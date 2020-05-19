Запад негодует: «Почему коронавирус не убил больше русских»?

Российский МИД направил редакциям обоих изданий письма с требованием опубликовать опровержение. NYT ответила отказом, будучи уверенной «в точности материала», что характерно для англосаксов: главное — это их умозаключение по формуле «хайли лайкли», а факты вообще никакой роли не играют. FT опубликовала на своем сайте письмо нашего МИД: сравнивайте, дескать, с оригиналом материала и делайте выводы (а они уже сделаны!).

Пандемия проявила истинное отношение Запада к нашей стране Две влиятельные газеты — американская The New York Times (NYT) и британская Financial Times (FT) — одновременно, словно по команде, опубликовали похожие материалы с попыткой якобы анализа ситуации по заболеванию коронавирусом в России . При этом обе безапелляционно подвергли сомнению данные нашей официальной статистики. По их непоколебимому англосаксонскому мнению, число погибших от коронавируса в России выше на 70—72%. Иначе говоря, российские власти лгут. И не только своему народу, но и мировой общественности, в чем, кстати, Вашингтон обвиняет также и Пекин.



Добавлю, если бы это было просто мнением двух газет, пусть и выраженное синхронно, то вряд ли стоило обращать внимание на них: лента их русофобских публикаций не имеет конца и края. Но появление подобных материалов в разгар пандемии — это вполне определенный посыл международному сообществу.



И мне показалось любопытным познакомиться с комментариями западных читателей на подобные выступления не только названных, но и некоторых других западных изданий, чтобы таким образом убедиться в эффективности их выступлений. Результат впечатляет. Думаю, наиболее характерные из «комментов» будут небезынтересны и российским читателям.

«dmfoss45, Лондон, Великобритания. Очередная ложь из России, и очередные способы контроля над населением. Такой сильный контроль, что им даже не разрешают думать».



«rastuki, Дурдом, Уоллис и Футуна. Путин открыто заявил, что хочет отравить Европу. Факт. Он ни перед чем не остановится, чтобы взять под свой контроль весь мир, классический пример мании величия. Я писал во многих местах, что вполне возможно, что Россия внедрила этот вирус в Китай, чтобы его обвиняли, и Россия снова вышла сухой из воды. Это соответствует тактике России и безумному мышлению Путина. Этот человек опасен, с большой буквы «О», совершенно безумный. У них тоже есть средства, и простой вирус для них не проблема, как мы за последнее время уже дважды видели в Британии».



«Patriotstruth, Схамсе, Исландия. Никогда не доверяйте бывшему кагэбэшнику. Россия, которой управляет бывший кагэбэшник, уверенно идет по пути Китая, становясь Китаем 2.0».



«Jedi Master Yoda, город N, США. Если вы, господин Путин, расстреляете всех зараженных, то в России от коронного вируса никто не умрет. Довольно умно, разве нет?».

Но есть и вполне здравые суждения, хотя и в чрезвычайно малых количествах, вроде таких, например: «Lychee2u, Сепанг, Малайзия. Россия справляется с пандемией лучше всех в Европе, Путин всегда демонстрирует превосходство и отличные лидерские качества».

«CarlHansen003, Харви Бей, Австралия. Многие британцы и американцы просто не могут смириться с тем, что в их правительствах полно некомпетентных идиотов и дебилов и считают, что другие страны с меньшим числом инфицированных и умерших, так или иначе, лгут».

Здесь за каждой фразой — вполне определенная позиция, и даже на примере этой подборки видно, что большинство мнений носят антироссийский характер.



Но правда в том, что низкая смертность от коронавируса — ключевой критерий оценки успешности борьбы страны с эпидемией, и по этому показателю Россия существенно опережает другие страны.



На днях вице-премьер Татьяна Голикова сравнила уровень смертности от коронавируса в России с остальным миром.



