Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2020

Известный военкор Александр Сладков рассказал о ситуации в одном из прифронтовых посёлков, которые ежедневно украинская армия накрывает снарядами всех калибров.

«ДНР. В Старомихайловку снаряды залетают чаще, чем привозят хлеб в магазины. Хотя со снабжением продуктами в посёлке никаких проблем нет.

Этой ночью снаряды буквально вспахали Старомихайловку. Досталось одной из улиц. Прилетели не какие-то микрогранаты, а 122-мм снаряды. Господь Бог уберёг (только на него надежда), безответным артогнём никого не убило и не ранило.

Гаубица калибром 122 мм Д-30А (2А18М) предназначена для выполнения следующих задач:

♦ уничтожение и подавление живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках);

♦ уничтожение и подавление огневых средств пехоты противника;

♦ разрушение деревоземляных огневых точек (ДЗОТов) и других сооружений полевого типа;

♦ проделывание проходов в минных полях и проволочных заграждениях, борьба с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника (про мирных граждан и жилые дома в ТТХ не сказано).

Я знаю Старомихайловку, бывал в ней не один десяток раз. Только один из случаев — не по обстрелам, заезжал в один из старейших Храмов на Донбассе на Троицу.

Храм, кстати, тоже бывал под обстрелом. А военные в селе не стоят, их позиции далеко впереди, в поле. То есть, украинским артиллеристам даже нет возможности сослаться на то, что они били по Народной милиции ДНР, хотя, какая разница — ПЕРЕМИРИЕ!»

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