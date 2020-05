Тартария или царство Великого Хама

Ее описание, данное на самой карте:

Перевод надписи:

«Эта карта изображает Тартарию, а также всю Восточную Азию и часть океана, под покровительством Великого Хама, чья власть распространяется от реки Обь, озера Катай, реки Волга, Каспийского моря, реки Чезел, горы Уссон, региона Тибет, реки Каромора до океана.»

Под рекой Чезел имеется в виду Сырдарья. Когда-то она впадала непосредственно в Каспийское море, как и река Амударья:

Так этот регион выглядит сейчас:

Каспийское море уменьшилось в размерах, разделившись на две неравные части: Каспийское и Аральское моря. Об изменении размеров Каспийского моря подробнее в статье "Первый Вавилон". По-моему, раньше было больше городов в этом регионе? Гора Уссон:

Подписано: «Гора Имау, которая Кавказ; горный хребет Далангер, горный хребет Уссон». Сейчас эта гряда примерно совпадает с горным массивом Кавказ (Россия) – Эльбрус (Иран) – Гиндикуш (Афганистан) – Гималаи (Индия, Тибет, Пакистан):

Река Каромора так выглядит на карте Авраама Ортелия:

Кроме реки Карамора (Caromoran) на этой карте я выделила также реку Puluisangu (Пулуисангу). В книге Марко Поло есть такое описание реки Кароморан:

«Относительно Великой реки Караморан и города Качанфу (Cachanfu). Когда вы покидаете замок и проезжаете примерно 20 миль на запад, вы приближаетесь к реке, называемой Караморан, такой большой, что через нее невозможно проложить мост; поскольку она имеет огромную ширину и глубину, и достигает Великого Океана, который окружает Вселенную, – я имею в виду всю Землю. На этой реке есть много городов и городов-крепостей, а также много торговцев, потому что по реке идет много перевозок, в стране производится много имбиря и много шелка.»

В пояснении к этому тексту в книге говорится:

«Карчи-Мурен (Karci-Muren), или Черная река, – это одно из имен, которое монголы применяют к китайцам Хоанг Хо (Hoang Ho), или Хуанхэ –Желтая река, и описание которой мы находим у всех средневековых западных писателей, например Одорика (Одорико Порденоне или Одорик Фриульский (ок. 1286 -1331) — один из самых знаменитых путешественников средневековья –прим. мое), Джованни де Мариньолли (Giovanni de' Marignolli, 1290-1357 — итальянский францисканец-миссионер, путешественник, дипломат, папский легат и епископ), Рашид ад-Дин (1247- 1318 — персидский государственный деятель, врач и учёный-энциклопедист, составивший исторический труд на персидском языке «Сборник летописей», являющийся важнейшим историческим источником, особенно по истории Монгольской империи и Ирана Хулагуидов – прим. мое).»

Т.е. вероятнее всего, Караморан – это современная река Хуанхэ. Ранее по ней проходила граница между провинциями Катай и Манги, что хорошо видно на карте французского географа и картографа 17-го века Пьера Дюваля:

Фрагмент карты «4 sheet map of Asia», Pierre Du Val, 1684 г. Источник

Реку Караморан я выделила синим цветом. Бирюзовым – реку Кианг (современная Янцзы), а также – Canal roval (Королевский канал). В настоящее время он называется Великим каналом и имеет большую протяженность – более 2000 км, добавив разные ответвления. На этой карте уже показан Пекин (Xuntien) и Великая Китайская стена.



На карте Авраама Ортелия ни стены, ни Пекина еще нет. Правда, разница между картами более ста лет (1570 и 1684 гг.). Кстати, Марко Поло не упоминает не только Пекин и Великую Китайскую стену, но и сам Китай, вернее, Чину. Говоря об этих местах, он описывает две тартарские провинции: Катай и Манги.

Река Пулуисангу – это, вероятно, современный Амур. Вот, что пишет об этом, например, «Historical Atlas of Northeast Asia, 1590-2010»:

Перевод:

«Абрахам Ортелиус (1527-1598) был создателем первого современного атласа, Theatrum Orbis Terrarum (Зрелище круга земного), который был опубликован во многих изданиях между 1570 и 1598 годами. Его карта «Тартария» была основана частично на отчетах более ранних европейских путешественников, особенно венецианца Марко Поло.