По ее словам, в нашей стране уровень летальности в 7,5 раза меньше общемирового. Голикова рассчитывает, что эпидемическая ситуация наладится летом. В ответ в западных и антироссийских СМИ началась кампания по дискредитации достижений отечественной медицины, значит, и нас с вами, которые терпят отношение к себе «такого» государства. О чем и было заявлено нашим МИД.

Какими будут дальнейшие шаги внешнеполитического ведомства России, пока не ведомо. Но то, что они будут, это — безусловно, что не может не радовать, поскольку не часто удается видеть столь принципиальную позицию.

Обычно в практике МИД РФ — констатация фактов и «угроза пальчиком». На сей раз МИД по поводу дискредитирующих Россию публикаций в NYT и FT также адресовал соответствующие обращения представителю ОБСЕ по свободе СМИ Дезиру и генсеку ЮНЕСКО Азуле.

«Аналогичные материалы направим в секретариат ООН в качестве примера той самой «инфодемии», к борьбе с которой призвал мир генсек Гутерреш», — сказала Мария Захарова, официальный представитель российского МИД.

Хочется верить, что это только начало активного отпора грязным нападкам Запада. Притом что в действиях наших западных «партнеров», в принципе, ничего нового нет: ложь — так и осталась главным инструментом их внешнеполитической практики. Остался и цинизм в качестве нравственной основы их деяний на международной арене, точнее — безнравственной, так как NYT и FT ни в чем не уступают другие влиятельные СМИ Запада.

Bloomberg (США), например, почти синхронно с ними поместил публикацию с характерным названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». После того как наш МИД возмутился этим заголовком, его несколько переиначили, и он стал звучать так: «Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19» (16 мая). Как говорится, хрен редьки не слаще, притом что сам материал не был изменен ни по содержанию, ни по сути. Вот лишь несколько тезисов из него:

«По мере распространения инфекции Россия вышла на второе место в мире, уступая лишь США, но медицинским экспертам не дает покоя один вопрос: почему при этом она сообщает о столь малом числе смертей?

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) говорит, что проводит обмен мнениями с Россией по поводу статистики смертности от коронавируса в стране. Заявленный российский уровень в 0,9% намного ниже среднемирового, и среди сильно пораженных стран это самый низкий показатель.

Несмотря на рост числа случаев, Россия — единственная из десяти наиболее пострадавших стран, где уровень смертности сохраняется ниже 1%. В Испании, Франции и Великобритании уровень смертности колеблется от 12 до 14%, в США этот показатель составляет 6%, а в Германии — 4,4%.

Во всем мире из 4,3 миллиона выявленных случаев погибли 293 366 человек или 6,8%».

Казалось бы, сообразуясь с логикой цифр, надо просто признать эти факты, но издание делает очень странный вывод. «Однако даже в Южной Корее, — сообщает оно, — которая развернула едва ли не самую всеобъемлющую систему для отслеживания коронавируса, уровень смертности в 2,5 раза выше, чем в России».



Так и хочется добавить в заключение этой и ряда подобных ей публикаций известную чеховскую фразу: «Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда»

Автор просто не способен поверить в том, что российская медицина в состоянии сработать лучше медицины Италии или США, другой иной «цивилизованной» страны, обеспечив реально низкий процент смертности от коронавируса. В миропорядке, в котором Bloomberg публикует статьи с подобными заголовками, «не все в порядке», таким вот каламбуром прокомментировала бломбергскую публикацию официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что против Москвы, очевидно, развернута новая информационная кампания.



По ее мнению, «четко задал направление» этой кампании генсек НАТО Йенс Столтенберг, который упрекнул Россию и Китай в распространении «дезинформации» о пандемии. Волну вбросов о «тайных жертвах» вируса подхватили и русскоязычные оппозиционные ресурсы, и просто «рядовые» оппозиционеры, снабжающее информацией о России западные и прочие русофобские СМИ.

