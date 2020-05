Запад негодует: «Почему коронавирус не убил больше русских»?

Пандемия проявила истинное отношение Запада к нашей стране



Две влиятельные газеты — американская The New York Times (NYT) и британская Financial Times (FT) — одновременно, словно по команде, опубликовали похожие материалы с попыткой якобы анализа ситуации по заболеванию коронавирусом в России. При этом обе безапелляционно подвергли сомнению данные нашей официальной статистики.



По их непоколебимому англосаксонскому мнению, число погибших от коронавируса в России выше на 70—72%. Иначе говоря, российские власти лгут. И не только своему народу, но и мировой общественности, в чем, кстати, Вашингтон обвиняет также и Пекин.

Российский МИД направил редакциям обоих изданий письма с требованием опубликовать опровержение. NYT ответила отказом, будучи уверенной «в точности материала», что характерно для англосаксов: главное — это их умозаключение по формуле «хайли лайкли», а факты вообще никакой роли не играют.



FT опубликовала на своем сайте письмо нашего МИД: сравнивайте, дескать, с оригиналом материала и делайте выводы (а они уже сделаны!).