“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №102. Писатель в политике: тварь творящая или право имеет

Зачем писатели идут в политику? Писатели должны заниматься своим делом! Но должны ли?.. В новейшем мире политик – это ставленник финансовых группировок, умеющий популистски вводить массы в заблуждение. По необходимости. При это сущностно он может не отвечать ни за одно сказанное слово в том числе и потому, что не он эти слова придумал – ему их написали. Какое место во всем этом может достаться успешным и не очень литераторам?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8CWL7JJ7ybs