Так, газета The Guardian (Британия) вторит предыдущему изданию: «Россия отстаивает “исключительную точность” своей статистики по COVID-19». А интернет-издание Meduza, зарегистрированное в Латвии, отметилось заголовком о том, что россиянам «запретили умирать от коронавируса».



В том же духе выступило издание «МБХ Медиа» и ряд других ресурсов, связанных с Михаилом Ходорковским. Издание Fox News (США) продолжило тему материалом под названием «Почему Россия стала “неожиданным” эпицентром пандемии коронавируса в Европе». Его стоит процитировать: «Ситуация официально тяжелая. В настоящий момент Россия занимает второе место в мире по числу подтвержденных случаев заражения после Соединенных Штатов.



Но в реальности, вероятнее всего, ситуация гораздо хуже, чем нам сообщают», — сказал в интервью Fox News Виталий Шкляров, приглашенный научный сотрудник Центра российских и евразийских исследований имени Дэвиса при Гарвардском университете». (А как же ему, приглашенному, еще «петь», если не в антироссийской тональности).



И говорит он, этот специалист со стороны (якобы с российской), дальше: «Сейчас рейтинг популярности Путина достиг самого низкого уровня за всю его политическую карьеру». Рейтинг — это американцам близко, понятно, доступно, с его помощью легко объяснить, как реально обстоят дела с коронавирусом в России. Так, по мнению западных СМИ, должен думать простой российский обыватель. Но ведь не думает, потому что видит фальшь.

Еще более месяца тому назад на российском ТВ военно-политический эксперт Яков Кедми, бывший руководитель одной из спецслужб Израиля, объяснил усиливающиеся нападки западных стран на Россию и Китай в контексте эпидемии COVID-19. По его словам, причина одна: США и Европа не могут понять, как этим «враждебным» странам удается контролировать эпидемиологическую ситуацию, потому они, убежден Запад, занимаются «манипуляцией фактами».



Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в комментарии газете «Взгляд» отметил, что, наоборот, считает манипуляцией «разоблачения» в Financial Times и NYTimes, которые весьма далеки от медицины. «Эти публикации надо оценивать на фоне провала американской реформы здравоохранения, которую пытался провести президент Барак Обама.



Американской прессе очень обидно. Она в течение нескольких лет рассказывала о России как о «разорванной в клочья бензоколонке», которая вот-вот «развалится», а тут вдруг оказалось, что Россия справляется с этим пандемическим вызовом лучше Америки», — говорит эксперт.

И в этот момент Bloomberg как бы совершенно некстати задается вопросом: «Почему коронавирус не убил больше русских?» Но после возмущения со стороны МИД РФ, по мнению Марии Захаровой, издание осознало, что «заголовок жуткий». Осознало ли?

Bloomberg просто проговорился. Думаю, подобная оговорка по Фрейду могла случиться почти с каждым западным изданием или политиком: как же им всем хочется, чтобы погибло как можно больше русских (на Западе всех нас издавна называют русскими).

Они считают и так, и эдак, но все равно получается, что летальных исходов от заражения коронавирусом в России меньше, чем в других странах. Притом что по количеству зараженных наша страна в числе «лидеров». По идее «заклятых партнеров» России, у нас все лгут – власти, политики, статистика.



Согласно другой точке западного зрения, у нас при подсчете жертв болезни используется не «та методология». И муссируют они эту тему, муссируют, но вместе с тем никто на Западе не выразил ни слова сочувствия России, не обратился к нам с призывом о совместной борьбе с новой болезнью.



Наоборот, конфронтация за время, прошедшее с начала пандемии, только усилилась, и коронавирус не изменил агрессивного западного мышления. Российская помощь Италии была в ЕС названа пиар-ходом и попыткой подорвать евроатлантическое единство. Вместе с тем ни одна из европейских стран не пришла на помощь любой другой стране, все члены ЕС были предоставлены сами себе и фактически брошены брюссельской бюрократией на произвол судьбы.

