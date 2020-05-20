М.В.Попов. 08. «Общественное бытие и общественное сознание». Курс СФК-2020.
09:24. 20 мая 2020 101 просмотр Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
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Как известно, у животного есть лишь среда, в то время как человек «обладает миром» (Макс Шелер); однако мир человека относится к сверхмиру так же, как среда обитания животного относится к миру человека. И это означает, что подобно тому, как животное, находясь в своей среде, не в состоянии понять человека и его мир, так и человек не может иметь представление о сверхмире.