Монгольская столица Каракорум изображена на земле Тангут с пометкой на латыни: «Здесь искусство печати было изобретено тысячу лет назад». Столица 13-го века Хубилай-хана, Ханбалык (Пекин), кажется немного восточнее, а ханское убежище Ханаду немного севернее.



Озеро Байкал, по-видимому, было идентифицировано как залив Скифского (Арктического) океана, а река, называемая «Пулуйсангу», вероятно, Амур. Карта также включает элементы из Библии и из произведений древнегреческого географа Птолемея. Арсарет, идентифицированный на северо-востоке Тартарии, когда-то считался возможным домом потерянных колен Израиля.»

Насчет Пекина они ошибаются, потому что Марко Поло описывает город Камбалу, находящимся невдалеке от реки Пулуйсангу (или Пулисанги, как ее называет Марко Поло). Вот его описание:

Фрагмент книги Марко Поло венецианца о царствах и чудесах Востока, 1871 г. Источник

Перевод:

«Здесь начинается описание внутреннего мира Катая; и сначала реки Пулисанги. Теперь вы должны знать, что Император отправил вышеупомянутого господина Марко Поло, который является автором всей этой истории, по делу в Западные провинции. По этому случаю он отправился из Камбалу в 4-х месячное путешествие на запад. И теперь я расскажу вам все, что он видел во время своих путешествий и возвращения. Когда вы покидаете город Камбалу и проезжаете десять миль, вы подъезжаете к очень большой реке, которая называется Пулисанги, и впадает в океан, так что торговцы со своими товарами поднимаются по ней из моря. Над этой рекой лежит очень тонкий каменный мост, настолько прекрасный, что ему очень мало равных. Его вид таков: его длина составляет 300 шагов, и он должен иметь хорошие 8 шагов в ширину, чтобы 10 конных мужчин могли проехать по нему в ряд.



Он имеет 24 арки и столько же водяных мельниц, и все это из очень хорошего мрамора, правильно сложенного на прочном основании. Вдоль вершины моста с обеих сторон сделан парапет из мраморных плит и колонн, сделанный таким образом. В начале моста есть мраморная колонна, а под ней мраморный лев, так что колонна стоит на чреслах льва, в то время как на вершине колонны есть второй мраморный лев, оба большого размера и красиво выполненные скульптуры.



На расстоянии шага от этой колонны есть еще один точно такой же, также с двумя его львами, и пространство между ними закрыто плитами из серого мрамора, чтобы люди не упали в воду. И поэтому колонны бегут от пролета к пролету по обеим сторонам моста, так что в целом это прекрасный объект.»

И иллюстрация из книги Марко Поло:

Конечно, эту иллюстрацию можно отнести к какому угодно мосту, и к какому угодно городу. Вот как выглядит это место на карте Пьера Дюваля:

Фрагмент карты «4 sheet map of Asia», Pierre Du Val, 1684 г.

На этой карте Катай разделен Великой Стеной на две части: Северный Катай и собственно Катай. И мы видим, что Камбалу находится от Пекина на приличном расстоянии – намного севернее.



Почему-то здесь же Дюваль размещает еще одну реку с названием Караморан. А вот А. Ортелий размещает Камбалу совсем в другом месте – далеко от моря, хотя и считается, что он составлял свою карту на основе описаний Марко Поло:



Надписи на карте: « Камбалу, столица Катая, 28 миль в окружности» и рядом: «Мраморный мост, длиной 300 шагов ».

Чуть выше слева: « Тангут. Здесь, как говорят, тысячи лет назад было изобретено искусство печатания .»

В самом верхнем левом углу: « Magnus Cham. Великий Хам (что на языке тартар значит император), верховный правитель Азии .»

И рядом: «Гора Алтай, где похоронены все императоры Тартарии. Кажется, она была описана Армено Хайтоном под именем Белая».



Логично, что столица Тартарии находится не так далеко от того места, где хоронили тартарских императоров. Хотя на такой карте «далеко-недалеко» – может быть относительным понятием.

