Медленно снимают, Ненужный газ, Парад с поправками // Галопом по Европам #215
В этом выпуске:
- Вирус притормаживает. Новых больных за сутки в Москве почти на тысячу меньше, чем вчера – 2700;
- На Кипре готовятся принимать туристов с 15 июня;
- В Америке самая высокая смертность от вируса потому, что население “очень разноообразно”;
- Ролс-Ройс уволит 9 тысяч сотрудников;
- Вслед телевидением и радио падение доходов от рекламы ощутил интернет;
- Европейские цены на газ катятся книз. За тысячу кубов дают 53.7 доллара;
- Китай скупает подешевевшую нефть;
- Катар спас Эрдогана от валютного кризиса;
- Кризис отбросит шестьдесят миллионов человек в крайнюю нищету;
- Правительство дает экономике полгода для перехода на отечественный софт;
- Граждане все чаще берут кредиты под залог автомобилей;
- Врачи продолжают записывать видеообращения в связи с неполучением надбавок за работу с инфицированными пациентами;
- Протоиерей и глава патриаршей комиссии по семье, материнству и детству Смирнов победил коронавирус.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам