районе острова Даманского можно найти куда больше.

«И то, и другое – это исторические эпизоды. Слава Богу, и то, и другое ушло в прошлое. Но нам сегодня будут рассказывать только о злом агрессивном Китае. И будут рассказывать о добрых демократических Соединенных Штатах, которые находятся далеко за океаном, и поэтому, конечно, они никакой угрозы для России не представляют», — говорит Стариков.

Однако все вовсе не так: «Естественно, США не собираются воевать с Россией в открытую. Равно, как не собираются они воевать в открытую и с Китаем. У них большой опыт уничтожения Советского Союза через предательство, через экономическое давление, через подкуп элит, через информационную войну. Вот так они разрушили своего предыдущего главного соперника. Надо быть очень неумным человеком и думать, что нового своего главного соперника они будут разрушать как-то иначе».

«Поэтому наша задача – дать им между собой соперничать. При этом усиливать свою экономику, ни в коем случае не сокращать свой военный потенциал, решать демографические проблемы и, самое главное, объединяться с постсоветским пространством», — подводит итог своей мысли Стариков.

Источник: https://nstarikov.ru/pust-amerika-i-kitaj-sopernichajut-mezhdu-soboj-115602

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 8994 7320
    марина 20 мая 2020 в 19:22

    “Дать им возможность соперничать с Китаем”-а кто нас спросит,каждому положили оброк и Китаю сегодня Помпео предьявил именим вируса -”Вы должны вложить в борьбу с вирусом 9трлн дол.”ибо мы потеряли 90тыс жизней и 36млн.сегодня безработные,а в мире умерли 300,000 тыс,”Вот так ,-должен Китай им 9 трлн иначе будет опять вирус.
    П.С. как думаете Китай отдаст эти деньги ,я думаю -да ,но весь их ширпотреб повысится в цене,как и всё вдруг стало расти.

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