В том месте, где другие картографы располагали столицу Катая Камбалу, Ортелий поместил самый огромный мегаполис древности Кинсай:

Для наглядности я показала оба города, расположенных на одной и той же реке. О Кинсае написано: «Кинсай – город Небес». Так называл его Марко Поло, но он описывал его как столицу провинции Манги.



Марко Поло отводит его описанию большое место в своей книге в виду его грандиозности (в книге вместе с комментариями описанию Кинсая посвящено примерно 30 страниц). Но что странно: при этом он не упоминает название реки, на которой стоит этот город.

Фрагмент книги Марко Поло венецианца о царствах и чудесах Востока, 1871 г.

Перевод:

«Описание Великого города Кинсай, который является столицей всей страны Манзи. Когда вы покинули город Чанган и в течение трех дней путешествовали по прекрасной стране, минуя несколько городов и деревень, вы попадаете в самый благородный город Кинсай, название, которое на нашем языке означает «Город Небес», как я уже говорил ранее.»

И комментарий к этому тексту:

«Примечание 1. – Кинсай достаточно близок к китайскому термину «Кингсе» (столица), который затем был применен к великому городу, собственное название которого в то время было Lin-ngan (Линь-Нань), а теперь – Hangchau (Ханчжоу), будучи с 1127 года столица династии Sung (Сун).



Тот же самый термин Kingsse теперь на китайских картах обычно используется для обозначения Пекина. Казалось бы, однако, что этот термин долгое время использовался как квази- собственное имя для Ханчжоу, как в китайском атласе, датируемом 1595 годом, который путешественник Карлетти подарил Библиотеке Мальябеки, этот город все еще помечен этим именем, переведённым Карлетти как Camse.»

Никакой династии Сун (как и других династий), в те времена не существовало. Потому что их не вспоминает ни Марко Поло, ни Николаас Витсен (Северная и Восточная Тартария), ни другие источники, изданные ранее 19-го века. Из этого комментария следует, что название «Кинсай» подходило к любой столице, и город Ханджоу был выбран условно.



Есть еще одна странность: описанный Марко Поло город Кинсай был самым крупным городом планеты того времени. А если верить его описанию, то он по размерам был сравним с самыми крупными современными мегаполисами. Вот отрывок из книги Марко Поло, подтверждающий это:

«Город Кинсай настолько велик, что имеет 100 миль в окружности. И в нем 12 000 каменных мостов, по большей части таких высоких, что великий флот мог пройти под ними. И пусть никто не удивляется, что мостов так много, потому что вы видите, что весь город стоит так, как будто он находится в воде и окружен водой, так что требуется огромное количество мостов, чтобы свободно проходить по нему. И мосты так высоки, подходы так хорошо продуманы, что их пересекают повозки и лошади.»

1 миля – это 1,6км. Получается, что диаметр этого города был равен 51 км. Для сравнения диаметр Москвы 35-47км. Но самый крупный современный город планеты Шанхай вполне может являться тем самым Кинсаем. Вот как выглядит его расположение со спутника:

Фрагме спутниковой карты Китая. Река Янцзы, Нанкин, Шанхай, Хучжоу



Там почти все застроено, и между городами практически нет расстояний. Более подробно я описывала Кинсай в статье «Катастрофа». Странность состоит в том, что ни одна старая карта не показывает расположение этого города в этом месте. Например, на карте начала 17-го века «Новое описание Азии» Кинсай показан на месте Пекина:

Фрагмент карты Asiae nova descriptio, Jodoco Hondio, 1610г. Источник



На ней написано: «Хунтин или Кинсай – небесный город, в котором находится трон царя Чины». На карте показан город Камбалу там же, где его размещали другие картографы, и город Combalich (Камбалык) на реке Обь, рядом с Грустиной. Камбалык, или Ханбалык (кто-то расшифровывает это название как «Великий Хан», хотя балыком тюрки называют рыбу) – еще один город, гуляющий на старых картах с одного места на другое.



