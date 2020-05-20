Африканская политика США: как Америка создает базы по всему континенту

Свежий обзорный материал "Рыбаря" о военных базах США на территории Африки.В последние годы любое упоминание о деятельности России в Африке вызывает живой отклик в США. Даже откровенно недостоверные сведения активно используются американскими политиками и СМИ для спекуляций на тему российского вмешательства в дела африканских стран. Это относится ко всему: от отправки военных советников и обучения местных военнослужащих до медицинской помощи и инфраструктурных проектов. По сути, любое действие России в Африке расценивается американскими официальными лицами как угроза безопасности региона.При этом те же самые лица скромно умалчивают о деятельности собственной страны на африканском континенте — особенно по линии Пентагона. Пока весь мир следил за развертыванием и действиями США на Ближнем Востоке и в Афганистане, американцы спокойно и без лишнего шума увеличивали свое военное присутствие в Африке, и вот уже почти 20 лет их вооруженные силы проводят операции в разных частях континента. Для этих действий американцам необходима военная инфраструктура, и она активно строится и совершенствуется, а Пентагон исправно её финансирует.В декабре 2019 министр обороны США Марк Эспер анонсировал планы по сокращению или даже полному выводу американских военных из Западной Африки. Некоторые издания расценили это заявление как уход США с «черного континента». Однако это не соответствует действительности: южноафриканское издание Mail&Guardian, ссылаясь на полученные документы Африканского командования вооруженных сил США (AFRICOM), рассказало об амбициозном долгосрочном проекте по развертыванию сети военных баз и опорных пунктов по всей Африке. Например, в период с 2021 по 2025 год на строительство и оснащение военной базы Кэмп Лемонье в Джибути планируется потратить 300 миллионов долларов.О сохранении и расширении присутствия говорят и сами американские военные. На состоявшимся 20 февраля специальном брифинге, посвященном саммиту сухопутных войск стран Африки, командующий американской армией в Африке генерал-майор Роджер Клотье заявил, что уход США из Африки не планируется. Наоборот: в 2020 году спланировано более 300 совместных мероприятий с вооруженными силами африканских стран — причем с каждым годом их число только растет. В том же ключе высказался глава Командования сил специальных операций в Африке бригадный генерал Дагвин Андерсон, добавив, что присутствие на континенте необходимо для сдерживания Китая и России.Формально в Африке у США есть только одна крупная военная база — Кэмп Лемонье в Джибути, которую американские вооруженные силы используют с 2001 года. Это даже позволяет отдельным лицам утверждать о незначительном американском присутствии на континенте.Фактически же половина Африки покрыта американскими базами и опорными пунктами. Некоторые из них эксплуатируются непрерывно и являются так называемыми «передовыми операционными базами», а другие используются в качестве перевалочных пунктов и «баз подскока». На континенте находится до 7 тысяч американских солдат, большая часть которых сосредоточена в Западной Африке и регионе Африканского рога.В Сомали у американцев есть опорные пункты по всей территории страны, в том числе в автономных образованиях Пунтленд на севере и Джубаленд на юге. Объекты используются, по большей части, силами специальных операций. В 2018 году в Сомали планировалась постройка шести американских военных объектов.США располагают объектами и в соседней Кении, в том числе базой Кэмп Симба недалеко от бухты Манда, которая используется совместно с кенийскими силами безопасности. Именно её 23 января атаковали боевики «Аш-Шабаб», убив троих американских военнослужащих и гражданских работников, а также уничтожив несколько летательных аппаратов.Отдельно стоит сказать об Уганде — стране, которая не граничит с Сомали. В столице — Энтеббе — базируются несколько турбовинтовых самолетов-разведчиков, используемых для шпионских миссий.В Западной Африке — традиционно считающейся французской зоной влияния — у американцев есть передовые операционные базы и перевалочные пункты практически во всех странах. В Нигере находятся сразу два американских объекта, и если авиабаза в столице Ниамее эксплуатируется совместно с рядом стран, то введенная в эксплуатацию в 2019 году база в Агадесе была оплачена и построена только американцами. Она обошлась в 100 миллионов долларов, базирующиеся на ней ударные БЛА привлекаются к операциям против боевиков «Аль-Каиды» и «ИГ1 в Большой Сахаре» (террористические организации, запрещены в РФ). Объекты в Нигере также используются командованием специальных операций США, которые действуют в стране: известен случай столкновения с боевиками ИГ в 2017 году, жертвами которого стали четверо американских «зеленых беретов».