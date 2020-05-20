1986. Дэвид Тернли в Москве. Часть 2
09:24. 20 мая 2020 137 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Человек не для того здесь, чтобы наблюдать и отражать самого себя; он здесь для того, чтобы предоставлять себя, поступаться собой, чтобы, познавая и любя, отдавать себя.
Шапка-ушанка, “колчаковка” – не совсем удобная вещь. На посту № 1 опускать уши у шапки некрасиво, а свои собственные на морозе можно отморозить. Что делать с ушами, жиром гусиным мазать?
Красиво не красиво.Если большой мороз никакого жира не хватит.))