Грустину многие определяют как Томск, но вполне возможно, что это Бийск. Потому что есть карта, на которой Томск и Грустина показаны отдельно, а Грустина – на слиянии рек Обь и Катунья:

Фрагмент Carte De Tartarie dressee sur les Relations, 1706 г. Источник



«Кара Китай» означает «Черный Катай». На карте Пьера Дюваля, 1684 г. название Хунтин сохраняется, а Кинсай заменяется на Пекин. На месте предполагаемого Кинсая только Нанкин, он же Kiangning (видимо, от реки Янцзы, которая называлась тогда Kiang):

Фрагмент, 4 sheet map of Asia by Pierre Du Val, 1684 г. Источник



На более поздней карте начала 18-го века, на которой указаны не только крупные города, но даже небольшие поселки (по нынешним временам) на территории Сибири, не указаны ни Кинсай, ни Шанхай, но лишь Нанкин:

«Карта Тартарии, составленная с учетом описаний нескольких путешественников из разных стран и тем, какие наблюдения были сделаны в этой стране Гийомом Делилем из Королевской академии наук, Париж, 1706 г.» (Carte de Tartarie dressee sur les relations de plusieurs Voyageurs de differentes Nations et sur quelwues observations qui ont ete faites dans ce pais la Par Guillaume Del’Isle de l’Academie Royale de Sciences. A Paris Chez l’Auteur sur le Quai de l’Horloge a l’Aigle d’Or avec Privilege 1706). Источник



Возможно, что Нанкин и есть Кинсай? Н. Витсен называет Нанкин главным городом Сины. Из его книги «Северная и Восточная Тартария»:

«В другом сообщении, присланном мне из Сины на верхненемецком языке, говорится следующее: «С древности столицей Сины был Нанкин. Теперь она перенесена в Пекин, недалеко от Великой стены.»

И еще по размерам христианской диаспоры можно примерно судить о соотношении размеров городов (оттуда же):

«Этим путем пришли магометане в Сину, вера которых теперь настолько распространилась, что они превосходят христиан, про которых мне в вышеупомянутом документе сообщают, что в Пекине и в области вокруг него теперь живет 16 000 христиан, а в Нанкине больше 100 000, в Шанхае около 10 000, в Хакианге 6 000 или 7 000, в Киангси почти 10 000, в Хакванге 6 000 или 7 000, в Кантоне 5 000 или 6 000, в Ксанси больше 5 000 и в Ксенси почти 3 000, и работают в это урожайное время 60 католических священников.»

Т.е. христианская диаспора Нанкина в 10 и более раз больше таких диаспор в других крупных городах Чины. Конечно, размер диаспоры не обязательно зависит от размера города, но все же.

На карте 19-го века «Map of Asia Showing its Gt. Political Divisions, and also the various Routes of Travel Between Lond & India, China & Japan & C.» (Карта Азии, показывающая политические границы, а также различные маршруты путешествий между Лондоном и Индией, Китаем, Японией и т.п.) города Камбалу уже нет:

Фрагмент Map of Asia, Mitchell, 1864 г.



На этой карте на Амуре уже нет других городов, кроме Сахалин Ула (название, возможно, означает «Черная река», в переводе с маньчжурского языка) и Нерчинска. На реке Кианг (Янцзы) кроме Нанкина появляется называние «Шанхай», хотя по официальной версии этот город был основал в 751 году.

Вообще, немного повозившись с разными картами, я обратила внимание на то, что территория, казалось бы труднодоступных глубинных районов Сибири, находящихся вдали от «Шёлковых путей» и океанических побережий, оказалась лучше прорисована на старинных европейских картах, чем территория Китая, где от карты к карте разнятся не только названия, но география местности.



Другими словами: разные карты Китая практически не совпадают между собой ни по названиям, ни по конфигурации. Исключение составляют Нанкин и Пекин, и то только начиная с карт конца 17-го века. И это при том, что существует масса литературы по описанию Китая (Чины/Сины), и намного меньше – Тартарии.

Вот таким открытием я решила поделиться с вами в этой статье. А кроме того, в ней даны ссылки на интересные карты в хорошем разрешении. Все, кому интересно, могут попробовать найти на них свои населенные пункты, или узнать что то новое о тех местах, в которых они живут. Своими находками прошу делиться в комментариях.

Дальнейший разбор надписей на карте в следующей статье.

