Сводки от ополчения Новороссии 19 мая 2020
- 23:06 Украинские боевики обстреляли Старомихайловку и Озеряновку – НМ ДНР.
- 23:06 Бригады ВСУ не могут поделить имущество на опорных пунктах – НМ ДНР.
- 21:34 Срочно! В результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница Еленовки (ДНР).
- 19:00 Этой ночью снаряды буквально вспахали Старомихайловку, — известный военкор о ситуации у линии фронта на Донбассе.
- 15:27 Карта обстрелов территории ЛНР 19 мая 2020.
- 10:09 Экстренное заявление Армии ДНР.
Украинские боевики обстреляли Старомихайловку и Озеряновку – НМ ДНР
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Бригады ВСУ не могут поделить имущество на опорных пунктах – НМ ДНР
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Срочно! В результате обстрела со стороны ВСУ ранена мирная жительница Еленовки (ДНР)
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Этой ночью снаряды буквально вспахали Старомихайловку, — известный военкор о ситуации у линии фронта на Донбассе
Известный военкор Александр Сладков рассказал о ситуации в одном из прифронтовых посёлков, которые ежедневно украинская армия накрывает снарядами всех калибров.
«ДНР. В Старомихайловку снаряды залетают чаще, чем привозят хлеб в магазины. Хотя со снабжением продуктами в посёлке никаких проблем нет.
Этой ночью снаряды буквально вспахали Старомихайловку. Досталось одной из улиц. Прилетели не какие-то микрогранаты, а 122-мм снаряды. Господь Бог уберёг (только на него надежда), безответным артогнём никого не убило и не ранило.
Гаубица калибром 122 мм Д-30А (2А18М) предназначена для выполнения следующих задач:
♦ уничтожение и подавление живой силы противника, открытой и находящейся в укрытиях полевого типа (в окопах, блиндажах, землянках);
♦ уничтожение и подавление огневых средств пехоты противника;
♦ разрушение деревоземляных огневых точек (ДЗОТов) и других сооружений полевого типа;
♦ проделывание проходов в минных полях и проволочных заграждениях, борьба с артиллерией, мотомеханизированными средствами и танками противника (про мирных граждан и жилые дома в ТТХ не сказано).
Я знаю Старомихайловку, бывал в ней не один десяток раз. Только один из случаев — не по обстрелам, заезжал в один из старейших Храмов на Донбассе на Троицу.
Храм, кстати, тоже бывал под обстрелом. А военные в селе не стоят, их позиции далеко впереди, в поле. То есть, украинским артиллеристам даже нет возможности сослаться на то, что они били по Народной милиции ДНР, хотя, какая разница — ПЕРЕМИРИЕ!»
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Карта обстрелов территории ЛНР 19 мая 2020
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Экстренное заявление Армии ДНР
В редакцию «Русской Весны» поступил текст экстренного заявления Управления Народной милиции ДНР.
Украинские каратели нанесли артиллерийский удар по мирным кварталам нашей Республики.
Сегодня ночью боевики из состава бригадной артиллерийской группы 28-й бригады обстреляли из 122-мм артиллерии н. п. Старомихайловка, выпустив по спящему поселку 15 снарядов.
Мирные жители, находящиеся под постоянным огнем оккупантов, успели вовремя укрыться в убежищах, что позволило избежать жертв среди них.
Однако от разрыва вражеских боеприпасов получили повреждения домостроения по ул. Ивана Марченко, д. 10, 12, 15. По уточненным данным, пострадали также пять жилых домостроений по ул. Ивана Марченко, д. 8, 13, 21, 23, 30 и два гражданских автомобиля «ДЭУ» и «Таврия», находившиеся в это время во дворах домов по ул. Ивана Марченко, д. 8 и д. 1
Подчеркиваем, что огонь велся по центральной части поселка, вдалеке от передовой, в 150 м от Свято-Покровского храма.
По оперативным данным, полученным нашей разведкой, обстрел населенного пункта, произведенного украинскими оккупантами из бригадной артиллерийской группы 28-й омбр ВСУ, не был санкционирован вышестоящим командованием и в настоящее время решением командующего «ООС» Кравченко в бригаду отправлена комиссия с задачей проведения разбирательства и наказания виновных.
Кроме этого, оперативной группе ИПсО при штабе «ООС» поставлена задача подготовить и передать в украинские СМИ видеоматериалы, обвиняющие нас в открытии огня по населенным пунктам на подконтрольной Украине территории в зоне ответственности 28-й омбр ВСУ для последующего использования этих видеозаписей как оправдание сегодняшнего ночного артиллерийского обстрела.
По предварительным данным, с целью подготовки данных видеоматериалов оккупанты могут использовать ранее поврежденные домостроения и объекты инфраструктуры путем их повторного подрыва или поджога.
Мы не исключаем, что ночным обстрелом украинские оккупанты решили «отметить» День резервиста, отмечаемый на Украине 18 мая.
Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт очередного преступления, совершенного украинскими вооруженными формированиями, и добиться от Украины наказания виновных в его совершении.
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