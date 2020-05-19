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“Захар Прилепин. Уроки русского”: Урок №102. Писатель в политике: тварь творящая или право имеет

15:39. 19 мая 2020 93 просмотра Нет комментариев Опубликовал:

Зачем писатели идут в политику? Писатели должны заниматься своим делом! Но должны ли?.. В новейшем мире политик – это ставленник финансовых группировок, умеющий популистски вводить массы в заблуждение. По необходимости. При это сущностно он может не отвечать ни за одно сказанное слово в том числе и потому, что не он эти слова придумал – ему их написали. Какое место во всем этом может достаться успешным и не очень литераторам?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=8CWL7JJ7ybs

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