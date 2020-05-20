Новости 20.05.2020 гг.
19:18. 20 мая 2020 80 просмотров Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Идите по земле, сбивайте о камни ноги, карабкайтесь по склону. Все трудности, которые вам будут даны, вы должны преодолеть одну за другой. Никогда не слушайте тех, кто, желая вам помочь, советует отбросить хоть одно из ваших исканий. Враги помогут вам закалиться. Это их дело, они с ним прекрасно справляются.