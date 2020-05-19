Вопрос гражданам независимой суверенной Латвии
08:12. 19 мая 2020 76 просмотров Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Уважаемые граждане Латвийской Республики!
Не будете ли вы столь любезны показать, на какой секунде трансляции можно увидеть лица оккупированных враждебной советской властью людей, выражающих негодование, ненависть к врагу, решимость дать отпор в день советского праздника? На худой конец – печальные лица людей, вынужденных под вражеским конвоем нести ненавистные красные знамёна?
Ведь не зря же говорят – и вряд ли вы будете с этим спорить, что практика – критерий истины. Так покажите же эту истину!!!
Также крайне интересно было бы узнать ваше мнение по такому вопросу: почему в 2019 году население вашей республики меньше, нежели в 1950-м, когда снимались эти кадры? 1.920.100 против тех, давних послевоенных 1.944.000?
И по какой причине население ЛР уменьшилось по сравнению с населением ЛатССР 1990-го года с 2.668.140 человек до упомянутых выше 1.920.100? Т.е. уменьшилось на 28%?
Мы все заранее благодарим вас за искренние и точные ответы, соседи…
Не будете ли вы столь любезны показать, на какой секунде трансляции можно увидеть лица оккупированных враждебной советской властью людей, выражающих негодование, ненависть к врагу, решимость дать отпор в день советского праздника? На худой конец – печальные лица людей, вынужденных под вражеским конвоем нести ненавистные красные знамёна?
Ведь не зря же говорят – и вряд ли вы будете с этим спорить, что практика – критерий истины. Так покажите же эту истину!!!
Также крайне интересно было бы узнать ваше мнение по такому вопросу: почему в 2019 году население вашей республики меньше, нежели в 1950-м, когда снимались эти кадры? 1.920.100 против тех, давних послевоенных 1.944.000?
И по какой причине население ЛР уменьшилось по сравнению с населением ЛатССР 1990-го года с 2.668.140 человек до упомянутых выше 1.920.100? Т.е. уменьшилось на 28%?
Мы все заранее благодарим вас за искренние и точные ответы, соседи…
***
сейчас они под добровольной оккупацией американцами. просто животные. там не с кем говорить. Дикие племена.