Медленно снимают, Ненужный газ, Парад с поправками // Галопом по Европам #215

В этом выпуске:

- Вирус притормаживает. Новых больных за сутки в Москве почти на тысячу меньше, чем вчера – 2700;

- На Кипре готовятся принимать туристов с 15 июня;

- В Америке самая высокая смертность от вируса потому, что население “очень разноообразно”;

- Ролс-Ройс уволит 9 тысяч сотрудников;

- Вслед телевидением и радио падение доходов от рекламы ощутил интернет;

- Европейские цены на газ катятся книз. За тысячу кубов дают 53.7 доллара;

- Китай скупает подешевевшую нефть;

- Катар спас Эрдогана от валютного кризиса;

- Кризис отбросит шестьдесят миллионов человек в крайнюю нищету;

- Правительство дает экономике полгода для перехода на отечественный софт;

- Граждане все чаще берут кредиты под залог автомобилей;

- Врачи продолжают записывать видеообращения в связи с неполучением надбавок за работу с инфицированными пациентами;

- Протоиерей и глава патриаршей комиссии по семье, материнству и детству Смирнов победил коронавирус.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_yhAS-xwT-0