Однако сегодня НАТО заявляет, что не сократит ни одну из своих программ, не отменит ни одного учения, большинство которых проходит вблизи наших границ. Одновременно Евросоюз во главе с ФРГ (фрау Меркель, прежде всего) отмечает «конфронтационную» позицию России и горит желанием «наказать» ее. США готовятся объявить нам очередную «порцию» санкций. За что теперь? Да была бы Россия, а причина всегда найдется.

По аналогии с нынешней ситуацией вспоминается эпизод из 1977 г., описанный в книге А. Кокошина и С. Рогова «Серые кардиналы Белого дома». На заседании СНБ США при обсуждении приложения «С» к меморандуму ПРМ-10, которое определяло «достаточный уровень» ядерных вооружений США, советник президента Картера по национальной безопасности Зб. Бжезинский спросил докладчика: «Каковы критерии для уничтожения русских?».

Тот объяснил, что будет «уничтожено 113 миллионов советских граждан». Бжезинский перебил непонятливого чиновника: «Нет, нет, я имею в виду русских русских». Его однозначно интересовало, какое количество граждан именно русской национальности планирует убить Пентагон.

Шок от подобных высказываний испытывают все нормальные люди. Но весь ужас в том, что это мысли не политических маргиналов, а мейнстрим американской политической мысли, я бы даже сказал больше: это англосаксонское мироощущение вообще.



Пару лет тому назад официальный представитель МИД России Мария Захарова в качестве примера русофобии со стороны британцев напомнила фразу, которую приписывают первой женщине-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер: «В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании Тэтчер заявила, что "по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек"».



Ох, какая волна возмущения поднялась тогда во всем «цивилизованном» мире: дескать, не было такого!

Но вот высказывание еще одного премьера Британии Джона Мейджера, которое, к слову, никто не опроверг: «…задача России после проигрыша холодной войны — обеспечить ресурсами благополучные страны. Но для этого им нужно всего пятьдесят — шестьдесят миллионов человек». Ничего не напоминает?

Скажем, высказывание Мадлен Олбрайт (бывший госсекретарь США): «Где же тут справедливость, если такой землей, как Сибирь, владеет только одна страна?» Или Кондолизы Райс, коллеги Олбрайт, тоже госсекретаря США: «Сибирь слишком большая, чтобы принадлежать одному государству»?



И как эти русоненавистнические идеи перекликаются с генеральным планом нацистов «Ост», составленном под руководством рейхсфюрера СС Гиммлера. Этот план предполагал уничтожение и переселение миллионов людей.

Странное дело, но мне не известен ни один официальный документ США, Британии, Германии, да любой западной страны, равно как и международных объединений Запада и его сателлитов вроде НАТО и ЕС, где говорится о добрососедских, равноправных, подлинно партнерских отношениях с Россией, а не об отношениях с ней с позиции силы, диктата, подчинения, наконец, подавления и уничтожения.



Разумеется, можно говорить о том, что вообще все русофобские высказывания, а не только процитированные здесь, это плоды вымысла «русских пропагандистов» или досужих журналистов. Допустим, но по какому-то странному стечению обстоятельств реальные дела цитируемых авторов-русофобов совпадают с политикой, как их самих, так и государств, представителями которых они являются.

Судя по всему, русские на этой планете по-прежнему мешают Западу очень сильно. А надежды на коронавирус не оправдались. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, рост распространения коронавируса в РФ остановлен, стабилизация отмечается по всей стране.



Думаю, именно потому ряд информвбросов через западные СМИ был произведен специально. И совпадение их по времени и смыслу тоже не случайно.



Теперь, как бы там русские не протестовали и не взывали к правде, появились медиа-основания попытаться поставить Россию в один ряд с Китаем, обвинив ее также в «распространении» («изобретении») коронавируса, сокрытии реальных сведений о заболевании и т.д. И к этому надо быть готовыми. Нас реально предупредили…

Валерий Панов



***

.