Есть американские объекты и в соседнем Чаде. В районе столицы Нджамены расположен опорный пункт, где размещаются до нескольких сотен военнослужащих. В их задачи входит в том числе обучение чадских сил безопасности.В других странах региона — Буркина-Фасо, Камерун, Габон, Гана — базируются небольшие контингенты, обеспечивающие работу разведывательных самолетов и БЛА. Эти же перевалочные пункты и «базы подскока» используются в качестве тайных тюрем ЦРУ и местных силовых структур. Характерным примером является база у камерунского города Салак, на которой содержались и подвергались пыткам более 60 человек. По словам правозащитных организаций, несмотря на отсутствие прямых свидетельств участия американского персонала в пытках, как минимум выглядит странным, что подобное регулярно происходит на американских объектах в странах Африки.Стоит обратить отдельное внимание на Северную Африку. Согласно материалам, приведенным на брифинге научным советником AFRICOM Питером Е. Тейлом, в 2018 году на территории Ливии находилось сразу два американских объекта в Мисурате и Триполи. Оба были расположены на территориях, подконтрольным Правительству национального согласия (ПНС) Ливии, известному своими одиозными лидерами, террористическими группировками и бизнесом, основанном на мигрантах, контрабанде и наркоторговле. Доподлинно не известно, действуют ли они на данный момент, однако сам факт расположения американских опорных пунктов на этих территориях уже вызывает определенные вопросы.Деятельность ВС США в Африке не ограничивается специальными операциями — в регионе регулярно проводятся совместные учения сил безопасности африканских стран и американской армии. Военные специалисты участвуют в мероприятиях по обучению личного состава армий стран Африки. Американские военные присутствуют также и в странах, где у США отсутствуют передовые операционные базы или перевалочные пункты, работая там в качестве военных советников.На канале AfricaCom https://twitter.com/USAfricaCommand можно посмотреть примеры проводимых операций.На основании этого можно сделать два важных вывода. С одной стороны, утверждения об уходе США из Африки поразительно напоминают разговоры о выводе американцев из Сирии или Ирака, когда простую передислокацию и ротацию пытаются выставить как бегство из региона. Активность США в регионе едва ли сойдет на нет в ближайшее время: как политики, так и военнослужащие говорят о необходимости противостояния Китаю и (в меньшей степени) России.С другой стороны, отлично видно наличие у США обширной сети передовых операционных баз и перевалочных пунктов в Африке, что позволяет американской армии поддерживать высокую активность на континенте. И на этом фоне обвинения России в том, что она вторгается в Африку и представляет угрозу безопасности, выглядят смехотворно.(с) Рыбарь https://riafan.ru/1277852-afrikanskaya-politika-ssha-kak-amerika-sozdaet-bazy-po-vsemu-kontinentu – цинкРазумеется, РФ лишь частично восстанавливает некоторые позиции, которые были утрачены на Африканском континенте после развала СССР. Но как мы видим, даже банальная база подготовки в ЦАР по официальному договору с местным правительством, вызывает лютую истерику в западных медиа, куда потом включаются и деятели вроде Ходорковского (что закончилось гибелью группы Джемаля), чтобы рассказать о том, что "ужасная Россия вернулась в Африку". Про то, что континент набит американскими военными объектами, они понятное дело распространяться не будут, ибо это военные объекты, кого надо военные объекты, и вообще, они несут свободу и демократию, а не русскую тиранию и несвободу. Тут вижу, тут не вижу.PS. Относительно Триполи, можно отметить, что в 2019-м году, вскоре после начала первого штурма города войсками Хафтара, в сети появились фотографии эвакуации морем американских военных, которые скорее всего покидали передовую базу в Триполи.Также стоит отметить, что в прошлом году один из "Панцирей" сбил в Ливии американский БПЛА MQ-9 Reaper. ЛНА официально принесла извинения Африканскому командованию армии США эа этот эпизод.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5882793.html